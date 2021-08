El dirigente del PP nombrado magistrado suplente del TSJC no confirma su baja del partido: "Aún no me he decidido"

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias, Jorge Rodríguez, designado como magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no ha renunciado todavía a su cargo dentro del partido. Según ha explicado a esta redacción, aún tiene un margen de ocho días para confirmar su nombramiento, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de agosto.

Rodríguez, histórico dirigente popular y mano derecha del exministro José Manuel Soria en los años 90, no ha querido profundizar en su designación como juez suplente, alegando que acaba de aterrizar de sus vacaciones y que "es muy pronto para poder responder". "Tengo que ir por la sala de gobierno para preguntar sobre la incorporación y las condiciones", aseveró. Sin embargo, ha reconocido que la presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, no sabía nada sobre su decisión. ''Yo al partido no le tengo que decir nada porque es una decisión personal. Si opto, obviamente tengo que darme de baja, pero aún no me he decidido''.

El abogado y miembro del comité ejecutivo del PP en Canarias arrastra una amplia trayectoria política. Rodríguez ha sido portavoz del PP en materia económica, diputado en el Parlamento de Canarias y fue senador hasta 2019. Pero también fue investigado, acusado y juzgado por tráfico de influencias en un conocido caso de corrupción en las islas. Según los hechos probados de la sentencia, emitida en 2014, el jurista representó durante su etapa como diputado autonómico a una empresa madrileña -Grupo Europa- con el objetivo de ejercer su influencia en ayuntamientos regionales gobernados por el PP y facilitar que su compañía ganara concursos para construir viviendas sociales.

Esta misma sentencia acreditó que Rodríguez recibió al menos 64.000 euros por asesorar en asuntos urbanísticos al Grupo Europa, a pesar de que no tenía concedida la compatibilidad en el Parlamento de Canarias, donde estaba en situación de dedicación exclusiva.

Esta pieza se enmarca en la trama de corrupción del caso Faycan. En 2007, Rodríguez dimitió y se querelló contra Canarias Ahora, después de que este periódico publicara una serie de informaciones que lo relacionaban con el caso Faycan. En 2011 se supo que la causa llegaría a juicio, así que el recién nombrado magistrado suplente logró volver a las listas del PP al Parlamento regional, convirtiéndose así en aforado.

Todos los acusados del caso Grupo Europa fueron condenados, salvo Rodríguez, que quedó absuelto bajo el principio in dubio pro reo (en caso de duda, al favor del acusado), ya que las pruebas no fueron suficientes para que el tribunal considerara que el abogado desplegó sus influencias en diferentes ayuntamientos canarios. Por otra parte, la querella contra Canarias Ahora fue archivada porque todas las informaciones publicadas eran veraces.

Ahora, el popular ha obtenido una plaza en el TSJC al haber cumplido supuestamente todos los requisitos establecidos para poder actuar como magistrado suplente en la Sala de lo Social, un puesto que permite corregir las resoluciones de los jueces y juezas de carrera.

El político ha sido designado por el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de mil días en funciones por el bloqueo promovido por el PP. Desde que triunfó la moción de censura contra el PP que dio la presidencia del Gobierno de España a Pedro Sánchez, el partido de Pablo Casado se ha resistido a perder poder en esta institución que determina qué jueces ocupan los puestos más altos de la judicatura. El actual órgano cuenta con once vocales elegidos por el PP, siete por el PSOSE, uno de IU y otro del PNV.

Preguntado por la compatibilidad entre su larga militancia en el PP y su puesto como juez suplente, Rodríguez ha preferido no responder en profundidad: "Es evidente que si me incorporo a la judicatura tengo que renunciar a todo. No solo a mi trabajo como abogado, sino también a mi pertenencia a un partido político".