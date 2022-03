Prisión provisional para un hombre acusado de violar a una niña de 4 años en un centro de migrantes de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado en un auto prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre acusado de violar a una niña de cuatro años en un centro de migrantes de la isla. Según el auto consultado por este periódico, la menor fue abusada sexualmente el 18 de diciembre de 2021 en un recurso gestionado por Cruz Roja, dependiente del Ministerio de Migraciones del Gobierno de España.

Ese día, la niña volvía al centro con su madre y su hermana menor. Antes de preparar la comida, que por ser fin de semana se hacía en la zona exterior del establecimiento, la madre pidió a la víctima que fuera a su cuarto a coger abrigo para ella y su hermana. ''Al acudir a la habitación fue sorprendida por el investigado'', cuenta el auto.

La madre, al ver que la niña tardaba, comenzó a llamarla. Cuando la vio llegar, la mujer advirtió que la menor ''caminaba raro, con expresiones de dolor y su ropa interior humedecida''. La madre creía que la niña se había orinado encima, pero cuando la examinó comprobó que había sido violada.

La niña señaló al investigado y la madre fue a pedirle explicaciones al hombre. Como la mujer tenía más hijos en este recurso de acogida, la pareja del acusado le dijo que no contara nada para no meter en problemas al presunto violador y porque si no, ''podrían quitarle a las niñas''. Por miedo, la mujer guardó silencio durante un mes.

El auto reconoce que el miedo de la madre no era infundado, ya que cuando se conocieron los hechos la mujer se enfrentó a una investigación para una propuesta de declaración de riesgo de la menor y su declaración de desamparo. Esto quedó en nada gracias a que una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía concretó los hechos.

Sin embargo, un menor del recurso que había escuchado la conversación entre la madre y la niña se dirigió a una trabajadora del centro. ''¿Qué pasaría si un hombre viola a una niña?", preguntó el menor a la técnica del recurso según un informe emitido por la ONG. El mismo menor también le trasladó al vigilante de seguridad del centro lo que había escuchado.

Entonces, llevaron a la niña al hospital donde se le realizó una exploración pediátrica externa, a pesar de que la madre advirtió que la menor había estado expulsando semen hasta el día siguiente. En la valoración no intervino ninguna médico forense, de acuerdo con el auto.

La Delegación del Gobierno en Canarias asegura que ''tan pronto como la administración tuvo conocimiento a través de la entidad de este suceso'' se siguieron los protocolos para que la Policía hiciera su trabajo y se protegiera a la menor. ''Los protocolos de detección de posibles delitos como este funcionan y, al detectarlo, la obligación de la administración es ponerlo en manos de la Justicia y proteger a la menor''.