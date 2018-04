Eulis Báez: "Si podemos dar una paliza a Tenerife, bien; pero me basta con ganar"

El capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez , ha asegurado que estaría bien vencer "de paliza" el próximo domingo a Iberostar Tenerife, aunque se conformaría con ganar de un solo punto en el derbi regional que se disputará en el Gran Canaria Arena.



"Estamos pensando en lograr la victoria y, si les podemos meter una paliza, pues bien; pero me conformaría con ganar de un punto. La rivalidad con Tenerife siempre está ahí, así como el ambiente bonito de un derbi, que nos llega en una etapa en la que intentamos mejorar al máximo nuestro juego como equipo", ha dicho en rueda de prensa ofrecida en Playa del Inglés, en el sur de la isla.



El ala-pívot dominicano ha indicado igualmente que en su conjunto hay ganas de revancha a Tenerife, tras el amplio triunfo conseguido por el rival en la primera vuelta, a finales de diciembre del pasado año (92-71).



"Estoy ilusionado con obtener una victoria más, independientemente del rival que tengamos delante, aunque este partido será especial porque vamos a defender los colores de este lado de las Islas. Tenemos ganas de devolverles la moneda, porque Tenerife hizo un gran partido en su casa y nos venció ampliamente", ha indicado.



Asimismo, el jugador del Herbalife ha asegurado ser consciente, al igual que el resto de sus compañeros, de que la fase regular entra en la recta final y que se acortan las opciones para lograr estar lo más arriba posible.



"Sabemos que cada vez nos estamos jugando más, porque quedan menos partidos para conseguir cosas. Ahora todos los partidos tienen un extra de intensidad, como ya vimos ante el Real Betis, que fue un equipo aguerrido y peleón. Los encuentros hasta el final de la temporada serán complicados, porque no se puede desperdiciar nada", ha dicho.



Por otra parte, el capitán del Gran Canaria se ha congratulado de la reincorporación al equipo del sueco Marcus Eriksson, quien ya contribuyó en el reciente triunfo ante el conjunto bético una vez superada su lesión en la muñeca derecha.



"Tener a Eriksson en nuestro equipo es un arma más. Es nuestra escopeta, como me gusta decir a mí, porque cuando está bien sus porcentajes de acierto en el tiro son bastante altos. Albert (Oliver) y yo siempre le decimos que tire, porque tenemos mucha confianza en sus lanzamientos", ha asegurado.