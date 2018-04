Carlos Ruiz: "Me amonestaron por pedir asistencia cuando estaba sangrando"

El central granadino del CD Tenerife, Carlos Ruiz, ha relatado este martes que se quedó "alucinando" con la primera tarjeta que vio en el partido del pasado sábado, ya que estaba "en el suelo, un poco mareado y dolorido", cuando se dio cuenta de que estaba "sangrando muchísimo" y, al pedir a la asistente que le atendiesen, llegó el árbitro y le amonestó.



"Luego de ver la tarjeta es posible que haya protestado", destaca el jugador, que poco después vio la segunda amarilla en una jugada en la que "no se aprecia penalti".



"Estoy a 200 pulsaciones y no sé cómo quieren que les diga que por favor me atiendan. Sé que tenemos que intentar no hablar con los árbitros porque es su palabra contra la nuestra. Antes no protesto en ningún momento. Solo después de que me saque la amarilla por decirle cómo me la puede sacar. A lo mejor ahí le grito, pero los árbitros deben tener empatía, sobre todo si no le faltas al respeto", ha comentado.



"En la jugada del penalti, el Cucho y yo forcejeamos, pero ni él para que yo me caiga ni al revés. Nos soltamos para llegar al balón y pita penalti", ha lamentado el jugador.



El CD Tenerife presentó un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para que el jugador pueda disputar el choque del próximo sábado.



"Todo lo que pasó después, cuando el aficionado tiró lo que tiró, hay que evitarlo. Fue un partido muy polémico; el árbitro no estuvo acertado, aunque no creo que viniera premeditado", ha añadido Carlos Ruiz, quien ha insistido en que el árbitro "generó un mal ambiente".



En cuanto el choque de este domingo ante el Rayo Vallecano, Carlos Ruiz ha destacado que ganar les daría "mucha confianza para el resto de los partidos", mientras que ha señalado que podrían "recortar" su desventaja con la sexta plaza porque hay enfrentamientos directos.