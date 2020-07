El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Fundaciones de la comunidad autónoma, con el voto a favor de todos los grupos de la Cámara al grueso del texto, salvo Vox, que se ha abstenido tras no presentar ninguna enmienda durante el proceso de tramitación.

El objetivo de esta ley es dar respuesta a la "creciente importancia" del fenómeno fundacional en Cantabria a través de una norma "actualizada" y "propia" de la comunidad autónoma, que tenga en cuenta las peculiaridades, necesidades e intereses" de la comunidad autónoma, según ha indicado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), durante su intervención en el Pleno para presentar el proyecto de ley, y varios de los portavoces de los grupos en sus alocuciones.

La consejera ha indicado que, en la actualidad, hay 244 entidades de este tipo en Cantabria, sin ánimo de lucro y que operan en diferentes ámbitos.

Fernández ha resaltado la importancia que tienen las fundaciones como "instrumento de coparticipación de la sociedad civil con los poderes públicos en la acción social, cultural, científica y otras esferas.

Objetivos y novedades

Por ello, ha explicado que, con esta ley, se apuesta por impulsar la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general a través de las fundaciones, a través de un marco "poco intervencionista" en el que se "flexibiliza" el régimen jurídico de estas entidades, simplificando actos administrativos y reduciendo los actos de control del Protectorado sobre estas entidades, pero "sin olvidar su función de tutela y apoyo" como garantía del cumplimiento de la voluntad fundacional y del interés fundacional.

Además, se busca evitar la utilización instrumental de la figura jurídica fundación para el desarrollo de sus actividades que no guarden relación con los fines de esta. Para ello, se establece una diferencia entre las actividades propias o aquellas relacionadas con el cumplimiento de los fines de la fundación y las económicas (aquellas relacionadas con la fuente de financiación)

La ley, que se complementa con ley estatal de fundaciones (la 50/2002), consta de 49 artículos estructurados en 8 capítulos que versan sobre su estructura, funcionamiento, patrimonio, fines, procesos de modificación... y otros aspectos; siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales).

Entre los aspectos que se contempla en la norma, figuran, por ejemplo, el objetivo de incrementar la transparencia. Así, se introduce la obligatoriedad para estas entidades de habilitar una página web en la que publicar datos relevantes, como sus cuentas anuales.

También cambia el procedimiento de presentación de cuentas y se introduce la obligación de auditar las cuentas anuales para algunas de estas fundaciones. Además, se prevé que la no presentación de las cuentas anuales y planes de actuación pueda llevar al cierre registral.

Tanto la consejera Paula Fernández, como para los grupos que sustentan al Ejecutivo (PRC y PSOE) y también otros de la oposición, como Cs, consideran que se trata de una "buena regulación" que se "adapta a los tiempos" actuales, "de utilidad", que aporta "más garantías, más seguridad jurídica" y que es "incentivadora" de este tipo de entidades.

Quejas del PP

Por su parte, el PP, que se ha quejado de que el bipartito PRC-PSOE ha tardado dos años y medio en llevar esta ley al Parlamento desde que se iniciaron los trámites, considera que el texto aprobado hoy por la Cámara es "bastante mejor" que el proyecto de ley que presentó el Gobierno y que, según ha dicho, tenía un "enorme número de errores", algunos graves, como que pretendía modificar una ley ya derogada.

Además, según la diputada popular Isabel Urrutia, había muchos errores ortográficos, sintácticos y de puntuación de tal modo que parecía --ha dicho-- redactada por "un alumno de Tercero de Primaria".

Urrutia ha explicado que una parte importante de las 46 enmiendas planteadas por su grupo estaban dirigidas a corregir estos errores. Concretamente, han sido aprobadas en comisión 32 de sus enmiendas, llegando 'vivas' a este debate 14, que ha sido rechazadas hoy de nuevo por la mayoría absoluta de regionalistas y socialistas.

La diputada 'popular' ha lamentado que no se hayan aprobado las enmiendas de su grupo que abordaban cuestiones "de fondo", como el registro de escrituras de las fundaciones, la creación del Registro de Fundaciones y la relativa al silencio administrativo negativo.

A esta última cuestión es en la que más ha incidido la popular, que ha recordado que el PP presentó una enmienda para pedir que no se contemple el silencio administrativo negativo en todos los trámites que se realicen en lo relativo a estas entidades con el objetivo de "dar celeridad y facilitar" su actividad.

De esta forma, Urrutia ha insistido que "no hay razones" de interés general ni de seguridad jurídica para introducir el silencio administrativo negativo. Pese a su insistencia, los 'populares' han visto rechazada su enmienda en lo relativo a este aspecto.

Por ello, el PP ha votado a favor de toda la ley a excepción del artículo que contempla el silencio administrativo negativo. Lo mismo ha hecho también la formación naranja mientras que, por su parte, el grupo mixto Vox se ha abstenido, al igual que al resto del texto.

La abstención de Vox

Y es que, según ha explicado el portavoz del grupo mixto Vox, Cristóbal Palacio, su grupo "no es partidaria" de este tipo de legislaciones que, a su juicio, llevan a "fraccionar una institución que es absolutamente común" a todo el territorio español, como las fundaciones.

De esta manera, se obliga a las fundaciones a adaptarse a cada regulación de cada autonomía.

A juicio de Palacio, en esta norma no se plantea ninguna particularidad o singularidad de Cantabria que pueda afectar a las fundaciones cuando es uno de los argumentos aludidos desde el Ejecutivo para legislar sobre estas entidades.

Tras la intervención de Palacio y las "dudas" que, según ha dicho, le plantea esta ley, el diputado de Cs Diego Marañón ha ironizado con el hecho de que plantee ahora estas cuestiones cuando Vox haya optado "por la vía de no hacer nada" y no ha presentado ni una sola enmienda a la lay. "Me alegro de que al menos se haya leido la ley", ha aseverado el parlamentario 'naranja'.

Cs

Ciudadanos (Cs), por su parte, ha presentado cinco enmiendas a la ley, de las cuales ha visto admitida cuatro --una de ellas transaccionada--. Estas aportaciones de la formación naranja han ido encaminadas a introducir el supuesto de escisión de una fundación, que no se regulaba en la norma llevada por el Gobierno regional.

Tanto desde el Gobierno de Cantabria como desde los grupos de PRC y PSOE se ha agradecido el trabajo y las aportaciones de PP y Cs con sus enmiendas, que, según han reconocido, han contribuido a mejorar el texto.

Además, se ha destacado la voluntad de acuerdo y el amplio consenso a la hora de aprobar esta norma y el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha confiado en que esta actitud siga para los siguientes textos legislativos que se están tramitando en la Cámara. Por ejemplo, los grupos tendrán hasta el día 31 de julio para presentar enmiendas al proyecto de ley LGTBI y la ley de pesca.