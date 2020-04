Cantabria suma 59 detenidos y más de 4.800 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma

La Red Cántabra de Apoyo Mutuo repartirá en puntos de toda la región este viernes y sábado, 3 y 4 de abril, mascarillas, guantes y pantallas protectoras para personas en grupos de riesgo ante el coronavirus y para trabajadores de cara al público cuya empresa no pueda suministrárselos o no lo esté haciendo, así ocmo para pequeños comercios que no puedan acceder a estos recursos.

Las personas que cumplan estos requisitos o los familiares en quienes deleguen la recogida podrán acercarse a cualquiera de los 13 puntos que la Red pondrá a su disposición en todas las comarcas de la región, presentando el documento de identificación de la persona en grupo de riesgo o, en el caso de los trabajadores, indicando el nombre del negocio para el que trabajan y el motivo por el que lo necesitan, según ha indicado el colectivo Cantabria No Se Vende en un comunicado.