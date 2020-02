La brecha salarial en cifras: una de cada tres mujeres tiene que reducir su jornada laboral para atender a la familia

El sábado 22 de febrero se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una fecha en la que la Unión Europea recuerda que las mujeres cobran de media en el continente un 15% menos que sus compañeros varones, unas cifras que traducidas al mercado laboral de Cantabria supone que una trabajadora cobre 6.238 euros de media al año menos que un hombre.

Así lo ha recordado este jueves la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, y por el delegado territorial de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez, convocada por motivo de la presentación del cupón conmemorativo de esta efeméride.

Durante su intervención, la responsable de Empleo en la comunidad autónoma ha expuesto algunas cifras que ponen sobre la mesa la urgencia de atender a "uno de los retos que tiene la sociedad" y "uno de los elementos fundamentales para lograr la igualdad efectiva en la independencia económica para todas las personas, independientemente de su género".

Según ha explicado Álvarez en este acto, como consecuencia de las responsabilidades y obligaciones que tradicionalmente ha impuesto la sociedad a las mujeres, como es el cuidado de los hijos y de familiares o la mayor dedicación de la mujer a las tareas domésticas, se genera una distorsión que ha provocado estas diferencias económicas tan importantes en los salarios de hombres y mujeres.

Estas diferentes responsabilidades entre hombres y mujeres implican que, en el mercado laboral, una de cada tres mujeres se vea obligada a reducir el número de horas remuneradas hasta una jornada parcial, mientras que solo uno de cada diez hombres hace lo mismo.

"Es más frecuente que las mujeres dejen de trabajar para atender a su familia con mayor frecuencia que los hombres y estas interrupciones en su carrera profesional afectan a su proyección laboral, a la retribución por hora y también a sus ingresos futuros y pensiones", ha señalado la consejera.

Además, ha señalado como otro elemento que contribuye a la brecha salarial el conocido como techo de cristal que tienen las mujeres a la hora de acceder a los puestos directivos, como consecuencia de que estos cargos de gestión y control están ocupados en su inmensa mayoría por hombres y en todos los sectores de la economía los varones "ascienden más frecuentemente que las mujeres y, en consecuencia, reciben un mejor salario".

Mejoras paulatinas

A pesar de estas circunstancias, Álvarez ha insistido en que se ha avanzado "mucho" en igualdad, y que según reflejan los datos estadísticos, Cantabria está reduciendo paulatinamente la diferencia salarial entre los géneros, que actualmente está en 6.238 euros, mientras que en los dos años anteriores fue de 6.993 y 7.304 respectivamente.

"Si hablamos de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, vemos que en el año 2000 la tasa de actividad femenina se situaba muy por debajo del 40% y hoy estamos en cifras del 51%", ha concretado la consejera, que ha enumerado también algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, como las destinadas al fomento de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, con líneas de ayudas a la contratación que sitúan a las mujeres desempleadas dentro de los colectivos prioritarios.

Banalización de la igualdad

En la rueda de prensa también ha intervenido Zuloaga, que ha reivindicado la labor del actual Gobierno de Cantabria no solo por la igualdad salarial entre mujeres y hombres sino, en general, por la igualdad, algo que desde otras formaciones se "banaliza".

También el vicepresidente ha subrayado el compromiso de ONCE por la igualdad, que, según ha dicho, muestra al sumarse a iniciativas como la del cupón del Día de la Igualdad Salarial y al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, o al contar con un Observatorio de la Igualdad, del que aún carece el propio Gobierno.

Visibilidad y reivindicación

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Cantabria ha explicado que con el cupón del día 22 de febrero, la Organización Nacional de Ciegos Españoles se quiere unir a un fin que, a su juicio, es "muy importante", como es el de concienciar de que mujeres y hombres deben de tener las mismas oportunidades de empleo.

Aunque ha reconocido que se están produciendo "muchos avances" y se están llevando a cabo "muchas políticas" en este sentido, ha opinado que en la calle "la sensación es que aún no hay esa igualdad de condiciones". Pérez ha animado a los ciudadanos a adquirir el cupón conmemorativo para el sábado y contribuir así no solo con la ONCE sino con una "Cantabria mejor".