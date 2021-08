Igual sugiere que la UIMP puede perder el respaldo del Ayuntamiento de Santander ante la caída drástica de cursos

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) puede acabar perdiendo el apoyo de uno de sus patronos, el Ayuntamiento de Santander, si el Gobierno central no aumenta la financiación de la institución y zanja la reducción drástica de cursos, que actualmente son una veintena para todo el verano. Igual ha indicado que cuando la actual rectora, María Luz Morán, tomó posesión recibió su apoyo como patrona "supeditado a que subiese la actividad" en Santander, cosa que no ha ocurrido.

El Ayuntamiento de Santander va a reclamar medios económicos al Gobierno de España para "el resurgir" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que vuelva a ser "un revulsivo cultural, social y económico" para la ciudad.

"La UIMP no puede continuar así", ha valorado este domingo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que pertenece al Patronato de la UIMP.

Igual ha recordado que cuando el Ministerio presentó a María Luz Morán Calvo-Sotelo como nueva rectora preguntó en qué había "fallado" el anterior rector, Emilio Lora-Tamayo, que apenas estuvo un año en el cargo, lo que "no se explicó", porque el Ejecutivo central "quería un cambio".

En cuanto al currículum de Morán Calvo-Sotelo, la regidora ha reconocido que "no se puede protestar" porque es una persona "totalmente preparada", pero ha afirmado que la actividad que tiene la institución académica en la ciudad "ha decrecido muchísimo".

Así, ha señalado que el voto de apoyo hacia la rectora actual estuvo supeditado a que "subiese la actividad" en Santander.

En este sentido, ha detallado que la UIMP organizó con el anterior rector más de 203 cursos de verano, mientras que en este momento apenas hay una veintena. "Esta semana no hay ningún curso, la semana pasada no había ningún curso y la semana que viene creo que tampoco hay ningún curso", ha lamentado.

Asimismo, ha añadido que en años anteriores había hoteles que tenían una media de 50 habitaciones para la UIMP y que este año "han tenido cero".

"Este año ha habido una merma de cursos, pero yo no veo arrancar a la UIMP, yo no veo la actividad de la UIMP, yo no veo la repercusión económica", ha dicho.

Además, ha indicado que anteriormente venían a la UIMP Premios Nobel, la mayoría de los ministros y grandes directivos de empresas, y Santander era "foco de conocimiento", y ahora "eso no está siendo así". También ha destacado el "recorte económico importante" que se ha producido en la institución académica.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Santander va a reclamar medios económicos al Gobierno de España, "que para otras cosas bien lo tienen", para "el resurgir" de la UIMP, volver a ser "atractivos" y tener cursos "que se merezca" la ciudad.

"La UIMP no puede continuar así. El primer año por la pandemia a todos nos ha sorprendido, el segundo no puede tener esta nefasta repercusión en la merma económica de la ciudad", ha valorado la alcaldesa, que ha subrayado que "necesitamos que la UIMP vuelva a ser lo que es".

Así, Igual ha pedido que se invierta dinero en esta institución académica y "se preocupen" de su programación para ser "un revulsivo cultural, social y económico para Santander".