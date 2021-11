María Jesús Cabero, jefa del Servicio de Pediatría de Valdecilla: "Han aumentado los casos infecciosos y tenemos el doble de niños con problemas psiquiátricos"

La actualidad ha arrojado datos sobre el aumento de urgencias pediátricas, de casos de COVID-19 y de infecciones respiratorias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con más de 100 ingresos de niños en el mes de noviembre. María Jesús Cabero, jefa del Servicio de Pediatría del hospital y vicepresidenta segunda del Colegio de Médicos de Cantabria, analiza para la web de la entidad colegial la realidad de la situación después de cinco olas de COVID y una sexta que ha comenzado a producir un aumento ingresos en adultos.

A día de hoy, ¿hay saturación en Urgencias Pediátricas de Valdecilla y en el Servicio del hospital en general?

La afluencia de niños y adolescentes ha aumentado en las últimas semanas con medias, los días laborables, en torno a más de 100 pacientes en el hospital Valdecilla y también se ha incrementado los fines de semana. Este aumento condiciona que hayan aumentado las esperas ya que en estos momentos los protocolos de limpieza y de circuitos de pacientes infecciosos necesitan más tiempo. Pero la espera se hace una vez que ya han tenido una valoración previa y un triaje por lo que los pacientes graves no esperan y se asegura la seguridad. La tasa de ingresos no se ha modificado, pero si ha aumentado el número de ingresos por lo que hemos tenido que realizar ampliación de las zonas de hospitalización y probablemente haya que realizar más cambios. Han aumentado los casos infecciosos, sobre todo en menores de dos años, y continuamos teniendo más del doble de casos de niños con problemas psiquiátricos. Hemos tenido bronquiolitis, gastroenteritis muchas por coronavirus, enfermedad mano pie boca... reagudizaciones asmáticas de pacientes que han abandonado el tratamiento de mantenimiento porque el año anterior con las medidas de aislamiento habían estado muy bien.

¿Ha vuelto la gripe a los niños? ¿Y están más expuestos por casi no haber existido esta enfermedad en casi dos años?

Han empezado a detectar casos de gripe desde el Servicio de Microbiología y del total de casos más del 50% son niños, lo que nos hace suponer que este año tendremos un número alto de casos y, como ocurrió años previos a la pandemia, la incidencia en menores de 5 años será equivalente o mayor que la de mayores de 65. Además, este colectivo se vacuna poco, solo en los casos de riesgo aumentado y por debajo de las recomendaciones nacionales e internacionales, actúan, por tanto, muchas veces como 'contagiadores' en la familia. De todas formas, no estamos con cifras epidémicas de gripe y nos estamos preparando por si ocurre. Este año todos los niños inmunodeprimidos, con asma o cardiopatía, diabéticos o celiacos están acudiendo a sus centros de salud para vacunarse más que otros años, hay más conciencia.

Y si hablamos de COVID, ¿cómo está el panorama en Pediatría?

Al ser el único colectivo sin vacunar, los menores de 12 años continúan teniendo casos pero no se están traduciendo en ingresos. Se calcula que el 50% de los casos son asintomáticos. Se producen algunos, pero no hemos tenido de momento incremento. Si asistimos a gestantes positivas, algunas están sin vacunar que requieren en el momento del parto ingreso junto a su recién nacido para no producir la separación de ambos. Las vacunas en mayores de 12 años son efectivas y se han demostrado seguras, no hemos tenido ningún efecto adverso que haya requerido el ingreso y estamos expectantes al momento que se pueda vacunar al grupo de 5 a 12 años, una vez que la vacuna ya ha sido aprobada cuando las autoridades lo indiquen, una vez que otros colectivos con más riesgo reciban la tercera dosis. Las familias nos preguntan constantemente por qué en la actualidad se han relajado las medidas, los niños realizan muchas actividades sin mascarilla y sin distancia y quieren protegerlos.

¿Se nota el agotamiento en los profesionales por tanta ola?,

Creo que toda la sociedad está sufriendo los efectos de algo que nadie pensó que iba a ser tan largo. Hay más crispación, se es más estricto en muchos aspectos y esto dificulta la conciliación familiar, el acceso a los servicios sanitarios y el profesional lidia día a día con esto. Ha habido mucho trabajo de la gente de adecuar protocolos, informar e informar a las familias de los pacientes crónicos. Y los profesionales también enferman, se contagian a veces fuera del ámbito laboral, y la asunción de sus tareas sobrecarga al resto. Pero los profesionales responden, asumen guardias que no estaban previstas y pacientes que no son suyos, pero eso desgasta, por eso hay que adecuar plantillas y dar estabilidad a los compañeros. El aumento de las semanas de descanso maternal y paternal y las reducciones de jornada, que es un derecho y necesario para avanzar en la protección social, no se puede asumir gracias a la sobrecarga del resto. Pero los pediatras del Servicio de Valdecilla siguen con profesionalidad y, de hecho, hemos recibido en el último año más felicitaciones que en años previos.

Consejos: ¿hay que vacunar a los niños contra la gripe? ¿y contra la COVID?

Siempre que las vacunas estén aprobadas y tengan un buen perfil de seguridad y eficacia, por supuesto. Los niños son el ejemplo que con el actual calendario de vacunación ya no padecen hepatitis, casi no vemos meningitis, han disminuido las otitis y neumonías, y esto es porque la cobertura en Cantabria del Calendario Oficial es un ejemplo de éxito. Quedan incluir algunas vacunas que esperemos se realice pronto. La gripe se recomienda desde las consultas de Primaria y del hospital, y los pediatras damos ejemplo: ya estamos vacunados. Los niños mayores de 6 meses pueden recibir la vacuna. El comité asesor de vacunas de la asociación española de pediatría, por primera vez, indica vacunar a todos los niños menores de 5 años independientemente de que sean sanos (wwwvacunasaep.org) y a todos con riesgo de sufrir una gripe complicada debido a enfermedades de base: patología respiratoria, secuelas de COVID, patología cardiaca, diabetes, errores congénitos del metabolismo, enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca, enfermedades reumáticas, proceso oncológico o hematológico importante, niños con implantes coclear, obesidad, niños que hayan sido prematuros menores de 32 semanas los dos primeros años de vida, niños institucionalizados y, por supuesto, todas las embarazadas.

Con respecto a la COVID, una vez aprobada la vacuna en niños a partir de 5 años, ayer se publicaron las recomendaciones, ya que los niños tienen derecho a la protección individual, a disponer de espacios educativos seguros para normalizar las relaciones interpersonales y a recuperar su bienestar psicoemocional, y contribuir a lograr la inmunidad de rebaño de la sociedad, que facilitará que no aparezcan nievas variantes. Al ser los niños los únicos sin vacunar, si no hacemos nada puede que la infección se traslade a los más pequeños y más en esta época que vamos a estar todos en espacios más cerrados. Por tanto, cuando los mayores estén completamente vacunados es el tiempo de los más pequeños, que desconocemos si esta infección producirá alguna secuela a largo plazo. Y hemos publicado recientemente un estudio que demuestra que la vacuna es segura en las madres que dan el pecho a sus hijos y que pasan anticuerpos a la leche, así que ninguna mujer deje de vacunarse.

Para terminar ¿qué cree que va a ocurrir a medio plazo con la gripe y la COVID?

Solo sé que no sabemos nada del futuro. Pero que ahora estamos más preparados que al inicios para afrontarlo. Lo demás son conjeturas sin base científica. Sabemos que con la vacuna y la prudencia social estaremos más protegidos. Todos necesitaremos cuidarnos en el aspecto emocional y disminuir la ansiedad colectiva.