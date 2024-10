La Policía de Santander denuncia al local que acogió el festival fascista Galerna Fest por no presentar autorización

La Policía Local de Santander ha denunciado a la persona responsable del establecimiento hostelero que acogió el pasado fin de semana el festival fascista Galerna Fest -la sala Séptimo Cielo ubicada en la calle Alcázar de Toledo- por acoger una actuación en vivo sin presentar autorización y por generar molestias al vecindario.

En concreto, el responsable del local fue denunciado el pasado viernes, sobre las 20.20 horas, por acoger la actuación sin permiso, y el sábado, a las 23.00 horas, por ese mismo motivo, al que se le sumaron el elevado tono de la música y las molestias a los vecinos, tal y como ha informado la Policía Local de Santander en un comunicado.

El evento, organizado por la asociación ultraderechista Alfonso I, ha estado en el epicentro de las críticas políticas y sociales por las letras xenófobas y que promueven el odio de las canciones de los grupos anunciados en el cartel. Colectivos antifascistas y formaciones políticas como el PSOE -que anunció acciones legales contra el festival- reclamaron la cancelación del evento, a lo que el Ayuntamiento se opuso por considerar la medida “intervencionista”.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), únicamente requirió a la organización que comunicase dónde iba a celebrar el evento, pero no obtuvo ninguna respuesta oficial. Y es que el colectivo ultra no dio a conocer el emplazamiento, pero lo que sí hizo fue convocar una manifestación en el marco del festival, a la que acudió un centenar de personas y en la que se profirieron mensajes de odio como “España cristiana y no musulmana”.

Horas más tarde, medio millar de manifestantes antifascistas recorrieron las calles de Santander para expresar su rechazo a lo que representa el Galerna Fest: “Bajo una apariencia de un festival musical, encubre la promoción de discursos neofascistas, antifeministas, xenófobos y LGTBIfóbicos en Santander”, denunciaron la veintena de colectivos promotores de la movilización.