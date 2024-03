La quinta edición de Santander Escénica ofrecerá 28 propuestas de teatro y danza de abril a junio

La quinta edición del programa de teatro y danza local 'Santander Escénica', organizado por la Fundación Santander Creativa (FSC), llevará del 2 de abril al 12 de junio un total de 28 espectáculos gratuitos a nueve espacios culturales de la capital cántabra.

En esta ocasión se han incorporado al programa nuevas compañías que no habían participado en anteriores ediciones, como The Santa Rosa Co., Mymadder y Yolanda González Sobrado.

Además, la Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' se suma este año a la red de espacios habituales, entre los que están el Paraninfo de La Magdalena, el Centro Cultural Doctor Madrazo, el Paraninfo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Escena Miriñaque, El Principal, la Sala Contigo Tres Teatro, el Café de las Artes y el Centro Cívico de Tabacalera.

La programación incluye géneros escénicos como la magia, el drama, la narración oral, la comedia, el flamenco y la danza contemporánea. Habrá espectáculos pensados para público adulto a las 19.00 horas y otros dirigidos al público infantil y familiar a las 18.00 horas.

El cartel de esta edición ha corrido a cargo del ilustrador Gorka Gil, que se ha inspirado en ideas como la “creatividad, diversidad, fragilidad y encaje”. Gil ha plasmado estos conceptos en forma de burbujas que bailan, actúan y se mueven.

Burbujas delicadas y llenas de color que, como los artistas del teatro y la danza, viven en constante transformación y se adaptan cada día a un escenario distinto. El modo de aparecer colocadas, sin apenas separación, simboliza la unión y la necesidad de colaborar continuamente para nutrirse, estirarse y seguir creciendo, como ocurre en el sector de la cultura y en este propio programa que organiza la FSC y subvenciona este año la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

La alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual, ha presentado este martes las propuestas de la nueva edición en Enclave Pronillo, la sede de la Fundación, acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Antonio González; la concejala de Cultura, Noemí Méndez; la directora de la FSC, Almudena Díaz; y varios representantes de las compañías que integran el circuito.

Las entradas no tienen ningún coste para la ciudadanía y, como en ediciones pasadas, habrá que reservar las invitaciones a través del perfil que tiene la FSC en la plataforma Eventbrite (santandercreativa.eventbrite.com), disponibles 15 días naturales antes de cada actuación. Así, las invitaciones del primer espectáculo, que podrá verse el 2 de abril, están disponibles desde hoy.

El objetivo de este programa es tratar de apoyar a los profesionales de la cultura escénica local mostrando su talento y enriqueciendo la oferta cultural. Esta es una de las iniciativas que forman parte de la programación propia de la FSC que, desde 2020, destina parte de sus recursos a organizar y producir proyectos de autoría propia.

Espectáculos programados

Santander Escénica comenzará el 2 de abril a las 18.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena con 'Ver para creer', una propuesta dirigida al público familiar que estrenará el ilusionista cántabro Raúl Alegría.

A lo largo del mes de abril se exhibirán 11 obras. Tras la primera ya citada llegará el día 3 'La Bruja Pinreles II (Cambiando el cambio)', de Espacio Espiral, también en el Paraninfo de La Magdalena; y el día 8 'Bilita Mpash', de Compás Modular, en el Café de las Artes.

A continuación, el centro cultural Doctor Madrazo acogerá el día 10 'De purísima y oro', de La Troupe; el 15 'La chica de la estación', de Lycanthia; el 16 'El año de Ricardo', de Quásar Teatro; y el 22 '¡Hasta aquí! El alma en el escenario“, de Arte en Escena.

El 23 de abril será el turno de 'Un intento valiente de representar 30 obras en 1 hora', de Trueba y Trueba, en la UIMP; el 23 de 'Esto NO es un libro: En verso', de Hilo Producciones, en el Paraninfo de la UIMP; el 29 de 'Por las buenas y por las malas“, de Escena Miriñaque', en Escena Miriñaque, en su sede; y el 30 de 'Un Dios Salvaje', de Rita Cofiño Producciones Escénicas, en la Filmoteca.

Ya en mayo, habrá función todos los lunes, martes y miércoles del mes. Comenzará el día 1 Adrián Alonso Producciones, que regresará al Paraninfo de La Magdalena con 'REconectando, el show musical'.

Le seguirán el 6 y 7 de mayo, respectivamente, 'Método Gregorio para salvar el planeta', de la Machina Teatro; y 'MONO (de Franz Kafka). Informe para una academia', de The Santa Rosa Co., ambas en la Filmoteca.

El día 8 se podrá ver en el Paraninfo de la UIMP 'La naturaleza del silencio', de Babirusa Danza; el día 13 '¿Playa o monte?', de Ruth Garreta, en la Filmoteca; el 14 'De algún tiempo a esta parte', de Contigo Tres Teatro, en la Sala Contigo Tres Teatro; el 15 'En tablao', de Son de Flamenco, en el Paraninfo de La Magdalena.

A continuación, las propuestas serán 'El cuerpo poeta del alma', de José Piris, en la Filmoteca (20 de mayo); 'El más feroz', de Alberto Sebastián, en el Doctor Madrazo (21 de mayo); 'La danza de la muerte', de Edy Asenjo & Co, en El Principal (22 de mayo); 'El traficante de ilusiones', de César Bueno, en la Filmoteca (27 de mayo); 'El arte secreto de los gusanos', de El Café de las Artes Teatro, en el Café (28 de mayo); y para terminar el mes 'Cinefagia y otros traumas', de Pablo Escobedo, en el Doctor Madrazo (29 de mayo).

Finalmente, junio contará con tres citas: 'Fragmentadas', de ActuaLab, el día 3 en el Centro Cívico de Tabacalera; 'Collage', de Yolanda González Sobrado, en el Paraninfo de La Magdalena el día 4; y 'Devórate', de la coreógrafa y bailarina Mari Paula, en Escena Miriñaque el día 12.

Los detalles del programa se publicarán en la Agenda Santander Aúna y en los canales habituales de la FSC (redes y prensa).