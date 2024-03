Retar al silencio para combatir el olvido: la memoria del campo de concentración de La Magdalena resurge en Santander

Más de 200 personas se han concentrado este sábado para reivindicar la memoria del campo de concentración franquista de La Magdalena en Santander, en un acto organizado por la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, surgida a finales de septiembre del año pasado para hacer frente a las intenciones de PP y Vox de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada en 2021.

El acto de este sábado, que ha supuesto la quinta Ruta de la Memoria organizada por esta plataforma, ha estado 'guiado' por el filósofo, poeta y ensayista Alberto Santamaría, y ha congregado a un público diverso que ha incluido a nietos y bisnietos de alguno de los reclusos, como la familia de Andrés Díez de los Bueys, que ha portado un cuadro hecho por él estando en el campo de concentración.

María Lourdes Díez Pesquera, nieta de Andrés, ha contado cómo su abuelo era el secretario de la Casa del Pueblo, en Becerril de Campos (Palencia), y ha mostrado el cuadro con la foto del preso, su esposa y su hijo de cuatro años, el padre de María Lourdes. “La ruta de hoy, y toda la información disponible sobre el campo de concentración, ha venido abriendo grietas en el silencio oficial”, ha remarcado la organización, quien señala al Ayuntamiento de Santander por “invisibilizar” uno de los pasajes más oscuros y trágicos de la ciudad.

Y es que, tal y como explican, el Consistorio -con el PP al frente desde hace cuatro décadas- ha instalado en la península de La Magdalena un monumento en homenaje a las víctimas de ETA, una escultura en recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente o un monumento a la Libertad de Expresión, pero nada sobre el campo de concentración.

“Al pie de la torre de las Caballerizas del Palacio que la ciudad regaló a Alfonso XIII se recuerda que este lugar fue frecuentado entre 1933 y 1935 por Federico García Lorca con su compañía de teatro universitario La Barraca. No hay rastro, sin embargo, de las 1.838 personas que pasaron por el que fue uno de los primeros campos de concentración del franquismo y que operó en las Caballerizas del Palacio de La Magdalena y en la campa adjunta entre agosto de 1937 y finales de 1939”, denuncian desde la plataforma.

No obstante, hacen hincapié en el empeño de quienes se niegan a que lo ocurrido allí caiga en el olvido. Ejemplo de ello es precisamente Alberto Santamaría, quien, desde 2013, “no ha dejado de recopilar fotos, listados de presos, poemas, materiales que relatan la vida en un campo que era ”modélico“ para el franquismo”.

No es la primera vez que se lleva a cabo un acto para reivindicar la memoria del campo de concentración de La Magdalena. En 2019, el colectivo santanderino de La Vorágine convocó a la ciudadanía a recrear una de sus fotografías icónicas. Entonces, algo más de 300 personas participaron “en un acto de justicia poética que quiso fijar en la memoria de la ciudad ese olvido imperdonable”, recuerdan desde el colectivo.

La Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria está formada por colectivos sociales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y otras agrupaciones que se han unido para frenar la intención del Partido Popular, al frente del Gobierno autonómico desde 2023, y de Vox -aliado necesario-, de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática cántabra.

Ambas formaciones aprobaron en el Parlamento autonómico una proposición no de ley para llevarlo a cabo. Desde entonces, se han producido concentraciones, manifestaciones y cinco rutas de memoria bajo el lema 'Sin memoria no hay futuro'. Y, hasta el momento, la derogación de la norma no se ha producido.