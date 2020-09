Sanidad pide a los cántabros "un esfuerzo" en reducir sus contactos sociales para doblegar la curva y pasar "un invierno tranquilo"

La Consejería de Sanidad ha destacado este miércoles que la tendencia de la pandemia empieza a ser descendente y que Cantabria "puede doblegar la curva", para lo que ha pedido a la población hacer un "esfuerzo" en las próximas semanas y reducir los contactos sociales, algo que permitirá hacer lo propio con los contagios y "pasar un invierno más tranquilo".

Así lo han dicho este miércoles el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, en una rueda de prensa en la que han anunciado las fechas de vuelta a la normalidad de Santoña y del barrio La Inmobiliaria de Torrelavega tras poner fin a los cordones sanitarios que se decretaron en ambos lugares para controlar los brotes de COVID-19.

El consejero ha esperado consolidar en las próximas semanas el descenso de casos de coronavirus que se empezó a observar la semana pasada, tras un periodo en el que la tendencia había venido siendo de aumento de los contagios.

Según ha indicado, los hospitales de la región están atendiendo un número de casos "asumible", pero que ha venido aumentando en las últimas semanas. Sin embargo, se ha mostrado "seguro" de que, dada la evolución que registró el virus la semana pasada y ésta, "aunque es muy pronto, parece que vamos a consolidar ese descenso en el número de casos", lo que repercutirá en los hospitales de cara a la próxima semana y empezará a bajar el número de pacientes ingresados y en UCI.

En este sentido, Rodríguez ha destacado que toda la estructura sanitaria está haciendo un "esfuerzo enorme", tanto Atención Primaria atendiendo a los positivos con síntomas que no requieren hospitalización, como los hospitales atendiendo a los ingresados. Y ha recordado que las labores de rastreo las realiza por lo general Salud Pública, mientras que Atención Primaria se encarga de alguno "puntual" para "no olvidar la formación que ha recibido".

En esta línea de actuaciones para detectar a los contagiados, el consejero también se ha referido, a preguntas de la prensa, a la puesta en marcha del nuevo 'CoroAuto' en El Sardinero, que se trasladará del aparcamiento de la Facultad de Medicina al del Palacio de Deportes. Según ha indicado empezará a funcionar esta semana, aunque no ha precisado el día concreto porque falta aún "algún detalle técnico" en relación a la instalación de la carpa y de los equipos que trabajarán en ella.

Por su parte, la directora general de Salud Pública ha destacado que Cantabria se encuentra ahora en una situación "muy favorable" y ha reiterado que "puede doblegar la curva" porque la tendencia ya ha comenzado a ser descendente, especialmente si se hace el esfuerzo de reducir los contagios en las próximas semanas.

En este sentido también ha explicado que la transmisión intradomiciliaria "no es inevitable" y que aunque un miembro de la unidad familiar esté contagiado no tiene porqué haber infectado al resto. De hecho, se ha referido a casos de parejas que comparten su vida diaria y que no se han transmitido el virus al ser serodiscordantes.

Por ello, ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo las medidas frente al Covid-19 en el domicilio si hay una persona infectada, en este caso aislándose en una habitación, saliendo de ella siempre con mascarilla y extremando la ventilación y la limpieza.

Colegios "seguros"

También se ha referido al ámbito educativo y ha subrayado que los colegios son entornos "seguros", poniendo como ejemplo que, de los 75 alumnos pertenecientes a cuatro aulas cántabras que fueron cerradas y que ya han superado su periodo de cuarentena, solo hay uno que podría haberse contagiado dentro del entorno escolar.

Por último, a preguntas de la prensa por los protocolos y medidas a tomar en esta nueva temporada para el deporte base, Sanidad ha indicado que regula exclusivamente el que se concibe como deporte escolar, mientras que sobre el resto informará "en breve" la Dirección General de Deporte.