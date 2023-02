Teresa Iñesta (Repion): “Las letras de ahora son más recatadas y nosotras somos viscerales y no tenemos miedo a expresar sentimientos”

La banda cántabra de pop-rock Repion, integrada por las hermanas Marina y Teresa Iñesta, lleva más de una década de música a sus espaldas pero este viernes lanza lo que ambas consideran como su “primer disco maduro”, que está cargado de “energía”. Pese a su juventud, las dos miembros del grupo colaboran en proyectos paralelos: Marina es guitarrista y corista en la banda de Mikel Erentxun y Teresa es cantante y guitarrista de Aiko El Grupo, además de batería de Yawners.

Su carrera musical les ha llevado también a compartir escenario con artistas como Miss Caffeina, Full, El Kanka, Izal o Sexy Zebras. No obstante, ahora su ilusión y sus esfuerzos están puestos en este nuevo álbum del que están muy satisfechas. “Supone el salto de la adolescencia a las jóvenes adultas, porque yo no me puedo sentir igual de identificada con una canción que escribí con 15 años a una que escribo con 25”, cuenta Teresa en conversación con elDiario.es.

La artista hace hincapié en que ahora “es un buen momento para sacar un disco de rock” porque actualmente las letras “no son tan profundas”. “A la gente le cuesta ahora expresarse de forma muy profunda o sentimental y nosotras a eso nunca le hemos tenido miedo”, resalta. “Las canciones ahora son más recatadas y nosotras somos viscerales aunque nos sintamos un poco expuestas”, añade.

Sobre lo que supone trabajar y componer con su hermana, Teresa Iñesta pone en valor la confianza y la comunicación sincera entre ambas: “No hay ningún tipo filtro en ningún momento y si hay algo que no le mola nada no se corta un pelo en decírmelo [ríe]”, afirma, al tiempo que reconoce que hay veces que acaban “un poco hartas una de la otra y nos tenemos que dar un poco de espacio”.

“Lo bueno de ser hermanas es que este es un proyecto, entre comillas, inquebrantable, a no ser que nos cansemos de tocar, que puede ser, pero nunca va a pasar nada que nos enemiste”, recalca. “Eso lo tenemos muy claro, somos un núcleo muy duro”, enfatiza la artista.

Respecto a las influencias musicales, Iñesta reconoce “no saber ya” qué es lo que les influye debido a la gran cantidad de producción musical que existe y porque a ambas les gusta “estar muy al día” de ello. “Me gusta estar puesta en el panorama indie de España, incluso en música urbana; puedo escuchar a Zowi y Bad Gyal y, sin sentir que son mis referentes, seguro que me influyen de alguna manera, aunque toda mi vida he sido de algo más rockero”.

Finalmente, Iñesta considera que la situación del panorama musical actual es buena tras haber superado el momento postpandémico en el que “hubo una especie de sobrecarga de cartel y conciertos”. “A la gente le costaba elegir entre unos y otros, pero ahora creo que todo se está estabilizando”, sentencia.