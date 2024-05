AVI, PP y PRC presentan una moción de censura para apartar al PSOE de la Alcaldía de Santillana del Mar

Alternativa Vecinal Independiente (AVI), PP y PRC han presentado este lunes una moción de censura en Santillana del Mar para apartar de la Alcaldía al PSOE. Independientes con tres concejales, populares con dos y regionalistas con uno han impulsado esta iniciativa para desbancar al regidor socialista, cuya formación cuenta con cinco ediles en la Corporación, proponiendo como alternativa a la regionalista Sara Izquierdo, actual socia de gobierno del PSOE, primer teniente de alcalde y concejal de Turismo.

En una nota de prensa difundida por el PRC, Izquierdo se ha declarado “muy decepcionada” por los “reiterados engaños” del regidor, Ángel Rodríguez, a quien acusa de “incumplir de forma consciente y constante” el acuerdo que firmó hace un año con el PRC para conseguir la investidura.

Desde entonces, ha explicado, “me he sentido ninguneada y arrinconada cada vez que he pedido explicaciones sobre los desmanes que se suceden en el Ayuntamiento, e incluso ha intentado un acuerdo con AVI y PP para expulsarme del equipo de gobierno”. “Ha llegado el momento de decir basta, porque no estoy dispuesta a convertirme en cómplice de esta situación”, ha remarcado.

Así pues, ha ratificado la ruptura del pacto suscrito con el PSOE al inicio de la legislatura, que en la práctica, según ha subrayado, “llevaba meses roto a causa de los desmanes del alcalde”. Tanto es así que las tres formaciones han suscrito un acuerdo de gobierno para respaldar la moción de censura en el que se detalla el programa a desarrollar en las diferentes áreas.

El objetivo, según destaca la edil regionalista, es “restablecer la legalidad, la transparencia y el buen gobierno en el Ayuntamiento y poner fin a las prácticas cuestionables que a lo largo de los muchos años de mandato socialista se han acabado institucionalizando en el Consistorio”.

