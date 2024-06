La FAPE rechaza amparar a Vito Quiles tras las palabras de Óscar Puente: “No es un periodista en activo”

Vito Quiles es uno de los rostros más visibles de la plataforma Se Acabó la Fiesta, por la que Alvise Pérez, de quien es su jefe de prensa, ha logrado tres escaños en el Parlamento Europeo en las elecciones del pasado 9 de junio. También ha sido un profesional acreditado como prensa en el Congreso de los Diputados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido a él como “saco de mierda” en redes sociales. Ahora, la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) ha descartado en dar amparo a Quiles.

“Lo que está claro es que NO es un periodista en activo, ya que ha figurado como candidato en la lista de SALF al Parlamento Europeo (puesto 57) y la condición de candidato a cargo político es incompatible con la de periodista en activo”, señala un comunicado emitido este lunes por la organización profesional.

La FAPE puede emitir declaraciones de amparo a los profesionales afiliados a las asociaciones que la componen o sobre temas generales que afectan a la libertad de expresión, “pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista”. “La FAPE considera, por tanto, que el enfrentamiento entre el señor Quiles y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se trata de un conflicto entre dos políticos y que no ha lugar a admitir la petición de amparo”, asegura el comunicado.

La asociación va un paso más allá, ya que considera que Quiles “ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y sus informaciones no cumplen con el principio de veracidad que ampara el artículo 20 de la Constitución Española”. La asociación recuerda que Vito Quiles tiene abierta una causa por presunto delito de injurias y calumnias.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ya expresó hace unos días su rechazo ante la presencia de personas vinculadas a partidos políticos ejerciendo como periodistas en el Congreso y el Senado, en referencia a la presencia en las ruedas de prensa de Vito Quiles, agitador de extrema derecha, candidato en las listas del partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas del 9J y jefe de prensa de su líder, Alvise Pérez.

“Desde la APP consideramos que ir en las listas de un partido político, coalición o agrupación electoral así como trabajar o colaborar con algún partido político, coalición o agrupación electoral es contrario a la ética de la profesión periodística y, por tanto, incompatible con acceder a una acreditación como periodista parlamentario”, explica el comunicado que ha emitido la asociación.

El insulto de Óscar Puente

En esta ocasión, el ataque de Puente contra Quiles en redes sociales se produjo después de que el segundo acusara al primero de ir al concierto de Taylor Swift en Madrid hace unas semanas en coche oficial, dejándolo aportado en una zona prohibida. “Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”, dijo el ministro de Transportes.

Más allá de que la FAPE no dé amparo a Quiles, asegura que son “inapropiados” los “insultos de un servidor público y están al margen de la convivencia y el respeto que debe primar en un Estado de Derecho”. “Le pedimos que si siente vulnerados sus derechos ante las opiniones vertidas por el señor Quiles, puede acudir a la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología de la FAPE o, en última instancia, a los Tribunales de Justicia”, enfatiza.

“Desde la FAPE volvemos a hacer un llamamiento a políticos y profesionales para que bajen el nivel de crispación, confrontación, e insultos que, desgraciadamente, se han convertido en algo habitual en nuestras instituciones y en las distintas redes sociales”, cierra el comunicado.

Comparecencia de Vito Quiles

Vito Quiles compareció el pasado jueves 13 de junio ante el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, que le investiga por preguntas injurias y calumnias, por una querella presentado por el secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez.

El día de antes, la jueza pidió a la Policía que localizase a Quiles. La magistrada aludió a su “detención” en un auto, aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostuvieron que se trataba de un “error” y que solo decretaba que se averiguara su paradero para citarlo como imputado.

También durante las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz, la Policía Nacional detuvo al jefe de prensa de Alvise por desobediencia y atentado a la autoridad, según informaron entonces fuentes policiales a elDiario.es.