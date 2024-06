Feijóo, sobre la renovación del Poder Judicial: “Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”

“Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”. Así ha confirmado en Bruselas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su disposición a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Tras una reunión con sus colegas del PP Europeo, Feijóo ha evitado verbalizar las medidas concretas que exige desde hace dos años para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, y ha rechazado el ultimátum que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar un acuerdo en este mes de junio. “No nos preocupan los ultimátums y los chantajes porque entendemos que su propuesta es ilegal e inconstitucional”, ha dicho en una rueda de prensa.

Feijóo ha comparecido ante los medios tras una reunión en la que el PPE ha confirmado a Ursula von der Leyen como candidata para presidir la Comisión, y a Roberta Metsola para el Parlamento Europeo. El líder del PP ha puesto en valor su triunfo en las elecciones del pasado 9 de junio, y ha asegurado que ante sus colegas de toda Europa ha reafirmado su compromiso “con el Estado de derecho” en España.

Preguntado por una nueva intentona de desbloquear el CGPJ, congelado por decisión del PP desde hace un lustro, el líder de la oposición ha criticado a Sánchez por haber amenazado con una “reforma unilateral de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, aunque ha reconocido que el presidente no ha desvelado los términos de tal modificación. Aún así, ha dicho, el PP ha “intuido, aunque no ha concretado, que está dispuesto a un control férreo desde el PSOE y sus aliados del CGPJ. Es el camino inverso, el camino que alejaría cualquier tipo de acuerdo con el PSOE”, ha asegurado

“No sabemos en qué consiste el ultimátum con exactitud ni si es definitivo”, ha dicho. “No nos preocupan los ultimátum y los chantajes porque entendemos que su propuesta es ilegal e inconstitucional en los términos generales que lo ha planteado”, ha añadido.

“Este posicionamiento no lo conoce la UE, no se ha planteado en la mesa de negociación” con el comisario Didier Reynders, ha asegurado. Feijóo ha marcado la posición de su partido: “Estamos en disposición de proseguir las conversaciones. Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará. Todo lo que sea retraer y profundizar en la politización, el PP no lo suscribirá”, ha explicado.

Feijóo ha asegurado que el PP está “esperando la propuesta definitiva” y ha concluido: “Tendremos en las próximas semanas alguna reunión en el marco de la UE”.

Contra la amnistía

El líder del PP también ha dicho que “la ley de amnistía ha sido derrotada el 9 de junio”. “España ha votado que no”, ha asegurado. “La amnistía no está validad en las urnas en las últimas elecciones europeas”, ha concluido.

Pero la Comisión Europea y el PP de Feijóo tienen distintos ritmos. Un día después de que la amnistía se publicara en el BOE, la portavoz del partido en la Eurocámara, Dolors Montserrat, envió la semana pasada una carta a la presidenta, Ursula von der Leyen, apremiando al gobierno comunitario a actuar. “Esperamos que la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España sino en toda la Unión Europea y actúe en consecuencia para salvaguardarlos”, decía en la misiva.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha echado un jarro de agua fría sobre las prisas del PP al recordar que el gobierno comunitario está analizando la ley y que no se pronunciará hasta que concluya esa evaluación. En algunas ocasiones, el ejecutivo comunitario ha enmarcado su pronunciamiento en el informe del estado de derecho que realiza sobre todos los estados miembros de la UE y que está previsto que se publique el 3 de julio.

No obstante, el medio Politico ha publicado este lunes que Von der Leyen pretende dilatar esa publicación para que no coincida con el proceso de elección de los altos cargos de la UE en el que opta a un nuevo mandato al frente de la Comisión Europea. Ese portal atribuye el retraso a las críticas que va a exponer el informe respecto a Italia por los ataques de Giorgia Meloni a los medios de comunicación en un momento en el que la primera ministra italiana es clave para la reelección de Von der Leyen. El portavoz de la Comisión Europea no ha descartado el retraso, pero ha evitado pronunciarse sobre los motivos más allá de asegurar que el trabajo está “en marcha” y ha recordado que el informe normalmente se publica en julio, pero que en una ocasión (la primera vez que se elaboró en 2020) se dio a conocer en septiembre. “Será un informe justo, factual y completo, que es lo que importa al final del día”, ha zanjado Mamer.