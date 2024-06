García Castellón, en una conferencia: “¿Por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando a los jueces de prevaricación?”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien más críticas ha recibido de la carrera judicial por emplearse a fondo en sus causas contra independentistas y políticos de izquierda y todo lo contrario con el Partido Popular, se ha referido este lunes a la polémica por el uso del término 'lawfare', que describe las maniobras judiciales para perjudicar a los adversarios políticos. “Se ha tocado a muchos, pero entonces no había 'lawfare' (...) por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando de prevaricación; por qué emplear una palabra absolutamente hipócrita”., ha dicho el magistrado. “Se dice lo de 'ladran, luego cabalgamos', pues muerden a algunos”, ha agregado García Castellón durante una conferencia en Zaragoza, según informa Europa Press.

Durante la charla, organizada por la Fundación Ibercaja, García Castellón se ha referido a la negativa de Suiza a entregar a la dirigente de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo. La Oficina Jurídica del país helvético asegura que su legislación delimita los casos de terrorismo y que las protestas por la sentencia del procés no tienen suficiente magnitud para calificarlos de tal forma. “Que cada uno diga lo que quiera; en la legislación suiza opinan eso, en la española otra cosa y cada uno sigue su camino”, ha dicho hoy García Castellón.

En el marco del encuentro, García Castellón también se ha referido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene pendiente su renovación desde diciembre de 2018. Sobre este órgano, el magistrado ha asegurado que cuenta con “buenos juristas, pero la norma política manda”.

Con todo, el juez ha defendido que el primer periodo de funcionamiento del CGPJ fue de 1980 a 1984 y que ha calificado de “modélico”. Ese sistema original de elección no contemplaba la elección de una parte de los vocales del Poder Judicial por las cámaras legislativas y se limitaba a dejar el órgano de gobierno de los jueces en manos de los miembros de la carrera, de abrumadora mayoría conservadora.

“Era el primero [CGPJ] no había experiencia y, es una cosa asombrosa, llegó el año 1985, se cambió la legislación y se pasó a lo que hay ahora”, ha dicho el juez de la Audiencia Nacional para luego añadir que “desde el punto de vista profesional y personal” le parece “increíble”. Sobre la posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para la renovación del Consejo, García Castellón ha manifestado a los medios de comunicación que “ojalá”, añadiendo: “No sé más, no tengo ni idea”.

Respecto a la separación de poderes, García Castellón ha defendido el modelo anglosajón: “Echo de menos un sistema como el anglosajón, que es sota, caballo y rey, cada uno tiene sus funciones y entrometerse de forma más o menos descarada supone todo tipo de penas del infierno”. “Está claro, nosotros --en España-- no estamos en el sistema anglosajón y mecanismos no los hay, el que hay es tan limitado que no produce satisfacción”, ha apuntado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número de la Audiencia Nacional se jubila el próximo mes de octubre, al cumplir los 72 años y tras agotar la prórroga que él mismo pidió hace dos años. En círculos próximos ha comentado la posibilidad de adelantar su marcha a las próximas semanas.