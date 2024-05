Santillana del Mar aprueba por unanimidad el borrador del polémico Plan de Sostenibilidad Turístico

El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha aprobado este martes por unanimidad en un Pleno extraordinario de urgencia el borrador del convenio del polémico Plan de Sostenibilidad Turístico para poder remitirlo al Gobierno de Cantabria “cuanto antes”.

“Consideramos que ya se ha perdido bastante tiempo y queríamos que, por nuestra parte, no pasase ni un día más sin mover estos fondos. De hecho, esperamos recibir los 3 millones la próxima semana y poder empezar a trabajar”, ha señalado en un comunicado el alcalde del municipio, Ángel Rodríguez.

La urgencia del Pleno viene motivada por varias semanas “de dudas” sobre si el Consistorio recibiría finalmente esta partida de fondos europeos destinada a relanzar el turismo local, al considerar el Gobierno regional (PP) que no era “apto” por “incidencias” y “cuestiones técnicas” del proyecto, presentado por el Ayuntamiento en la convocatoria extraordinaria de 2023.

Tras la sesión, el alcalde ha explicado que, después de recibir la notificación del Ejecutivo autonómico “el lunes a primera hora” en relación al informe de los servicios jurídicos autonómicos, el equipo de Gobierno PSOE-PRC decidió celebrar un Pleno urgente este mismo martes.

“Este Ayuntamiento en general, y la Concejalía de Turismo en particular, han estado trabajando a todo tren para cumplir con las expectativas, y así lo seguiremos haciendo”, ha señalado al respecto. No obstante, y a pesar de no conocer “con exactitud” cuándo se pueden recibir los fondos, el regidor ha informado que el Consistorio ya está trabajando para sacar los pliegos de la gerencia porque “queremos adelantar todo el trabajo que podamos”.

En este sentido, Rodríguez ha reiterado que espera que el jueves el convenio se pueda llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación. Además, el alcalde ha agradecido el voto afirmativo de todos los partidos en este Pleno municipal extraordinario “a pesar de las discrepancias que han podido surgir con este tema”.

“Es una cuestión de bien común y, sobre todo, esto es el futuro del municipio. Era muy importante que nos uniésemos en este tema después de toda la polémica que ha habido porque lo prioritario es que ese dinero llegue a Santillana cuanto antes”, ha aseverado Rodríguez.

Finalmente, el regidor ha subrayado que, en su opinión, “ha quedado demostrado que la gestión del plan estaba bien hecha desde el principio”. “Siempre mantuvimos que era un buen proyecto, y a pesar de los palos en las ruedas a los que nos hemos tenido que enfrentar, finalmente se ha demostrado que es un plan perfectamente válido, y así lo han tenido que admitir tanto desde el Gobierno como desde los partidos de la oposición en el municipio”, ha argumentado.

“Nos alegramos enormemente de haber dado un paso más y estar más cerca de poner en marcha todos los proyectos que teníamos diseñados para nuestra villa. Sabíamos que nuestro plan era impecable y ahora solo esperamos poder empezar a trabajar para nuestros vecinos cuanto antes”, ha finalizado.