Rosa María Calaf: “Nadie nos enseña a diferenciar lo tóxico: nos creemos informados y en realidad estamos entretenidos”

La veterana periodista Rosa María Calaf alerta del la deriva que está provocando el mal uso de la tecnología en la comunicación: la proliferación de “una avalancha de supuesta información” que no es tal, sino “otro tipo de material que no es precisamente lo que tienes que saber como ciudadano”. Y frente a ello la sociedad debe estar educada y “nadie nos enseña a diferenciar lo tóxico”. “Nos creemos informados y en realidad estamos entretenidos”. Así se ha expresado esta pionera del reporterismo televisivo en España durante el segundo día de las IV Jornadas de Periodismo que organiza elDiario.es Cantabria en la Casa de Cultura de Torrelavega.

Calaf ha mantenido una conversación con la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, donde ha repasado la actualidad de la que ha sido su profesión. “Vivimos en un ecosistema de noticias que mienten, de silencios que engañan y de ruido mediático que distrae, y los periodistas tenemos que estar permanentemente luchando contra eso y alertando a la ciudadanía”, ha lamentado.

Sin embargo, ha puesto de manifiesto cómo el periodismo cada vez habla más en primera persona. “Es tremendo, el 'yoísmo' hay que utilizarlo con extrema delicadeza”, ha expresado. Pero es que, según ha dicho, “el periodismo se está convirtiendo en espectáculo y el espectáculo necesita estrellas”. “La tecnología es una herramienta magnifica y tiene el poder de hacer el mejor periodismo o el peor. Y se está invirtiendo mucho en el peor”, ha lamentado.

En este sentido, Calaf ha planteado si queremos “una sociedad de plataformas y aplicaciones o de ciudadanos que sepan, piensen, opinen y sean capaces de defender sus derechos”. Y es que, según ha explicado, “la sociedad se sustenta en una educación que cree ciudadanos con conocimiento y que estén interesados en saber”. Y para ello, los ciudadanos deben recibir “una información que les dé esos elementos noticiosos para formarse una opinión fundamentada en argumentos rigurosos”. Actualmente, según ha resaltado, “esas dos patas están muy deterioradas”.

Agüero y Calaf han hecho un recorrido por la carrera profesional de la que ha sido la corresponsal con más larga trayectoria de TVE, con 25 años de carrera en el exterior, pasando por lugares como Moscú, Roma, Viena, Hong Kong, Pekín, Nueva York o Buenos Aires, y cosechando galardones como el Premio Ondas, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Club Internacional de Prensa, el Premio José Couso a la Libertad de Prensa o el Premio Women Together de Naciones Unidas por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad.

Y es que esta charla ha tenido lugar tras la proyección de 'La Calaf, intermediaria de guardia', un documental dirigido por el periodista y productor audiovisual Víctor López que retrata a esta periodista a través de los hitos que marcaron su trayectoria personal y su carrera mediante la emisión de imágenes inéditas y anécdotas personales.

Información internacional “descafeinada”

Precisamente sobre el periodismo internacional, la que fue su faceta profesional, Calaf ha lamentado que cada vez tenga menos protagonismo en España. “En un mundo tan globalizado e interconectado cada vez tendría que haber más información internacional y, en realidad, hay menos”, ha afirmado, señalando que “se han ido reduciendo los minutos y el espacio” que se dedica a ello en los informativos.

Y es que, según ha trasladado al centenar de asistentes a su conferencia, el periodismo internacional se ha reducido a hablar de “unos pocos temas en función de intereses muy particulares” y, al mismo tiempo, “solo de acontecimientos”. “Se tratan uno o dos conflictos, pero hay montones olvidados”, ha denunciado. Al mismo tiempo, Calaf ha criticado que “el lenguaje se haya pervertido”, poniendo como ejemplo titulares como 'la guerra ha estallado' cuando la guerra no estalla sola, sino que “alguien la ha hecho estallar”.

Asimismo, ha reclamado el papel de la profesión de explicar los 'por qués'. Y es que sólo se cubren determinadas crisis, según detalla, y “si esas crisis las empiezas a cubrir antes igual no se hubieran convertido en crisis”. “Y como la post crisis tampoco se cubre, con mucha probabilidad se volverá a producir, porque se enquista y no hay un análisis para desactivar los posibles focos de tensión”, ha explicado. En definitiva, tal y como ha lamentado Calaf, actualmente “hay una información internacional completamente descafeinada”.

Finalmente, Agüero y Calaf han repasado los acontecimientos históricos que le tocó cubrir a Calaf en diferentes países y los personajes políticos del momento, algunos muy relevantes como Ronald Reagan en EEUU, Berlusconi en Italia o Gorbachov y Yeltsin en la URSS. Al hilo de ello, y de la política espectáculo que encarnaron algunos políticos de entonces y que sentaron las bases de algunas formas de hacer política en la actualidad, Calaf ha alertado sobre el papel de los gabinetes de comunicación.

“Es un elemento de información muy digno y que sirve de mucha ayuda, pero hay que tener cuidado porque están teniendo demasiada importancia en la creación de información”, ha señalado. “Como comunicador te cuento lo que quiero que sepas, pero como periodista te informo de aquello que debes saber”, ha explicado.

Finalmente, la veterana periodista ha reconocido que su carrera profesional “es un absoluto privilegio”. “No lo sé separar de mi vida y soy absolutamente consciente de la enorme fortuna que he tenido, por las personas que he encontrado y por los apoyos que he tenido”, ha concluido Calaf.

Programa

Las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebran entre el 29 y el 31 de mayo de 2024 en la Casa de Cultura de Torrelavega (Avenida de España, 9), con un amplio programa que incluye la proyección de documentales, entrevistas, charlas sobre diversos temas de actualidad, presentaciones de libros, la grabación de un podcast en directo y una sesión de monólogos, con la participación en el evento de destacados nombres del periodismo a nivel nacional como Silvia Intxaurrondo, David Trueba, Rosa María Calaf, Ángeles Caballero, Nicolás Castellano, Ebbaba Hameida, Víctor López o Javier Triana, además de la presencia de Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique, entre otros.

elDiario.es Cantabria organiza desde el año 2019 unas jornadas con acceso gratuito que se han convertido en un foro abierto a todos los públicos para trasladar a la sociedad algunos de los debates de actualidad en los que el periódico tiene puesta su mirada, como la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos humanos, la migración o el medio ambiente, siempre desde un enfoque social.