“La polémica del plan turístico de Santillana fue un movimiento político para hacerme esta moción de censura”

El todavía regidor de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez (PSOE), lo tiene claro: detrás de la reciente polémica en torno al Plan de Sostenibilidad Turística está la moción de censura registrada este lunes por las tres formaciones de la oposición -Alternativa Vecinal Independiente (AVI), PP y PRC- que le arrebatará la Alcaldía de este municipio. Al respecto, Rodríguez señala especialmente a la edil regionalista que le sucederá en el cargo, actual socia de gobierno que ha decidido romper el acuerdo sellado hace un año y pactar con las otras dos formaciones: “Sé que lo tenían planeado y que tienen una serie de intereses por ahí”, asegura, haciendo hincapié en que la concejala del PRC, titular de Turismo, “durante estos ocho meses a lo único que se ha dedicado es a paralizar el Ayuntamiento”.

¿Le ha sorprendido la moción de censura o se la esperaba?

No me ha sorprendido porque esto es algo que ya se estaba viendo desde el principio de la legislatura. Estamos seguros de que a esta concejala del PRC la obligaron en su momento a pactar con nosotros. En ese momento no pudo llegar a otros acuerdos porque no se lo permitió ni su comité local ni el comité regional. Durante estos ocho meses a lo único que se ha dedicado es a paralizar el Ayuntamiento y toda la gestión de la cual ahora nos quiere echar la culpa. Viendo esas actuaciones ya nos estábamos dando cuenta de cuáles eran las intenciones. Cuando alguien intenta constantemente que discutamos entre nosotros, no quiere trabajar ni que nos reunamos, y nos paraliza el presupuesto... Era un presupuesto hablado muy largo y tendido con ella, en el que salían muy beneficiadas todas sus concejalías. Ante esta situación nos dimos cuenta de que lo que ha pasado ahora estaba programado. Hay que tener en cuenta que la hermana de la concejala del PRC es la cuñada del portavoz del Partido Popular, con lo cual la gente nos avisaba antes de las elecciones de que esto era algo que tenían programado hacía mucho tiempo.

Ella tiene otros argumentos, le acusa de “reiterados engaños” y “desmanes”, ¿cómo responde ante ello?

Es totalmente falso. Este alcalde casi ha tenido que discutir hasta con los suyos para darle todo. La gente del pueblo lo ha podido ver cuando todas las mañanas tomábamos café y al salir de trabajar nos tomábamos un vino. Ella ha querido vender algo que no existía. Yo he intentado darle todo el cariño del mundo y todas las armas para poder trabajar, pero realmente me di cuenta de que esto iba a ocurrir a raíz de la polémica con el Plan de Sostenibilidad Turística. Veíamos que ella estaba deseando que no nos lo dieran, casi hablando mal de la gestión de su propio partido, del exconsejero de Turismo, Francisco Javier López Marcano. A veces parecía que tenía más información que yo. La llevé a Madrid y allí nos dijeron en todo momento que nosotros teníamos razón. Con lo cual, en política ya no me asusta nada. Sé que lo tenían planeado y que tienen una serie de intereses por ahí que les tienen que salir. Nosotros estaremos fuertes y vigilando en la oposición. Tienen todo el trabajo realizado por este alcalde y su equipo de gobierno en la legislatura anterior y en esta con muchos logros conseguidos.

Me parece atroz que ahora vayan a gestionarlo las personas que estuvieron en contra del plan y del futuro de Santillana

Respecto al polémico Plan de Sostenibilidad Turística, menciona que Izquierdo deseaba que no se lo dieran a Santillana. ¿Se lo manifestó directamente o cómo percibieron que no era partidaria de que el municipio percibiera esos fondos?

No, cuando negocié con ella le dije que la que iba a gestionar el plan era ella. Le ofrecí una concejalía que iba a tener tres millones de euros. Lo que ocurre es que quiere gestionarlo de otra manera y con otras personas, porque en su momento ponía pegas cuando la gestión estaba bien hecha, y lo he demostrado que era así. Cuando estalló la polémica del plan turístico ya tenían preparada la moción. En los pueblos nos conocemos todos. Intentaron poner trabas y ella no salió conmigo a defenderlo. Me parece atroz que ahora vayan a gestionarlo las personas que estuvieron en contra del plan y del futuro de Santillana. Pidieron hasta mi dimisión por la mala gestión cuando resulta que luego ha quedado demostrado, y bien demostrado, que la gestión de este alcalde con el plan turístico fue excelente. Y la gente nos felicita por ello.

Decía que ya tenían preparada esta moción de censura cuando el Gobierno de Cantabria paralizó en un primer momento el proyecto de Santillana. ¿Diría que fue en paralelo, es decir, que ese “no apto” que otorgó la Consejería de Turismo fue, por así decirlo, para dar oxígeno a esta maniobra?

Ya lo dije en su momento en la rueda de prensa. Fue todo un movimiento político para hacerme esta moción de censura. Ahora la concejala del PRC está engañando a su comité local y al comité regional, porque les está contando cosas que son de trabajo diario del Ayuntamiento. Habla de modificaciones presupuestarias que se hacen en todos los ayuntamientos de Cantabria, o de facturas extrajudiciales que le ocurren a todo el mundo. Eso no es ninguna barbarie. Ocurre con cualquier eléctrica que te pasa la factura en enero. También se refiere a obras en las que ha habido que hacer alguna modificación, sobre todo cuando se produjo el encarecimiento de precios por la guerra de Ucrania.

¿Qué ayuntamiento se va a encontrar el nuevo equipo de gobierno?

Un ayuntamiento con una salud económica excepcional y con deuda a cero sin haber subido impuestos en ningún momento. Además cuenta con un remanente de tesorería de 1.700.000 euros. Por eso digo que la que no ha querido trabajar es la edil del PRC, y ahora busca unas bellas excusas. Cuando se ponga a gobernar en tres meses la tengo descolocada con todas ellas. Es imposible gobernar sin hacer alguna de las cuestiones que ella critica porque ocurre así en todos los ayuntamientos de Cantabria.

Mencionaba antes que detrás de esta moción hay “intereses políticos”, al igual que lo ha hecho su secretario general, Pablo Zuloaga. ¿Qué tipo de intereses? ¿Podría ser más preciso?

Pues tendrán con amistades de empresas. Esta concejala del PRC va a ser una títere de Rafael Oceja [portavoz del PP]. Siempre ha hablado de ella con menosprecio y ahora la necesita. La va a poner alcaldesa, pero el que va a mandar aquí es Rafael Oceja, el portavoz del Partido Popular. Todo el mundo le conoce aquí en Santillana por sus intríngulis. Pero bueno, estaremos ojo avizor. En el momento en que cometan un error, porque seguramente lo cometerán, estaremos encima. Seguramente rozarán muchas veces la ilegalidad.

¿Cuál será su papel a medio-largo plazo?

Nuestras obras están ahí, y aunque estemos en la oposición las vamos a inaugurar nosotros mismos. Dentro de tres años nos presentaremos a las elecciones con más fuerza si cabe, porque ellos en todo momento han engañado a los vecinos. AVI durante las elecciones bien que decía que no iba a dar la Alcaldía a nadie, y ahora, por esos intereses, se la va a dar a la fuerza menos votada. Pero esto es democracia. Mi partido y yo la respetamos, está para esto, y ahora tenemos que estar en la oposición.