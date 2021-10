Hablamos con algunas personas implicadas en un proyecto de alimentación sostenible muy inspirador, Aliments Onyar, cuya finalidad no es sólo alimentar de forma sana y sostenible a los consumidores, si no también la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Una realidad muy desconocida que podemos apoyar consumiendo las pizzas, pasta fresca, salsas, patés vegetales y conservas que elaboran. Todos los ingredientes provienen de la agricultura ecológica y en el proceso de transformación no añaden conservantes, ni colorantes, ni otros aditivos de origen químico.