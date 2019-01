SOLD OUT EN EL FESTIVAL DE CARNE CRUDA

El festival de música del primer programa de radio de España financiado por sus oyentes se llenará el próximo 25 de enero en la sala BUT de Madrid. Sin emisora ni grupo mediático, hemos conseguido agotar todas las localidades a la venta para nuestro festín. El podcast dirigido por Javier Gallego ha reunido un cartel heterogéneo y heterodoxo para celebrar nuestros 10 años de existencia, 5 desde que nos convertimos en un espacio independiente gracias al apoyo de su comunidad.

Grupos y artistas que han pasado por el programa o suenan habitualmente en sus emisiones han querido participar en este cumpleaños y mostrar también su afinidad con el proyecto. María Arnal i Marcel Bagés, Rufus T. Firefly, Tulsa, The Mani-Las, Ira, Tremenda Jauría, Putochinomaricón, Mourn, Julián Maeso y Aurora and The Betrayers forman un plantel con más mujeres que hombres, lo que no viene siendo habitual.

Tampoco son habituales las condiciones laborales justas para músicos y técnicos. Así lo vienen denunciando en Carne Cruda desde hace años. Por eso, creemos que es importante hacer público que todas las bandas participantes han sido contratadas en el régimen laboral que han solicitado y siguiendo las recomendaciones del Sindicato de Músicos que nos ha asesorado en estas cuestiones. La música es un trabajo y como tal se debe tratar. Pedimos un estatuto laboral propio para la profesión.

Por último, queremos recordar que el dibujante de Mongolia, Darío Adanti, se ha encargado del póster del evento y que contaremos con la colaboración de Cervezas La Virgen.

SI QUIERES ASISTIR COMO PRENSA, escríbenos a productores@carnecruda.es.

“Hay muchos festivales de música pero éste es el primer festín musical.

Hay muchos programas de radio pero pocos hechos gracias a sus oyentes”.

