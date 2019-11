Por qué es necesario el gobierno de coalición

No será el cambio climático ni la crisis de los refugiados, tampoco Fukushima ni un huracán con nombre de chica, ni mucho menos el terrorismo islámico o cibernético o la Tercera Guerra Mundial. Lo que destruirá todo, el Apocalipsis Zombie, será el gobierno de coalición.

Aznar dice que romperá España. Bankia se desploma y el Ibex 35 cae cuando se anuncia. La Patronal pide que se exploren posibilidades "más prácticas" y el presidente del Círculo de Empresarios confiesa que están "consternados". Felipe González critica los términos del acuerdo y Guerra declara que hay que evitarlo porque Podemos es el Mal. Casado, Abascal y Arrimadas claman que vienen los rojos mientras la prensa de derechas, con Pedro Jota y Bustos dirigiendo el coro de plañideros, exigen el matrimonio entre PSOE y PP. Madre mía, qué llorera y qué vergüencita ajena.

Sólo por eso, hay que apoyar este gobierno de izquierdas. Porque si estos lo teme, a la mayoría nos conviene. Quienes quieren que fracase son los mismos que ganan con las desigualdades y quieren privatizarlo todo y que todo siga igual. No se rasgaron las vestiduras así ni por las víctimas de la crisis, tampoco lo hacen ahora por ellas ni por España sino por conservar su España. Por eso tratan de cambiar el sentido del voto, porque temen mandar un poquito menos y que les vaya un poquito peor. Por eso se necesita este gobierno, por defender la democracia, el sistema público y la justicia social.

No les asusta el PSOE, con quien quieren pactar, les asusta que un partido a la izquierda obligue al socialismo a asumir sus siglas, que cuestione a la monarquía y a la Iglesia, que hable de laicidad y república, de derechos y memoria, y que ponga límites al capital. Les asusta un 15M en el Consejo de Ministros. Les asusta que se frustre el plan de Restauración, que estaba a punto de culminar. Pero es que os empeñáis en votar renovación y desorden. Por eso también es necesario que Podemos llegue al poder: porque hace falta un cambio de régimen que es también un relevo generacional y viento fresco que renueve el aire viciado por décadas de bipartidismo, de Gürtel y ERES.

Pero también por mucho más. Por poner freno con gobiernos progresistas como éste o el de Portugal a las ultraderechas, por defender el feminismo, la integración y el ecologismo frente al machismo, la xenofobia y el cambio climático, por buscar una salida negociada al conflicto catalán, por crear un marco de convivencia para la diversidad de este país.

Intentarán que descarrile antes o después de arrancar. No sólo desde la derecha, también los barones socialistas más conservadores y la izquierda ceniza que antepone su pureza al pragmatismo con más ingenuidad que madurez. De momento, esperemos que los militantes de PSOE, UP y ERC hagan un ejercicio de responsabilidad. Después habrá que vigilar al gobierno para que no se desvíe demasiado de sus objetivos ni pierda esta oportunidad. Nos fallarán, pero nos fallarían más si no dejamos que lo intenten.