El jubilado que desafió a la banca

¿Quién usa ya la cartilla del banco, quién tiene necesidad de acudir a una entidad bancaria teniendo una app? La respuesta es, millones de personas mayores y otras personas con bajos niveles de renta que no tienen ningún tipo de acceso a las tecnologías ni conexión a Internet.

Con 78 años, Carlos San Juan, ha puesto contra las cuerdas a las entidades bancarias. Se ha dado a conocer por reunir más de 647.000 firmas que presentó en el Banco de España a principios de febrero. Hablamos con él de la petición “Soy mayor, no idiota” que publicó en Change.org., una campaña dirigida a las 4 principales entidades bancarias de nuestro país para que recuperen el “trato humano”.

Imponer un mundo digital a todos significa excluir a muchas personas mayores que no pueden, no quieren o no disponen de internet, smartphone, no les llega wifi al área donde viven, no les llega la pensión para gastar en internet, o no tienen los conocimientos o carecen de las competencias digitales para operar por internet o con aplicaciones móviles. Lo analizamos con Joan Romero, autor del artículo “La banca como modelo hostil, edadista y excluyente” que firma junto a Sacramento Pinazo, presidenta de la Asociación Valenciana de Geriatría y Gerontología.

Hablamos también de cómo ha afectado esta reestructuración al sistema bancarios y a los clientes con el cierre de más de 20.000 sucursales desde 2008, junto z Roberto Tornamira, ex secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Madrid y miembro del Movimiento ciudadano Momentum.

Y viajamos a Corpa, un municipio de 740 habitantes a 37 km. de Madrid sin banco, sin cajero, y en ocasiones, sin ni siquiera electricidad, para saber cómo les afecta a sus ciudadanos.

Nos despedimos mirando la actualidad con los ojos de nuestros debatertulianos. Se estrena con nosotras la cómica y guinista Paula Púa junto a Malacara y Pepe Macías.