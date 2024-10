Vivienda: la última vez que lo pedimos por favor

La crisis de vivienda no es nueva y se exacerba cada día: los alquileres no dejan de subir, alcanzando incrementos de más del 10% anuales en algunas ciudades. Además, si nada cambia, la mayoría de inquilinos destinará su sueldo al alquiler de por vida: el 70% no espera heredar una casa. Mientras, las inmobiliarias, los fondos de inversión y las empresas de alarmas continúan especulando con nuestro derecho a un hogar digno y agitan la bandera de la okupación, una problemática en descenso que solo afecta al 0,06% de las viviendas.

A pocos días de la manifestación del 13 de octubre convocada por los sindicatos de inquilinas de Madrid, volvemos con un programa especial sobre vivienda en el que escucharemos a inquilinas, activistas, políticos, familias que van a ser desahuciadas, y hasta inmobiliarias.

Haremos una radiografía de la situación en España y recorreremos ese camino de obstáculos que es encontrar un techo en este momento. Nuestra guía será Paz Galiana, compañera de Carne Cruda a la que llevan meses tratando de echar de su hogar. Analizaremos su caso con Víctor Palomo, abogado de la cooperativa CAES, y con Valeria Racu, activista del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que nos hablará de cómo plantar cara al abuso de los caseros.

Con Jaime Palomera, investigador en la cooperativa Idra, analizaremos quién o quiénes están impidiendo a tanta gente acceder a una vivienda y nos adentraremos en el infernal mercado inmobiliario acercándonos a Carabanchel para recorrer la calle con más inmobiliarias de todo Madrid. En el mismo barrio, conoceremos también a una familia a la que quieren desahuciar la próxima semana.

Por último, analizaremos qué podemos hacer como sociedad y qué están haciendo (e impidiendo hacer) las instituciones para resolver esta crisis con Alejandro Inurrieta, economista y ex asesor de Vivienda del gobierno de Zapatero, y Alberto Ibáñez, diputado de Sumar-Compromis y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso.