Autorizadas más de una decena de concentraciones en Castilla-La Mancha este 8M

La Delegación del Gobierno ha autorizado la celebración de 13 concentraciones en Castilla-La Mancha por el Día Internacional de la Mujer que se celebra este lunes 8 de Marzo, insistiendo a los convocantes en que respeten las medidas de seguridad derivadas del COVID-19, tales como la distancia de seguridad o uso de mascarilla.

Aplausos colectivos, exposiciones y uso de los lugares públicos: así se prepara el feminismo para celebrar el 8M en año de pandemia

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, consultadas por Europa Press, de estas 13 concentraciones por el 8M, cuatro son en la provincia de Toledo, tres en la de Albacete, dos en la de Ciudad Real, una en la de Cuenca y tres en la de Guadalajara.

En total, para este lunes hay convocadas en la Comunidad Autónoma castellanomanchega 15 concentraciones, ya que a éstas 13 por el Día de la Mujer se suman dos convocadas por colectivos pensionistas, una en la provincia Toledo y otra en la provincia de Ciudad Real.

Desde el departamento que dirige Francisco Tierraseca han apuntado que "siempre" se les ha aconsejado o recomendado a los convocantes que no celebren estas manifestaciones debido a la pandemia. "Pero sí deciden hacerlo, se les insiste en que tienen que respetar todas las medidas de seguridad", añaden.

No obstante, afirman que se pondera y prima el derecho de reunión o concentración y que no se han prohibido estas concentraciones. "Solo en algunos casos, a tenor de los informes recibidos y valorando movilización por movilización, se ha pedido modificar el itinerario o el horario, para no coincidir con otras", subrayan.

Entre las concentraciones que se llevarán a cabo este 8M están las que han impulsado los sindicatos. Todas ellas se celebrarán con las medidas sanitarias implantadas tal y como han subrayado los convocantes. Así UGT y CCOO protagonizarán simbólicas concentraciones en las distintas capitales de provincia de Castilla-La Mancha.

En Toledo será a las 11:00 horas, en la plaza de Zocodover. En Albacete, a las 12:00 horas, cada sindicato saldrá a las puertas de su sede: UGT en la calle Luis Rosales, número 7; y CCOO en la calle Miguel López de Legazpi, 32. En Ciudad Real también a las 12.00 horas, a las puertas de ambos sindicatos. Y en Cuenca y en Guadalajara también serán a la misma hora en la plaza de España y en la plaza de Santo Domingo respectivamente.

Además de las concentraciones, colectivos feministas de la región también han organizado diversas actividades como cadenas humanas, plausos colectivos, exposiciones o uso de los lugares públicos para reivindicar una igualdad real con otras iniciativas.