""No salir a la calle es desvisibilizarnos", defiende el movimiento feminista que sí ha convocado actividades callejeras

"Desde el minuto uno tuvimos claro que teníamos que salir a la calle. Como todo los años, porque muchas mujeres no pueden salir. Y este año, son más mujeres todavía las que no pueden salir y es importante que las que sí podamos, salgamos y representemos a las que no pueden hacerlo", explican desde la Plataforma Feminista de Guadalajara, que no ha dejado que la pandemia retrase la celebración de su Semana de Rebeldía Feminista y que este año incluye la V edición de las Jornadas Feministas.

"Lo haremos con todas las medidas de seguridad y no vamos a manifestarnos. Hemos elegido grandes espacios para mantener la distancia, porque nos parecía importante en situaciones de crisis seguir ocupando los espacios. Si se deja de ocupar los espacios, se desocupan", recalcan desde el colectivo. En este sentido, explican que la falta de visibilidad es uno de los principales problemas que sufren las mujeres, "por lo que no salir a la calle es dejar de visibilizarnos". Además, recalcan que "si podemos asumir los cuidados, si podemos salir a trabajar, es evidente que podemos salir y reconocernos entre nosotras, reconocer a las que vinieron y a las que vendrán", explican.

Confían en que si se siguen las medidas de seguridad y se es consciente de que no serán actividades "hípermasivas", se podrán cumplir los objetivos establecidos tanto desde el punto de vista del feminismo como del sanitario. La concentración el 8 de marzo será en la Plaza Santo Domingo a las 20:00 horas, pero las actividades comienzan este miércoles 3 con la 'Toma Cultural' de la Plaza Mártires Carmelitas. El viernes 5 habrá una tertulia ecofeminista en el Patio del Infantado y el sábado 6 se celebrarán las V Jornadas Feministas, que sí se celebrarán de forma online. El 7 de marzo, el colectivo ha convocado un homenaje en el cementerio 'Plantando vida', para plantar salvia, y por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará la marcha nocturna 'Por las que no están', para visibilizar la violencia de género.

Cadena humana en Toledo

Los colectivos Toledo Violeta y la Asamblea Feminista de Toledo también "reanudarán" la lucha en las calles, con una cadena humana, con la que se garantizarán "todas las medidas sanitarias existentes" como mascarilla o distancia social. "Pensamos que ha llegado el momento de salir y gritar, alto y claro, que las mujeres seguimos siendo asesinadas por quienes dicen querernos, seguimos sufriendo precariedad laboral y explotación sexual, seguimos cuidando, seguimos estando invisibilizadas", recalcan sendas organizaciones.

Por otra parte, la decisión es también de reivindicar el "trabajo fundamental" de los sectores feminizados como el santiario, el socio-sanitario, limpieza, empleo del hogar. "Antes de la pandemia, las mujeres ya sufríamos violencia machista, ya estábamos en trabajos precarizados, pero ahora se ha evidenciado que para conseguir acabar con las desigualdades y las injusticias es necesaria la destrucción de este sistema capitalista y patriarcal que antepone sus beneficios ante la salud de toda la clase trabajadora y del medio ambiente".

"Frente a la emergencia social, el feminismo es esencial"

Por su parte, el Comando Violeta de Cuenca ha anunciado que no harán concentración o manifestación pública. "Sin embargo, seguimos aquí". Como alternativa, han planteado acciones desde los balcones, así como un aplauso el 8 de marzo a las 20.00 horas. "Aplaudir por las mujeres, por los cuidados y por todas esas trabajadoras esenciales con o sin salario, con o sin contrato, que este año han dejado más claro que nunca lo importante que es el trabajo que desempeñan", recalcan. Además, plantean colgar en el balcón o la ventana "algo que nos recuerde que seguimos aquí, que seguimos queriendo la igualdad y compaginándola con una vida donde cuidar y cuidarnos es fundamental". "Vecina, sal al balcón y recuerda que, frente a la emergencia social, el feminismo es esencial", concluyen.

La Asamblea de Feminismos de Ciudad Real tampoco ha convocado manifestaciones en la calle, sino que han preferido realizar actividades en formato online, "con actos más simbólicos", a través de redes sociales o la prensa. "Queremos conmemorar y reivindicar el día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, como todos los años reivindicando los derechos, la igualdad, la libertad y el fin de las violencias por los que la mujer viene clamando a lo largo de la historia. Aprovechamos también para dar voz a algunas mujeres, manchegas todas ellas, que han expresado poéticamente, lo que otras muchas mujeres sentimos y sufrimos durante la pandemia", han resaltado. De este modo, enviarán poemas, como recordatorio de la "necesidad de permanecer unidas para conseguir los derechos por los que tanto lucharon nuestras antecesoras". Igualmente han convocado un aplauso para las 20.00 horas del 8 de marzo. "Que debe resonar en las calles en todos los rincones".

En Albacete, la Red Feminista también ha anunciado que no participará en aquellas actividades “que puedan significar reuniones multitudinarias o aglomeraciones de personas” el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, siguiendo así las recomendaciones de las autoridades sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19.

Han organizado, eso sí, un reparto de información contra la prostitución como forma grave de violencia machista, “perseverando en la solicitud al Gobierno de España de una Ley Abolicionista”. La actividad se llevará a cabo el próximo 6 de marzo a las 18 horas y la realizaran todas las personas asociadas que quieran colaborar colocando de forma individual en los parabrisas de los coches estacionados en las calles de la ciudad la información que ha preparado la Red Feminista. En caso de necesitar más información, piden dirigirse al correo electrónico redfeministaalbacete@gmail.com.