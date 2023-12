La Fundación 'Los Maestros' convoca su segundo concurso de novela dotado con seis mil euros

La Fundación 'Los Maestros' con sede en la localidad conquense de Tragacete ha convocado el II Concurso Literario Internacional que lleva su nombre. Al certamen pueden concurrir obras narrativas de novela, con tema abierto, hasta el 30 de enero de 2024.

Además de los seis mil euros de premio se costeará la edición de la obra. Está abierto a la participación de todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, mayores de 18 y siempre que presenten novelas en castellano, originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), no premiadas o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta en un proceso editorial y que además no hayan sido presentadas en la anterior convocatoria de este certamen.

La presentación de la obra se realizará bajo seudónimo, por lo que el jurado popular, formado por habitantes de este municipio de la Serranía conquense y su comarca, y del que también formarán parte personalidades del mundo de las letras y de la Universidad de Castilla La Mancha, no tendrá en cuenta la biografía del autor ni su trayectoria literaria.

Las novelas podrán presentarse hasta el día 30 de enero siguiendo las instrucciones publicadas en la página web de la Fundación Los Maestros. Tras comunicarse el fallo al ganador o ganadora, a principios de la primavera tendrá lugar el acto público de entrega de premios en la localidad de Tragacete (Cuenca).

En la I Certamen Internacional de Novela “Fundación Los Maestros”, dotado también con seis mil euros, el jurado popular otorgó el galardón a la novela titulada 'Llámame Charo' de Juan Vicente Sampedro. Una novela que fue editada por la editorial Palabras de Agua y que narra la historia de Rosario Pano, ex monja de clausura, que tras escapar de su convento en Barbastro en 1937 huye a Francia, donde descubrirá una realidad muy diferente a la que vivía en España. Una vida en la que las tragedias familiares, la primera postguerra y la huida del exterminio nazi serán los ingredientes de esta trepidante novela que se basa en los hechos reales acontecidos entre 1941 y 1945, cuando cerca de 740 judíos obtuvieron refugio en el Convento de las Clarisas Capuchinas de Barbastro, desde donde se les facilitó la salida a países en los que pudieran estar a salvo.