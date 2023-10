Luis Tosar y Carolina Yuste, “muy felices” por recibir sus premios en Abycine

El Festival de Cine Independiente, Abycine, rendirá homenaje en esta vigésimo quinta edición a los actores Luis Tosar y Carolina Yuste, quienes se han mostrado “muy felices” de recibir los premios Especial y Trayectoria Joven, respectivamente, en la gala de inauguración que tendrá lugar esta noche en el Teatro Circo y que estará conducida por Javier Coronas.

Entre las citas destacadas del evento también está el Laboratorio de Creación de Abycine con el homenaje musical de La Bien Querida a Carlos Saura, que comenzará tras la ceremonia.

“Estoy muy contento de estar aquí, me reconozco mucho, de alguna manera, en una ciudad como Albacete, porque soy también de una ciudad pequeña, Lugo, donde en mi época, hacer cine era bastante marciano, y entiendo que aquí, hace unos años había una situación similar. Montar hace 25 años un festival de cine, sería marciano, pero comprobamos que 25 años después, la cosa funciona. Los que vivimos más en la periferia, luchamos. En mi caso salió bien, tengo una trayectoria mínimamente larga y regular, pero no ha sido fácil”, ha señalado el actor gallego.

Es esta línea, Yuste, subrayó su agradecimiento a festivales como Abycine, “porque es de verdad donde está el germen del cambio y se sale un poco del centralismo. Así que estoy feliz y agradecida por estar aquí”.

“Esencial y básico para nuestra industria”

Asimismo, Tosar también manifestó su apoyo al festival señalando que es “esencial y básico para nuestra industria, que seguirá siendo pequeña en el futuro, como ha sido hasta ahora. Aunque tengamos volumen de trabajo y producción, pero, seguirá siendo artesanal, aunque tengamos cada vez más alcance y lleguemos a mucha más gente, y creo que eso nos dota de una manera de entender el cine que es especial. Y creo que eso no deberíamos perderlo y para eso hacen falta festivales como Abycine, para que los proyectos surjan, se alimenten y culminen. Así que no me puedo sentir más honrado y afortunado por este premio”, apuntaba orgulloso.

El Premio Especial Abycine 2023 es una distinción que la organización del festival otorga en muy pocas ocasiones y que ya han recibido actores y actrices como Najwa Nimri, Luis Fernández o Lola Dueñas. Este premio simboliza que el intérprete premiado es clave para entender el cine y el audiovisual.

Yuste, además de venir a recoger su galardón esta noche, ha presentado un proyecto suyo como directora en los pitch de Impulso CMM Desarrollo de Abycine Lanza: “No me preocupa mucho el ganar, porque al final cuando tienes un amor hacia tu proyecto acaba saliendo”, ha apuntado.

'Una noche con Adela' y 'La Singla'

La XXV edición de Abycine acoge además el estreno de cuatro películas que tendrán su premiere aquí en España tras su paso por festivales internacionales. Entre ellas destaca 'Una noche con Adela', la ópera prima de Hugo Ruiz, único director premiado del famoso festival de cine de Tribeca. Único festival, junto con el de Reykjavík, en el que, hasta la fecha, ha podido verse la película; hasta mañana que tendrá su estreno nacional aquí en el festival en el Cine Capitol-Sala Globalcaja.

La cinta, categorizada como una de las “más salvajes y sorprendentes de la temporada”, está protagonizada por Laura Galán, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por “Cerdita”, quien ha señalado que su personaje en este filme es “muy incómodo de ver, pero fue muy gozoso de hacer”.

Ruiz, quien ha agradecido al festival por apostar por una película “tan arriesgada y con un ritmo tan frenético” como la suya.

Otro gran estreno de esta edición es la proyección esta noche en el Cine Capitol-Sala Globalcaja del documental de Paloma Zapata, “La Singla”, una cinta que narra la historia de Antonia Singla, una de las mayores bailaoras flamencas de la historia que nació sorda.

Zapata ha señalado que gracias a la ayuda que le dio Abycine Lanza Work in Progress hace dos años pudo terminar la película y estar hoy aquí presentándola.