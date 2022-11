'No callarem': el documental que muestra la voz más personal de Pablo Hasel, Valtònyc y Elgio, en Guadalajara

Los raperos Pablo Hasel , Valtónyc y Elgio protagonizan el documental No callarem, un film para la libertad, que se estrena este sábado en Guadalajara en el marco de las XVIII Jornadas del Centro Social Octubre. Fran Garcia, miembro de la plataforma No Callarem, que agrupa a decenas de artistas de toda la Península, destaca que el objetivo fue mostrar la cara más íntima de los tres raperos en esta película, que denuncia la represión contra la libertad de expresión. “Queríamos desenmascarar a estos tres raperos, que han sido tildados a menudo de muy radicales y casi se ha justificado que estén en prisión porque no gusta su música”, explica la codirectora del documental Claudia Arribas. El filme, que recoge la única entrevista que se ha podido grabar de Hasel en prisión, se proyectará a las 19 horas.

El rodaje del documental, codirigido por Arribas, Violeta Octavio y Carlos Juan Martínez, comenzó diez días antes de que encarcelaran a Hasel. La primera duda que tuvo el equipo del documental fue si iban a la cárcel de Lleida a cubrir el encarcelamiento, pero ya había muchos medios que cubrían la noticia y consideraron que no era la película que querían hacer.

En este sentido, Arribas cuenta que la película busca repasar la historia de vida de los tres raperos y que la gente, más allá de si es próxima al mundo del rap o de los movimientos sociales, pueda entender que ellos tres han sacrificado su libertad por la nuestra y por los derechos de expresión de todos.

El filme denuncia la represión contra la libertad de expresión y se centra en los casos de Elgio, Pablo Hasel y Valtònyc, que comparten historia con la inhabilitación, la cárcel y el exilio. Arribas remarca que los tres tienen historias parecidas y de muy jóvenes encontraron en el rap su forma de reivindicar los derechos que creían que debían defenderse por el bien de toda la sociedad.

Añade que no querían simplemente explicar su situación judicial porque esto ya lo han contado los medios de comunicación. “Queríamos contar la historia más íntima de tres personas que sufren un trasiego que podría pasar a cualquiera sólo para hacer música”, destaca García.

La plataforma No Callarem se ha aliado con la productora Bruna y el programa Carne Cruda, dirigido por Javier Gallego, para hacer el documental: “No sólo para narrar unos hechos concretos, sino para usar el cine y su capacidad de penetración en amplios sectores de la sociedad para denunciar al estado y dar la vuelta a la represión en forma de boomerang para convertirla en una herramienta contra la opresión y la vulneración de derechos”.

El equipo también viajó a Bruselas, donde Ana Tijoux conversa con Valtónyc; comparte las cartas escritas de Hasel con la voz de Bittah (Tribade) estando en la cárcel, y hace un recorrido por la historia de Elgio como miembro de la Insurgencia de la mano de Yolanda Sey. Aparte de las conversaciones, las tres artistas hacen versiones de letras de los raperos y también crean nuevas en canciones inspiradas en ellos, cada una con su toque personal, y así crean una banda sonora única y genuina para el filme. También se añaden con canciones creadas expresamente por Albert Pla , Za!, Las Bajas Pasiones , Mateu Matas “Xurí” e Irene Reig.

La apertura de puertas será a las 18:30. La entrada es libre y gratuita, aunque es posible “realizar aportes”, explica la organización.