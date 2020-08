El Festival de Cine de Almagro cierra su tercera edición reivindicándose como ejemplo de "éxito y cultura segura"

El Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF) ha finalizado su tercera edición "superando" los objetivos de esta iniciativa que se reivindica como un "referente de cultura segura". Más de mil personas, 79 cortometrajes y un "estricto" protocolo de seguridad fueron los principales ingredientes del Fetsival que se extendió a lo largo de 10 días, hasta el pasado 9 de agosto. La ceremonia de clausura del evento fue "diferente y reducida", sólo con la entrega de premios a los ganadores de la categoría Nacional, y de manera virtual a los premiados en Internacional.

El jurado nacional formado por Carlota Pereda, Mario Vera, Francisco Romero, María Reyes y Robert Gómez fue el encargado de dictaminar cuál ha sido el mejor cortometraje nacional, concedido a 'El Método PIGS', de Boris Kozlov, por su "agudeza visual y narrativa" que retrata el "desplome laboral y personal" de un hombre, quien habiendo tocado fondo aún conserva el deseo de levantarse y recuperar lo perdido. Un negro drama donde destaca el trabajo interpretativo de César Camino. Recogió el premio el productor José Calero.

Se otorgó también una mención especial a la obra 'Orquesta Los Bengalas,' de David Valero Simón, que destacó por el retrato en clave ‘Road Movie’ que realiza sobre la tercera edad. El Alzheimer y el compromiso fraternal y familiar a través del grupo y particularmente, de la relación padre e hijo. Un relato "entrañable, divertido y cálido" que celebra la vida y la historia de sus personajes. Recogieron el premio los productores Elena Conesa y Guillermo López.

En la categoría Internacional, el Comité de Selección, encabezado por el director de Interfilm Berlin, Heinz Hermanns, escogió 22 cortometrajes internacionales. De todos ellos, el jurado compuesto por: Jan Harlan, Nara Normande y Ansgar Ahlers dieron la mención especial a 'The Ostrich Politic', de Mohamad Houhou, recibiendo el galardón a mejor cortometraje internacional 2020 a Between a Rock and a Hard Place, de Mads Koul.

En cuanto a la categoría infantil ‘Kids’ fueron los propios niños los que hicieron de jurado, resultando como ganadores 'Le Rêve de Sam', de Nölwenn Roberts y Le premier pas, de David Noblet y Arnaud Guez. Además, el público concedió un último premio a través del programa especial de humor ‘Mucho Ruido’. El ganador fue el cortometraje francés 'Papa dans maman', de Fabrice Bracq. Los tres directores también estuvieron presentes en la ceremonia de forma telemática, transmitiendo al público sus palabras de agradecimiento.

Tras la entrega de premios y la proyección de los cortometrajes ganadores, el director del festival, Marko Montana, dio las gracias a todos los asistentes, patrocinadores y miembros del equipo e hizo alusión a todas las personas mayores a quienes se les ha dedicado esta edición del festival. “Ellos son quienes peor lo han pasado en este tiempo de pandemia y los que más están luchando por nosotros, dándonos esa energía y ejemplo para seguir adelante, sobre todo en la cultura”, expresó Montana.

Programas especiales

El Espacio Calatrava, ubicado en el emblemático Hospital de San Juan, acogió durante el fin de semana los programas especiales del III Festival Internacional de Cine de Almagro: Mucho Ruido y Audiovisual. El cómico manchego Jesús Arenas fue el encargado de dar vida al programa de humor en el que se mezcló la participación activa del público – al que se le hizo entrega de un obsequio y unos aplaudidores a su llegada y desempeñó el papel de jurado del mismo – con el cine internacional, el monólogo, la crítica y la sátira. El acontecimiento, bautizado como Mucho Ruido por la forma en la que es elegido el galardonado, mantuvo su gran aceptación por los asistentes a pesar de la reducción de aforo por la pandemia de Covid-19 como medida de seguridad y en cumplimiento de la normativa establecida por el gobierno; sin mermar la calidad del cine y de las actividades.

En Audiovisual, compositores, cantautores y bandas de música de diferentes estilos enamoraron al público del Espacio Calatrava – Hospital de San Juan. Este año, contra todo pronóstico, se ha colgado el cartel de entradas agotadas. El evento se caracteriza por ser uno de los "más novedosos y atractivos", ya que en él los distintos artistas realizan interpretaciones musicales de los cortometrajes para crear una banda sonora alternativa que interpretan en directo durante la proyección. Aunque en esta edición, por la crisis mundial de la Covid-19 los músicos invitados se han limitado al territorio nacional.

"Cierra así la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Almagro, consolidándose como ejemplo y referente de consumo de cultura segura a través de un equipo constituido por más de 40 jóvenes de la región, de edades comprendidas entre 18 y 30 años", concluyen desde la organización.