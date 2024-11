Carta abierta del alcalde de Noblejas al consejero de Educación

¡Felicidades, Sr. consejero!

Seguramente, sin darse cuenta, ha batido usted un nuevo récord en el sumatorio de desprecios y ninguneos que, desde hace más de 14 años, se dedican a Noblejas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y desde que gobierna Page más aún.

El próximo día regional de la enseñanza, hará justo un año desde que le enviamos nuestra última carta en relación con la situación de silencio y parálisis en la que se encuentra la construcción del Instituto de Educación Secundaria en Noblejas, creado por el Consejo de Gobierno del presidente Barreda el 14 de junio del año 2011 (código de centro 45013820).

Créame que he tenido tiempo para reflexionar sobre esto (un año nada menos...).

Lo primero que he llegado a pensar es, que el consejero de Educación de Page no tiene la más mínima educación ni respeto. Solo así se puede entender que no se haya contestado la misiva enviada desde Noblejas desde hace un año ahora. Pero, al mismo tiempo, me he dado respuesta yo mismo a esa inicial convicción personal en mi fuero interno: “Con el buen ojo que tiene Page, como va a nombrar consejero de Educación a un sin modos... No puede ser”.

Lo segundo que se me ha pasado por la cabeza es que, debe ser tal el desastre en el que se halla inmersa la Educación en nuestra región que este hombre (por usted me refiero), o no ha tenido tiempo en un año de leer la carta con todo el follón que tiene montado, o debe ser que alguien le filtra las comunicaciones, o quizá debe haber algún problemilla informático que no le ha permitido dar la oportuna contestación... Vamos, un querer y no poder.

Y lo último que he pensado (dese cuenta usted que he tenido un año para pensar...) es, que a usted no le dejan contestarme. Debe ser que las leyes de obediencia debida no le dejan a usted mover nada que tenga que ver con Noblejas no sea que al hacerlo vaya a molestar a Page.

Y al final, créame, he podido llegar a la conclusión de que tiene que ser un poco de todo lo que le acabo de resumir. Así que, para que usted pueda leer la carta y tenga plena conciencia de la problemática que hemos tratado de exponer a la administración educativa-autonómica, al tiempo de enviarle esta, la vamos a mandar también a todos los medios de comunicación, a cuantos estamentos gubernamentales proceda (Ministerio de Educación incluido, y a la Presidencia del Gobierno de España), a sindicatos, y a todas y cada una de las familias de los más de dos mil alumnos y alumnas que sufren esta problemática en Ocaña... porque con la Educación no se juega... y con Noblejas tampoco.

Va a ser de la única forma que ANPE entienda donde está la solución a una parte de sus denuncias y reivindicaciones sobre la “insostenible situación” en los centros educativos de la localidad toledana de Ocaña, donde “se reciben alumnos sin tener espacio en sus aulas”. Lo mismo que Comisiones Obreras ahora, que denuncia abiertamente la situación crítica de los centros educativos públicos de la localidad de Ocaña, su desborde de alumnos y alumnas, y como la única solución que se ofrece desde esa Consejería es la instalación de barracones bajo la cobertura de una creación chapucera de un tercer IESO para tratar de justificar lo que no tiene nombre.

Porque el panorama, Sr. consejero, no es una broma... Es más, debería de privarle a usted el sueño, y (francamente) lo tiene difícil para poder sostener que no se les ha advertido (y si no pregunte a su delegado provincial en Toledo). Porque todo lo que viene a partir de ahora, se puede sostener con documentos en cualquier foro, en cualquier ámbito y ante quien sea (judicial, político, administrativo...).

Hemos tratado de hacer ver que la sobre matriculación en Ocaña, en un contexto de expansión demográfica de la zona, era un error. Informamos (muchas veces de forma personal y verbal) que el menudeo y el tráfico de drogas en los Institutos de Ocaña era una realidad que había que atajar a través de la diversificación de la matrícula; que la información que nos daba la Guardia Civil de ese mismo pueblo era la imposibilidad de afrontar esa situación con los medios a su alcance; que los enfrentamientos y peleas entre pandillas de jóvenes era una constante; que en el interior de las aulas, la situación era insostenible desde el punto de vista educativo... Una versión incipiente de lo que pasa en muchas zonas de la Sagra, pero ahora en la nuestra.

Tratamos de hacer ver, en sentido constructivo y desde la colaboración institucional, que la solución pasaba por consolidar un eje de infraestructuras educativas en la Mesa de Ocaña, desde Santa Cruz de la Zarza hasta Yepes, construyendo el Instituto de Educación Secundaria en Noblejas, que el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acordó el 14 de junio del año 2011 (código de centro 45013820), siendo presidente D. José María Barreda.

¿Por qué en Illescas estos planteamientos salen adelante, y en Noblejas no? ¿Por qué en Olías del Rey sí, y en Noblejas no? Se lo digo yo, Sr. consejero: por chulería y sectarismo. Porque lo único que hemos recibido es silencio, indiferencia, anuncios de que se estaba buscando cualquier otra ubicación antes de hacerlo en Noblejas, bulos, evasivas

Llevamos más de 14 años (que se dice pronto) ofreciéndonos para que se haga el Instituto en Noblejas, poniendo a disposición eí terreno suficiente, ofreciendo un proyecto que pagaríamos desde Noblejas y que ya hemos entregado a la administración educativa, ofreciendo la colaboración económica mediante la entrega conveniada, directa y finalista, de la cantidad de dinero que hiciera falta para acometer esta inversión, hasta cuatro millones de euros según el propio proyecto.

Repetimos: no es que este Ayuntamiento proponga la construcción de un nuevo centro educativo, es que este instituto ya está cread por acuerdo del Consejo de Gobierno esté creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha y lo que proponemos es COLABORAR para que se materialice realmente, porque es una NECESIDAD URGENTE.

¿Por qué en Illescas estos planteamientos salen adelante, y en Noblejas no? ¿Por qué en Olías del Rey si, y en Noblejas no? Se lo digo yo, Sr. consejero: por chulería y sectarismo.

Porque lo único que hemos recibido es silencio, indiferencia, anuncios de que se estaba buscando cualquier otra ubicación antes de hacerlo en Noblejas, bulos, evasivas... y ahora barracones que bien podían haberse instalado en Noblejas, ya que el Instituto está creado aquí... pero la actitud es castigar a Noblejas, sin importar que las consecuencias sean empeorar la secundaria en la zona... y usted lo sabe.

Consejeros y consejeras de Educación ha habido muchos en los últimos años, y la actitud siempre ha sido la misma. ¿Sabe por qué? Porque están ustedes instalados en la política “de resaca” y de dolor de cabeza, de quien no hace nada y solo saca titulares y fotografías para ocultar el ejercicio constante de desidia, incompetencia, y una alta eficiencia a la hora de cumplir fielmente con el sectarismo que ha impuesto en este (y otros temas) Page.

Y sobre todo, instalados en una vergüenza de tacticismo político para enfrentar constantemente con el Gobierno de España con el único fin de alimentar los más bajos instintos de un fascismo que arrolla, creyendo que de esa forma les votaran a ustedes presentándose ante la sociedad como “socialistas de bien”, cuando no son ni una cosa ni la otra.

Llega el momento de aprobar los presupuestos para el año 2025. Ni una sola referencia a la construcción del Instituto de Noblejas... y va para 15 años el asunto. Ni se hace, ni se colabora para que se haga... mientras tanto, Page dice que van a llegar 15.000 trabajadores a la zona a causa de los nuevos desarrollos industriales... ¿Dónde van a estudiar sus hijos e hijas, en barracones?; ¿cómo no se os cae la cara de vergüenza?

Sería mejor que las competencias en materia de Educación, en lo que a Castilla-La Mancha se refiere, fueran gestionadas por parte del Gobierno de España... porque, a lo que se ve, esto os viene pero que muy grande, y para lo único que sirven algunos es para dar titulares fascistas y consignas ultras... eso sí, mucha fotografía.

Lo siento Sr. consejero, pero no vamos a parar... De hecho, no hemos parado.