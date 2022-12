Carta abierta de la Asociación Profesional de Gestores Culturales a Emiliano García-Page

Estimado Sr. presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha D. Emiliano García-Page Sánchez,

Sorprende que volvamos a una nueva etapa de recortes culturales para el año 2023, después del escrito que presentamos en la Campaña de Otoño de 2022 y de las promesas por parte de la consejera, de mantener, como mínimo, el presupuesto asignado para el año 2022 y con el firme compromiso de incrementarlo en el año 2023.

Reproducimos un extracto del escrito enviado por ARTEC hace unos meses donde denunciábamos una realidad que, a fecha de hoy, no ha cambiado nada:

Ante la actual situación de recortes por parte de la administración pública de Castilla-La Mancha en los presupuestos asignados para la programación cultural de 2022 (ahora 2023) a los ayuntamientos de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, a pesar del esfuerzo de estos por mantener sus partidas económicas. Y dado el deterioro de la mencionada Red y la relación entre su Asamblea y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la asociación ARTEC Castilla-La Mancha denuncia públicamente estos recortes y la necesidad imperiosa de reformar la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha ya. ¿Cómo es posible que aumenten un 14% más para Cultura en los presupuestos de 2022 y sin embargo se reduzcan las cantidades asignadas a los ayuntamientos adheridos a la Red de Artes Escénicas y Musicales de CLM para programar?

Los gestores y gestoras culturales de los ayuntamientos de la comunidad de Castilla-La Mancha vuelven a sufrir recortes en las partidas presupuestarias asignadas a sus ayuntamientos por parte de la Consejería de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Y esto vuelve a contradecir las continuas declaraciones a prensa de Rosa Ana Rodríguez Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, quien disfraza la realidad con titulares como que la partida a cultura “experimenta un incremento también histórico de un 14 por ciento, con casi seis millones de euros más que en 2021 y 22 millones más que lo que se destinó en 2014. Es decir, un 84 por ciento más” .

Hay ayuntamientos que han visto recortada su partida en más de un sesenta por ciento de lo que su ayuntamiento proponía como presupuesto y así otros muchos que además se ven condicionados a programar compañías de Castilla-La Mancha con un factor del 0,70. Con lo que de la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 70% irá destinado a la contratación de compañías de Castilla-La Mancha coartando la libre elección de los y las programadoras culturales y rebajando la calidad de las programaciones destinadas a nuestra ciudadanía. Para ARTEC Castilla-La Mancha no es justificación suficiente que se diga que se han incorporado nuevos ayuntamientos y que por eso ha bajado el presupuesto.

Adjuntamos extracto de prensa de la presentación de la campaña anterior “…La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quien además ha detallado que serán 134 las compañías que pondrán en marcha un total de 158 espectáculos en 185 municipios adheridos a la red, en los que se representarán esas 659 actuaciones. La Red Artes Escénicas suma 659 actuaciones y 185 municipios Almudena Morales. Ha puesto en valor la consejera que la mayoría de compañías participantes ”son de la tierra“, en ediciones anteriores y también en esta. Son 97 compañías de Castilla-La Mancha las que se encargarán de poner en marcha hasta 121 espectáculos y 543 actuaciones en nuestros escenarios, algo que ”supone que el 72,39 por ciento de las compañías que actuarán son de la región“, además ”el 76,58 por ciento de los espectáculos serán de Castilla-La Mancha y el 82,39 por ciento de las actuaciones serán de compañías y profesionales de nuestra Comunidad Autónoma“, según ha explicado. También ha destacado el ”incremento de Ayuntamientos que se han adherido“, siendo 190 frente a los 173 de 2021, un incremento del 9 por ciento. En cuanto al presupuesto, en esta edición se le destina casi un millón de euros, ”es un aumento del 13,9 por ciento“. Son 121.735,22 euros más con respecto a lo presupuestado en la campaña de 'Primavera 2022'.

O las más recientes declaraciones del Presidente regional Emiliano García-Page, asegurando que se ha vuelto a incrementar el presupuesto para 2023 otro 5% más. ¿A quién?

“El presupuesto de todas las áreas de Cultura para el próximo ejercicio es de 50.173.500 euros, lo que representa una subida de un cinco por ciento respecto al de este año, y de casi un cien por cien sobre el del año 2014. ”Hemos doblado el presupuesto en estos años“, ha afirmado, con satisfacción, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esta tarde en Torrijos (Toledo), donde ha entregado los galardones culturales que otorga el Ejecutivo regional a aquellas y aquellos castellanomanchegos que contribuyen al enriquecimiento, la puesta en valor y el desarrollo de la cultura de la región.

En el semestre anterior, ya denunciamos que lo esencial en un programa cultural como ACTUAMOS es la calidad de los espectáculos seleccionados, no la cantidad de propuestas presentadas por compañías castellanomanchegas para elaborar estadísticas regionalistas, únicamente enfocadas a nuestra Comunidad Autónoma; el actual modelo y las últimas reformas aprobadas han supuesto una disminución de la calidad de los espectáculos ofertados, escaso interés del público (teatros semivacíos), preocupación y descontento de las compañías del resto de España que raramente pueden mostrar sus trabajos en Castilla-La Mancha y, por consiguiente, confusión y malestar de los ciudadanos para los que programamos.

Como dato significativo que ya aportamos en su día, de las 543 actuaciones anunciadas a bombo y platillo por la Consejera en rueda de prensa, lo cierto es que 479 son espectáculos de formato pequeño con cachés que no superan los 4.000 euros. Es decir, sólo 64 espectáculos de grandes compañía nacionales e internacionales se han programado en los teatros de nuestra región en el semestre anterior y, con los nuevos recortes aplicados a esta convocatoria, estamos seguros de que serán aún menos los grandes espectáculos -los cofinanciados por la Junta- que actúen en nuestros teatros.

Es evidente que la política cultural del Gobierno se ha deteriorado hasta límites insostenibles para los ayuntamientos (cofinanciadores del programa) que ni siquiera hemos sido consultados en las recientes modificaciones legislativas impuestas (recortes presupuestarios, intervencionismo e imposición de contratar a compañía regionales sin tener en cuenta la calidad de los espectáculos ofrecidos o si son los mismos que en campañas anteriores, modificación unilateral del funcionamiento de la Red –Artes Escénicas- por parte de la Consejería de Cultura sin contar con los ayuntamientos que, como bien sabe, en algunos casos cofinancian el programa abonando el 70% de su coste, etc.

Incidiendo aún más en los últimos despropósitos, contrasentidos y desaciertos de las decisiones tomadas por la Consejería, la reforma de nueva Orden impuesta por la Consejería ha supuesto que la Asamblea (que debería seguir siendo el órgano soberano en la toma de decisiones ya que la formamos todos los programadores / ayuntamientos adscritos a la Red y cofinanciamos el programa Actuamos) haya quedado relegada a órgano meramente consultivo y sin capacidad ejecutiva; un órgano compuesto por profesionales cualificados a quienes se excluye, arrincona y aparta; sus nuevas funciones quedan para conocer las líneas básicas de programación de cada convocatoria, es decir lo que previamente ha decidido y aprobado la Consejería sin siquiera consultarnos.

Por primera vez desde que se creó, mediante la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 8 de marzo de 1995 (DOCM de 17 de marzo) la Red de Teatros, Auditorios y Casas de Cultura de Castilla-La Mancha como instrumento de coordinación entre las diferentes administraciones para un mejor servicio de la cultura en la Región, y posteriores órdenes que han regulado la Red de Teatros, Auditorios y Casas de Cultura de Castilla-La Mancha y programas de apoyo a las Artes Escénicas en Castilla-La Mancha, se le impide a la Asamblea (órgano compuesto por todos los Ayuntamientos adheridos al programa) opinar, discrepar o mostrar su disconformidad sobre las decisiones de un programa que previamente ha consensuado la Consejería con las Compañías de Castilla La Mancha y luego debemos ejecutar los gestores de los Ayuntamientos. Es una incongruencia que los representantes de las asociaciones de las compañías profesionales de la región puedan decidir sobre la programación que elegimos los ayuntamientos porque esas compañías son las “beneficiarias” finales de las contrataciones. Y más incongruencia, si cabe, que los gestores culturales y directores de los teatros regionales que deben contratar y pagar los espectáculos financiados por sus respectivos ayuntamientos, ni siquiera participen en la toma de decisiones.

Lo que es evidente es que este equipo de gobierno, representado por su consejera doña Ana Rosa Rodríguez, ha eliminado unilateralmente el objetivo fundamental por el que hemos trabajado durante estos últimos veintidós años, que no es otro que el desarrollo de programas de apoyo a las artes escénicas en Castilla-La Mancha, dentro de un marco de cooperación económica y administrativa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las entidades locales y Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, los cuales voluntariamente han decidido participar en el mismo, con un objetivo final de interés común para todas las administraciones integrantes: tener una Programación cultural estable y de calidad en la región para los ciudadanos.

Para ARTEC-CLM que cuenta con miembros de una dilatada experiencia profesional y nuevas personas asociadas procedentes de distintos ámbitos públicos y privados, es incompresible esta situación que se ha venido prolongando en el tiempo a pesar de los avisos continuados de nuestra asociación. Nuestra memoria histórica, al ser gestores y gestoras de nuestra asociación fundadores de la Red, nos permite tener una perspectiva y la capacidad crítica más que suficiente para proponer los cambios necesarios que harán resurgir esta red, que si no se remedia inmediatamente, se extinguirá irremediablemente.

La calidad y la libertad de elección deberían primar sobre la cantidad, el intervencionismo y proteccionismo de la administración pública para las compañías de Castilla-La Mancha. La injerencia de la administración pública en las programaciones no solo es contraproducente sino antidemocrática. Y todo esto ha supuesto que la rebaja presupuestaria a los teatros y la apuesta “regionalista” del Gobierno haya disminuido la calidad de las programaciones e imposibilitado a grandes compañías nacionales e internacionales de teatro, danza, música o circo actuar en los teatros de la región; y que el público, los ciudadanos (no olvidemos que son los destinadas finales de nuestras programaciones) no haya podido asistir a un gran número de espectáculos que no hemos podido programar.

Insistimos en que es preciso restablecer cuanto antes el diálogo y la relación de la administración pública de Castilla-La Mancha con la Asamblea de la Red de Artes Escénicas y Musicales de la que forma parte su consejería. Desde ARTEC-CLM estamos dispuestos a contribuir en todo lo necesario y reenviar de nuevo todas las propuestas de mejoras que les hemos enviado y que harían que la cultura de nuestra comunidad y de la Red fuese como nos merecemos toda la ciudadanía.

A la espera de que nuestra denuncia y ofrecimiento de colaboración sea atendida por nuestro presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García-Page, quedamos a la espera de sus noticias.