“Espantá” del alcalde de Talavera en la comisión de seguimiento del AVE a Lisboa tras tres años sin convocarse

Ningún avance relevante y una ausencia significativa. Es la conclusión que puede extraerse de la última reunión de la comisión de seguimiento del AVE Madrid-Lisboa que hoy se ha reunido en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Primero, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, apenas si ha estado 30 segundos en el encuentro. Después, según la oposición socialista, ha hecho la “espantá” y no ha estado presente en el grueso de la reunión. Concretamente, tenía la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La reunión de la comisión se ha celebrado en paralelo a un encuentro en Bruselas entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la que se ha abordado esta cuestión. El encuentro se ha producido con motivo del pleno del Comité Europeo de las Regiones.

Mientras, en Talavera, el Ayuntamiento, por voca de su portavoz, Jesús García-Barroso, ha afirmado que en la comisión de seguimiento “se ha avanzado en la búsqueda del consenso” para que esta infraestructura esté construida en 2030, con motivo de la celebración del Mundial del Fútbol. Pero nada de medidas concretas ni de posibles encuentros con el Ministerio de Transportes para avanzar en la cuestión tras el último anuncio de retraso de las obras hasta 2032.

Al término de la comisión, García-Barroso ha dicho que existe unanimidad entre los grupos políticos municipales para reclamar al Gobierno que el AVE esté operativo en 2030, al igual que para para el soterramiento y la electrificación de las vías y el desdoblamiento de una línea convencional “para hacerla viable”.

El portavoz del equipo de Gobierno talaverano ha recordado que esta comisión no se convocaba desde 2021 y que se ha acordado realizar una declaración conjunta que se presentará en el próximo pleno del mes de abril con las aportaciones de los tres grupos municipales. Los puntos de acuerdo, ha dicho, se acordarán en la Comisión de Urbanismo de la próxima semana.

El alcalde pide “mes a mes” reuniones con el Ministerieo de Transportes

“Creo que tenemos una posición unánime que además fue refrendada en el pasado Pleno de marzo de este año respecto a la exigencia en la conclusión de los distintos protocolos y distintas respuestas al estudio informativo cuyas alegaciones no se han resuelto”, ha agregado. De la misma manera, ha pedido al Gobierno central que se tenga en cuenta al AVE en los Presupuestos Generales del Estado, para lo que el alcalde solicita “mes tras mes” ser recibido en el Ministerio de Transportes.

Jesús García-Barroso ha reiterado que el equipo de Gobierno “sigue manteniendo su postura y lo seguirá manteniendo” con respecto a que el AVE se soterre, porque de lo contrario “podría suponer una frontera y un muro” para la ciudad, y creemos “que no es una cuestión puramente económica porque en otros lugares sí se ha realizado y para las administraciones es perfectamente asumible el coste del tramo en Talavera”.

Pero por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Carrillo, ha destacado que “lo único que se ha sacado en claro sobre la comisión de seguimiento del AVE ha sido la ”espantá“ del alcalde. ”Ha estado 30 segundos, lo que ha tardado en hacerse la foto y después se ha marchado“, sin dar ningún tipo de explicación sobre las ”alternativas“ al soterramiento del AVE ”de las que solo él ha hablado“.

PSOE: la comisión ha consistido “prácticamente en nada”

Esta comisión, señala el edil, ha consistido “prácticamente en nada” ya que el único dato que se ha dado ha sido que el Ministerio de Transportes no recibe al alcalde “y casi que nos han pedido a nosotros que pidamos la reunión, algo que dice mucho de la incapacidad del alcalde en este asunto”.

“Nos choca mucho que sean los portavoces tan reivindicativos con que el ministro no ha recibido al alcalde cuando nosotros el día 22 de febrero pedimos una reunión con el alcalde para que nos aclarase lo que ocurrió en la reunión que mantuvo con el consejero de Fomento y todavía no nos ha recibido”.

Para los socialistas, convocar esta Comisión de Seguimiento del AVE solo ha tenido el objetivo de “blanquear las palabras del alcalde, que habló de alternativas” al soterramiento, pero al final “no ha sido más que una pantomima, una foto que se ha hecho el alcalde para demostrar que está con el asunto pero que no se mueve porque no le reciben, porque no hace nada, porque no explica cuáles son esas alternativas que según él hay”-

El concejal socialista ha afirmado que su grupo municipal no ha cambiado de opinión respecto al soterramiento del AVE, “ni estando en el gobierno ni en la oposición” y que, por tanto, “vamos a seguir trabajando para que el AVE llegue soterrado, cuanto antes y que llegue junto a las mercancías” porque “para Talavera la única alternativa posible es el soterramiento”.

Finalmente, ha destacado que espera que desde el Gobierno de PP y Vox se les dé traslado de sus propuestas al respecto. “Nosotros colaboraremos en la revisión de las mismas y aportaremos lo que creamos necesario”.