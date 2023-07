Un emocionado Page jura su cargo defendiendo las autonomías sin “trocear” el Estado y llamándose “viejo roquero”

Dos días después de ser investido presidente de Castilla-La Mancha por mayoría absoluta en las Cortes regionales, Emiliano García-Page, ha tomado posesión de su cargo en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno autonómico. Tras jurar este cargo por tercera vez, Page se ha mostrado emocionado en un discurso muy personal donde ha tenido palabras de cariño para sus personas más cercanas, especialmente para su madre y su padre, ya fallecidos y que por primera vez no asisten a su toma de posesión, y para sus hermanos, presentes en el acto.

Igualmente, el presidente castellanomanchego ha pedido disculpas a quienes han sufrido los “arañazos” de la política por su culpa, siendo ajenos a ella, haciendo especial referencia a sus hijos. “Ellos han tenido además que padecer las torpezas de su padre”, ha lamentado.

Al igual que sucediera en su reciente discurso de investidura, la primera referencia de García-Page ha sido, implícitamente y sin nombrarlo, al expresidente catalán Carles Puigtdemont. Ha subrayado que “tendrá muchos problemas” tras la retirada de su inmunidad, “por no hacer lo que he hecho yo, jurar la Constitución”.

Tras este breve mención es cuando ha querido recordar a la gente “que se ha ido”, aunque “nadie termina de morir mientras permanece en la memoria, en el recuerdo”. Dicho esto, ha hecho la referencia a sus padres.

“Mis hermanos y yo los echamos de menos. Mi madre me dijo que no me metiera en política, que no traía nada bueno. Ella tenía buena intención pero no tenía razón. Sí la tuvo en decirme que ‘por favor nunca te tengan que decir que has hecho cosas feas ni hagas nada de lo que te avergüences’, algo que me he aplicado toda mi vida. Uno tiene que ser coherente, mantener su posición, y adaptarla con tiempo y con diálogo”, ha afirmado.

Además, García-Page ha aprovechado para pedir disculpas a gente que “se haya sentido no bien atendida en mis años de gestión”. Ha dicho haber recibido una “inmensa cantidad de cariño, en momentos duros y buenos” y aunque ha anunciado que no haría un acto de defensa de la política, sí ha remarcado que “no es para nada lo que la gente se imagina; hay muchos políticos que se dejan la piel y se sufre mucho”.

Las autonomías estamos para amplificar la pluralidad del Estado y sacarle el mayor provecho posible

A su defensa de la política ha unido el elogio al estado de las autonomías y al gran desarrollo de los servicios públicos. Castilla-La Mancha, en concreto, es una región “incluyente y constructiva”. “Somos estado, una región cooperadora y solidaria, porque las autonomías no están para trocear España, mucho menos fiscalmente, estamos para amplificar su pluralidad y sacarle el mayor provecho posible”. Asimismo, ha recordado el estado autonómico “no son 17 trozos sino la unidad acrisolada y enriquecida de todo ello”.

Finalmente, ha agradecido el apoyo de quienes le han acompañado y empujado “en momentos buenos y malos”, prometiendo que seguirá cumpliendo su labor para “intentar seguir como los viejos roqueros” y haciendo mención a la canción “Que el tiempo no te cambie”, del grupo Tequila.

Emiliano García-Page ha jurado su cargo en un acto institucional en el ha estado acompañado por diversas autoridades del Estado encabezadas por la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno nacional, Isabel Rodríguez.

También han acudido representantes del PP como el líder del partido en la región, Paco Núñez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, o el candidato del partido al Senado Vicente Tirado, junto a otros miembros de la dirección regional. Ha acudido igualmente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Asturias, Adrián Barbón, y los expresidentes castellanomanchegos José María Barreda y José Bono.

A esta ceremonia ha asistido una nutrida representación de la sociedad castellanomanchega, así como distintos responsables políticos tanto del ámbito estatal como autonómico, provincial y municipal. Antes de la toma de posesión de Page han intervenido tres mujeres: la investigadora Ana Mejía, la médica Eva Lozano y la joven Cristina Landete. Esta última, sordociega y “Premio Extraordinario Excelentes ENCLM 2022”, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del acto con su alocución sobre los retos a los que se ha tenido que enfrentar. El acto ha contado igualmente con la interpretación musical de Ana Alcaide.