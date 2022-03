Primeros pasos de la consulta de COVID Persistente en el hospital Virgen de la Luz de Cuenca

Es la llamada COVID persistente: no pasaron el coronavirus de una forma grave pero síntomas como cansancio, malestar general, falta de concentración, insomnio, fallos de memoria, cefalea y dolores musculares, entre otros, se han prolongado más allá de tres meses después de haber superado la enfermedad. Para atender de una manera especializada a los afectados por este cuadro clínico, el Gobierno regional ponía en marcha el pasado 1 de marzo consultas multidisciplinares para tratar a estas personas en todos los hospitales de Castilla-La Mancha, entre ellos el Virgen de la Luz de Cuenca, que ha ubicado esta nueva unidad en el edificio del Policlínico, en el área de Medicina Interna.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, Juan Luis Bardají, hace hincapié en que la definición de esta dolencia es algo “ambigua” dado que los síntomas son “proteiformes, poco específicos y muy frecuentes en muchas patologías. Persisten más de tres meses y por lo general van disminuyendo con el tiempo aunque en algunas personas pueden durar un año incluso”. Dada su imprecisión, el Ministerio de Sanidad anunciaba esta semana que el Instituto de Salud Carlos III realizará un estudio sobre el síndrome poscovid con el fin de determinar cuál es su sintomatología, así como mejorar el diagnóstico y el tratamiento.

En todo caso, Bardají puntualiza que hay que diferenciar los síntomas persistentes de las llamadas “secuelas COVID”, sufridas estas últimas fundamentalmente por personas que pasaron el coronavirus con un cuadro grave, llegando generalmente a precisar ser intubados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Pueden ser secuelas respiratorias, neurológicas, cardiológicas… Esos pacientes están en las consultas correspondientes: Neurología, Neumología, Rehabilitación...”, detalla.

El seguimiento

Ahora, las nuevas consultas COVID Persistente buscan ofrecer una atención global a los pacientes que pasaron la enfermedad de un modo leve pero que arrastran síntomas variados, por lo que serán los servicios de Medicina Interna los que se encargarán del abordaje terapéutico de las personas que sean derivadas desde Atención Primaria con sospechas de sufrir esta afección. “Antes también se les estaba atendiendo y se les hacía un seguimiento aunque no había una consulta específica para ellos”, aclara.

Para coordinarse con los centros de salud, se está elaborando un protocolo de derivación de pacientes con el fin de unificar criterios de actuación, según cuenta el gerente del Área Integrada de Cuenca. La próxima semana está prevista una reunión con Atención Primaria para fijar pautas que ayuden a determinar qué personas se envían a la consulta de COVID Persistente.

Una vez identificadas esas personas con complicaciones COVID, será Medicina Interna quien los atienda de manera global para “discernir si hay otra patología subyacente, si hay algún trastorno metabólico como, por ejemplo, de tiroides, o si hay déficit de vitamina B12, anemia o cualquier otra cosa”.

“Porque para la COVID Persistente no tenemos un tratamiento claro ya que no se conoce bien la fisiopatología. No hay más que hipótesis: si el virus permanece acantonado, si persiste la actividad inflamatoria pero de forma subclínica porque en los análisis no hay indicadores que digan que hay datos alterados, si está implicada la inmunidad celular... Todo está en investigación todavía. Llevamos dos años de pandemia y vamos aprendiendo sobre la marcha. Las estrategias y tratamientos de la primera ola son muy diferentes de los de la sexta. No tienen nada que ver”, hace hincapié.

¿Cómo se presenta la COVID Persistente?

La COVID Persistente puede presentarse de dos maneras entre los afectados: por un lado, con síntomas específicos que persisten a lo largo del tiempo y, por otro, en forma de brotes puntuales que, por lo general, son algo más fáciles de identificar dado que suelen cursar con febrícula y afecciones asociadas a esta.

Pero, ¿cuál es el perfil de los afectados por COVID Persistente? Bardají concreta que, según distintos estudios internacionales y nacionales, más del 70% son mujeres. “En una encuesta española, con más de 1.800 pacientes, la media de los que la sufren es de 43 años”, indica.

En cuanto al porcentaje de personas a las que afecta la COVID Persistente, los estudios hablan de un 10% de la población que se enfrenta al coronavirus. “Pero en grados muy variados. Puede ser una afección leve, que lo es en la mayoría de los casos, pero también puede llegar a ser invalidante”, aclara Bardají.

“No sabemos cuántos pacientes nos van a ser remitidos desde Atención Primaria. Tendremos que ir ajustando la consulta a las necesidades”, añade, explicando que tampoco hay un tratamiento específico por lo que se centran en atender los problemas que sufra cada persona. “Hay más de 120 síntomas descritos y muy variados”, recuerda.

Las recomendaciones

La clave está así en un tratamiento individualizado para cada paciente según sus síntomas. Por ejemplo, si una persona llega con una afectación por una trombosis en un dedo, habrá que ver si se debe a la COVID o tiene un trastorno subyacente de la coagulación genético. En otras ocasiones, se está hablando de que la enfermedad puede producir ciertos déficit vitamínicos, sobre todo del grupo de las vitaminas B, por lo que el consejo sería consumir Omega 3.

Aunque si hay algo en lo que coinciden los expertos es en recomendar a todos los afectados por COVID Persistente la práctica de actividad física, siempre adaptada a las peculiaridades de cada paciente. “El que tiene problemas de memoria no está incapacitado para caminar. En otras ocasiones sí que hay afecciones como taquicardias o trastornos digestivos que igual hacen que se cansen más”, concluye.