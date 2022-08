Las Fiestas y Feria de Ciudad Real vuelven a la normalidad: aquí puedes consultar toda la programación

Ciudad Real retoma la celebración de las Ferias y Fiestas de Ciudad Real 2022 con “ilusión, normalidad y multitud de actividades para todos los públicos”. La alcaldesa, Eva Masías, ha señalado que son “muchísimas actividades” las programadas para todas las personas, y que es cada vez “más inclusiva”. Música, actividades deportivas, culturales y oferta lúdica hostelera se han programado para el disfrute de todos

“El día de la infancia será el lunes 22 de agosto. Se apuesta por unas fiestas inclusivas, libres de ruido entre las 21.00 y las 22.30 horas; con los controles de seguridad exigidos para su normal desarrollo, con puntos violetas y arcoíris, para que sean unas fiestas seguras, que deseamos se vivan desde la responsabilidad”

Numerosos eventos orientados a todo tipo de públicos, con el objetivo de conseguir una feria participativa y diversa, en la que tendrán cabida torneos deportivos, grandes conciertos, fiesta en la explanada próxima al Quijote Arena para mayores de 18 años con vigilancia de acceso y música, caseta joven municipal en el recinto ferial o la apuesta por la feria de día, con el tradicional baile de vermú, que se hará en la Plaza Mayor, aunque este año contará con una jaima más abierta; también el espacio “Mahouñaneo” en la Avenida del Rey Santo, la calle Hernán Pérez del Pulgar y Pasaje San Isidro, desfile de gigantes y cabezudos, que recorrerán los barrios de la ciudad, la recuperación del torneo de hípica, espectáculos culturales, conciertos didácticos y variados concursos, entre otras muchas cosas.

Este año se nombrará ciudadanos ejemplares 2022 al maestro Kim Young Ki y a María Jesús Márquez y Juan Luis Escobar. El pregón de feria, que se llevará a cabo en el balcón del Antiguo Casino, estará a cargo de la presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa, Yolanda Gómez. También se ha presentado el cartel ganador de este año de las Ferias y Fiestas de Ciudad Real 2022, obra de Iñaki Fernández Iturmendi, con el lema “Protagonistas”.

La alcaldesa ha recordado que el “botellón en Ciudad Real está prohibido como refleja la ordenanza; el consumo de alcohol en vía pública solamente podrá realizarse en los espacios habilitados con dispensa, como son el vermú, la zona de la explanada perimetrada próxima al Quijote Arena, la Caseta Joven o la zona de tardeos”.

El día de la infancia será el lunes 22 de agosto, en el que todas las atracciones tendrán un descuento del 50 por ciento. También se apuesta por la inclusión en las ferias y por ello, todos los días entre las 21.00 y las 22.30 horas “tendremos una feria sin ruidos, para aquellas personas más sensibles”. Se ha dispuesto “un servicio especial de autobuses entre la Plaza de San Francisco y el Recinto Feria, que además ofrece a aquellas mujeres que lo soliciten, el servicio para poder pedir la parada más cercana a su domicilio”. Unas ferias, en las que se habilitarán puntos violeta y arcoíris y que contarán “con la seguridad exigida para su normal desarrollo y para que sean unas fiestas seguras que se vivan desde la responsabilidad”.

Terminaba diciendo la alcaldesa que también se recuperan las actividades religiosas con total normalidad y que finalizarán con los tradicionales fuegos artificiales. Agradecía Masías el esfuerzo de todos los servicios municipales y de la Diputación de Ciudad Real que “nos cede el espacio para los retenes de la policía nacional, de protección civil y de la policía local”.

Programación

Viernes 12 de agosto

12:00 h. DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2022

Fiesta Joven en la Piscina Municipal Rey Juan Carlos.

Actividades y juegos acuáticos. Dj y animación.

Entrada gratuita con invitación.

21.30 h. Acto de entrega de Premios Juventud

Espacio Joven (C/ Barcelona, s/n)

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Sábado 13 de agosto

09:00 h: XXXIV TROFEO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN

LAS CASAS

Organiza: Club Orientación de Ciudad Real.

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

19:00 h: CARAVANA BLANCA DE LOS ENFERMOS

Ofrenda del mundo del dolor a la Santísima. Virgen del Prado en la S.I.P. Basílica Catedral.

El cortejo de vehículos partirá del asilo de ancianos a las 18.30 h.

Itinerario: Ronda de Toledo, C/ Toledo, C/ Rosa, C/ Camarín y Paseo del Prado hasta la Catedral, donde se celebrará la Misa por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Prior, con ofrenda de flores por cada uno de los centros presentados.

Organiza: Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes de Ciudad Real.

Colabora: Ayuntamiento de Ciudad Real.

19:45 XLIV EDICIÓN TROFEO PUERTA DE TOLEDO DE FÚTBOL

CD. CARRIÓN, RAYO VALLECANO “B” Y CD. MANCHEGO CIUDAD REAL

Polideportivo Rey Juan Carlos I

Organiza: Club deportivo Manchego Ciudad Real

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

23.00 h: CONCIERTO “FUNAMBULISTA”

Telonero: LEMOT

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 21.00 h.

Domingo 14 de agosto

09:00 h: XXXIV TROFEO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN

VALVERDE

Organiza: Club Orientación de Ciudad Real.

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

12:00 h: TROFEO DE FERIAS DE BALONMANO CASERIO

PABELLÓN SANTA MARÍA

BALONMANO CASERIO VS TROPS MALAGA

Organiza: Club Balonmano CASERIO DE Ciudad Real..

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

13:00 h: INAUGURACIÓN DEL BAILE DEL VERMUT

Plaza Mayor.

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san Isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

19:30 h: NOMBRAMIENTO DE CIUDADANO EJEMPLAR 2022 Centro Cultural Antiguo Casino de Ciudad Real.

D. Kim Young Ki

Doña María Jesús Márquez Fernández

D. Juan Luis Escobar Ruíz

20:30 h: PREGÓN DE FERIA, a cargo Dña. YOLANDA GOMEZ ORMEÑO, presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa.

Centro Cultural “Antiguo Casino”

20:45 h: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, charanga, gigantes y cabezudos, Peñas, Asociaciones, Hermandades, Hermandad de Pandorgos y Pandorgo 22, Asociación de Dulcineas y Dulcinea 22, la Agrupación Musical de Carrión de Calatrava, Autoridades, Agrupación Musical de Ciudad Real, recorrerán las calles: Prado, Mercado Viejo, Plaza Mayor, General Aguilera, Plaza del Pilar, Alarcos, Parque de Gasset, Paseo López Villaseñor y Camino Viejo de Alarcos hasta el Recinto Ferial “La Granja” para inaugurar la FERIA Y FIESTAS 2022.

22:00 h: INAUGURACIÓN CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

23.00 h: CONCIERTO “TABURETE”

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 21.00 h.

Lunes 15 de agosto

09:00 h. XXV TROFEO FERIAS DE AJEDREZ

Sala Carlos Vázquez del Antiguo Casino

Organiza: Organiza: Club Ajedrez Ciudad Real.

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

12:00 h: FUNCIÓN RELIGIOSA

Solemne Misa Pontificia en la S.I.P. Basílica Catedral, en honor a la Santísima Virgen del Prado, con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades Civiles y Militares, Pandorgo, Dulcinea y Damas de Honor e Ilustre Hermandad.

12:00 h: BANDA DE MUSICA AGRUPACION MUSICAL DE CIUDAD REAL

Templete Jardines del Prado

Concierto MARCHAS MILITARES

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Salida del Casino, Prado, Postas, Alarcos, Puerta del Parque, Alarcos, Plaza del Pilar, General Aguilera, Plaza Mayor, Mercado Viejo, Casino

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran Distintas asociaciones y Federación de Peñas

13:00 h: BAILE DEL VERMUT

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san Isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

20:00 h: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA STMA. VIRGEN DEL PRADO. Procesión de la Stma. Virgen del Prado que, acompañada por el Excmo. Cabildo Catedralicio, Clero, Autoridades Locales y Provinciales, Pandorgo, Dulcinea y Damas, Corte de Honor Virgen del Prado e Ilustre Hermandad, recorrerán las siguientes calles: Prado, Azucena, Estación Vía Crucis, Toledo, Calatrava, Paloma, Carlos Vázquez, Plaza Mayor y Paseo del Prado hasta la Catedral.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

Martes 16 de agosto

09:00 y 10:00 h: ESPACIO CIUDAD REAL DEPORTE

Templete Jardines del Prado

Actividades de Fitness

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio del Pilar

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran Distintas asociaciones y Federación de Peñas

13:00 h: BAILE DEL VERMUT

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje San Isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

17:00 a 21:00 h. TROFEOS DEPORTES DE PLAYA

Instalación Mercedes Castellanos Soánez

Competiciones de Vóley, Fútbol y Frisbee Playa

Organiza: Vóley (Agrupación Deportiva Marianistas) – Ultimate Frisbee (Culipardisk)

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

22:00 h: LIBORITO Y EL DIABLO (JUGLARTEATRO)

Patio Del Espacio Joven (Calle Barcelona)

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

21:30 h: CIRCO MUSICAL DEL PAYASO TALLÍN

Auditorio Municipal “La Granja”

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

Miércoles 17 de agosto

09:00 y 10:00 h: ESPACIO CIUDAD REAL DEPORTE

Templete Jardines del Prado

Actividades de Fitness

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio de los Ángeles

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran distintas asociaciones y Federación de Peñas.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

17:00 a 21:00 h. TROFEOS DEPORTES DE PLAYA

Instalación Mercedes Castellanos Soanez

Competiciones de Voley, Futbol y Frisbee Playa

Organiza: Vóley (Agrupación Deportiva Marianistas) Ultimate frisbee (Culipardisk)

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

17:00 a 21:00 h: XXVIII TROFEO AFICIONADO DE TENIS DE MESA

Sala Tenis de Mesa Quijote Arena

Organiza: Club Tenis de Mesa Ciudad Real.

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

20:30 h: PREGÓN TAURINO a cargo de D. Juan Luis Huertas Díaz, D. Álvaro Ramos Goleros y D. Victor Dorado Prado, aficionados taurinos.

Presentador: Juan Domínguez

Centro Cultural Antiguo Casino.

Organiza: Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real.

Patrocina: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

22:00 h: YEEPA CIRCUS (CIRCO CULIPARDO)

Patio Del Espacio Joven (Calle Barcelona)

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

22:00 h: GALA DE LA COPLA, con la actuación de RAFA GARCEL, NAYARA MADERA, PEDRO BAUTISTA, INMACULADA PANIAGUA Y BEA PEREZ.

Plaza Puerta de Toledo

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Patrocina: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Concejalía de Acción Social

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

Jueves 18 de agosto

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio del Larache

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran: Distintas asociaciones y Federación de Peñas

13:00 h: BAILE DEL VERMUT

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares Promoción Económica y Empresa Mahou.

17:00 a 21:00 h. TROFEOS DEPORTES DE PLAYA

Instalación Mercedes Castellanos Soánez

Competiciones de Vóley, Futbol y Frisbee Playa

Organiza: Vóley (Agrupación Deportiva Marianistas) Ultimate Frisbee (Culipardisk)

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

18:00 h: LIII CONCURSO HÍPICO

Ciudad Deportiva Larache.

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

22:00 h: CONCIERTO DIDÁCTICO (MUSICORDAE)

Patio Del Espacio Joven (Calle Barcelona)

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

22.00 h: CONCIERTO “PABLO MILANÉS”

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 21.00 h.

Viernes 19 de agosto

09:00 a 10:00 h: ESPACIO CIUDAD REAL DEPORTE

Templete Jardines del Prado

Actividades de Fitness

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio de Santiago

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran: Distintas asociaciones y Federación de Peñas

11,00 h: TALLER DE PORTARETRATOS

Jardines del Prado

Organiza y colabora: Dulcinea 2022 y Asc. De Dulcineas y Damas

Patrocina: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT.

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

17:00 a 21:00 h. TROFEOS DEPORTES DE PLAYA

Instalación Mercedes Castellanos Soánez

Competiciones de Vóley, Futbol, Balonmano y Frisbee Playa

Organiza: Vóley (Agrupación Deportiva Marianistas) y Ultimate Frisbee (Culipardisk)

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real

18:00 h: LIII CONCURSO HÍPICO.

Ciudad Deportiva Larache.

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

21.00 h: CONCIERTO “FUNZO & BABY LOUD”

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 20.00 h.

22:00 h: ESPECTACULO MUSICAL MUÉVETE (DUENDE ENCANTA2)

Patio Del Espacio Joven (Calle Barcelona)

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

Sábado 20 de agosto

09:00 a 10:00 h: ESPACIO CIUDAD REAL DEPORTE

Templete Jardines del Prado

Actividades de Fitness

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio de los Rosales

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran: Distintas asociaciones y Federación de Peñas

11,00 h: CONCURSO DE DIBUJO

Jardines del Prado

Organiza y colabora: Dulcinea 2022 y Asc. De Dulcineas y Damas

Patrocina: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

11:30 h: XXV CONCENTRACIÓN ECUESTRE.

ITINERARIO: Plaza de Toros, Esperanza, Toledo, Elisa Cendrero, Paloma, Libertad, Alcántara, Madrilas, Hidalgos (parada de 30 minutos), Avda. Torreón, Palma, Plaza San Francisco, Juan Caba, Ciruela, Avda. Rey Santo, Pasaje Gutiérrez Ortega, Alarcos, Juan II, Bernardo Mulleras, Avda. Alfonso X El Sabio, Reyes, Paseo del Prado, Pasaje Pérez Molina, Caballeros, Plaza del Carmen, Pedrera Baja, Plaza de Toros.

Organiza: Peña Amigos del Caballo Ntra. Sra. de Alarcos.

Patrocina: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT.

Plaza Mayor

12:30 h. TROFEO DE FERIAS DE BALONMANO ALARCOS

Pabellón PUERTA DE Santa María

VESTAS BALONMANO ALARCOS VS REBI BALONMANO CUENCA

Organiza: Club Balonmano Alarcos

Colabora y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

18:00 h: LIII CONCURSO HÍPICO.

Ciudad Deportiva Larache.

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

22.00 h: CONCIERTO “INDIA MARTÍNEZ”

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 21.00 h.

Domingo 21 de agosto

08,30 a 19,30h :TROFEO DE FERIAS DE PETANCA

Pistas De Petanca De La Ciudad Deportiva Sur

Organiza: El Club De Petanca Ciudad Real

Patrocina: Patronato Municipal de deportes de Ciudad Real.

09:00 a 10:00 h: ESPACIO CIUDAD REAL DEPORTE

Templete Jardines del Prado

Actividades de Fitness

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

09:00 h: XLVI CONCURSO DE FERIAS DE PESCA

Pantano Del Vicario

Organiza: El Club Deportivo Edad Dorada De PESCA

Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

09,30 a 14,30 h: XIV TORNEO FEDERADO DE T. MESA

Sala Tenis de Mesa Quijote Arena

Organiza: Club Tenis de Mesa Ciudad Real.

Patrocina: Patronato Municipal de deportes de Ciudad Real.

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Barrio de la Granja – Pio XII

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran: Distintas asociaciones y Federación de Peñas

13:00 h.: BAILE DEL VERMUT.

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

18:00 h: LIII CONCURSO HÍPICO.

Ciudad Deportiva Larache.

Organiza y Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

23.00 h: CONCIERTO “MCLAN”

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 22.00 h.

Lunes 22 de agosto

DÍA DE LA INFANCIA: Durante toda la noche todas las atracciones al 50% de su precio

10:00 h. A 12:00 h: PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Salida del Casino, Prado, Azucena, Pedrera Baja, Puerta de Toledo, Calle de Toledo Feria, Prado Casino

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.

Colaboran: Distintas asociaciones y Federación de Peñas

12:00 h: FUNCIÓN RELIGIOSA

SIP. Basílica Catedral ofrecida a la Santísima Virgen del Prado por su Ilustre Hermandad.

12:00 h: BANDA DE MÚSICA AGRUPACION MUSICAL DE CIUDAD REAL

Templete Jardines del Prado

13:00 h.: BAILE DEL VERMUT.

Plaza Mayor

12:00 h a 17:00 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL

Conciertos en directo

Escenario 1: Avda. Rey Santo

Escenario 2: C/ Hernán Pérez del Pulgar

Escenario 3: Pasaje san isidro

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Promoción Económica y Empresa Mahou

20:00 h: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA OCTAVA DE LA STMA. VIRGEN DEL PRADO con el siguiente itinerario: C/ Prado, C/ Azucena, C/ Estación Vía Crucis, C/ Toledo, C/ Calatrava, C/ Paloma, C/ Carlos Vázquez, Plaza Mayor y Paseo del Prado hasta la Catedral.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

22,00 h: II EDICION FESTIVAL SONORA REAL

Auditorio Municipal “La Granja”

Apertura de puertas: 21.30 h.

Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento Ciudad Real y Vega Récords

24:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FERIA

Gran Espectáculo de Fuegos Artificiales en las inmediaciones del Recinto Ferial “La Granja”

Viernes 26 de agosto

TROFEO DE VERANO DE 3 X 3

Parque Antonio Gascón En Horario De Tarde Noche

Organiza: El Club Grupo B.O. Baloncesto Ciudad Real.

Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

Sábado 28 de agosto

TROFEO DE VERANO DE 3 X 3

Parque Antonio Gascón En Horario De Tarde Noche

Organiza: El Club Grupo B.O. Baloncesto Ciudad Real.

Patrocina: Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.