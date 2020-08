La región se vuelca en la condena del último asesinato machista registrado en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación particular en la causa por el asesinato machista que tuvo lugar ayer en la localidad de Corral-Rubio (Albacete), donde una mujer de 83 años fue sido asesinada presuntamente por su marido. Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asistido junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la concentración convocada a las puertas de las Cortes regionales para guardar un minuto de silencio en memoria de la mujer y condenar el crimen.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha, como siempre hace, se personará en la causa como acusación particular para asegurarnos de que Teresa tiene todas las garantías para que se haga justicia al menos de manera póstuma, ya que en los casos en los que no hay denuncias previas como este es muy difícil que una administración pueda prevenir. Lo que nos queda por Teresa es presentarnos como acusación particular y es lo que haremos”, ha afirmado la consejera.

Blanca Fernández ha lanzado un mensaje de “consuelo y solidaridad” a la familia y ha expresado su tristeza por el asesinato de una mujer de 83 años que, en vez de tener todos los cuidados que se merece una persona en un momento vulnerable de la vida como es la vejez, “ha tenido que acabar su vida en un cruel asesinato a manos de su marido. Es una terrible historia como tantas terribles historias cuando hablamos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas”.

En lo que va de año, en Castilla-La Mancha se han producido cuatro asesinatos machistas lo que sido calificado por la consejera como una “pandemia” que provoca que miles de mujeres y de menores en nuestro país sufran diariamente los malos tratos y las mil caras de la violencia de género.

Blanca Fernández ha explicado que los asesinatos son la punta del iceberg de la violencia de género y por ello ha pedido al conjunto de la ciudadanía su implicación para luchar contra este problema estructural que tiene múltiples manifestaciones. En este punto ha recordado que hoy precisamente el Gobierno regional inicia la campaña ‘Implícate contra la violencia de género’.

“Luchar contra la violencia de género y en pro de la igualdad nos pertenece al conjunto de la ciudadanía, a todas las mujeres y todos los hombres. Por tanto, interpelo al conjunto de la sociedad para que no mire hacia otro lado, se implique y sepa reconocer los signos de la violencia porque a veces, la ayuda adecuada en el momento adecuado puede hacer que una mujer salga del círculo de la violencia”, ha concluido.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Corral-Rubio (Albacete) ha decretado dos días de luto oficial y ha convocado una concentración este jueves a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio como muestra de "repulsa" por el asesinato "tan terrible" por violencia de género de una mujer de 83 años hallada muerta en su domicilio. Así lo ha señalado a Europa Press la alcaldesa de la localidad, Encarnación García, asegurando que ha sido "muy impactante" para todo el pueblo de poco más de 300 habitantes y que están todos "muy consternados". "Somos muy poca gente y eran conocidos por todo el mundo", ha señalado.