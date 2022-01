Castilla y León contratará a enfermeras para que supervisen los cribados privatizados

Sanidad de Castilla y León contratará a enfermeras para que supervisen los cribados subcontratados a tres empresas (CSM, Ambuibérica y Biorama) por hasta seis millones de euros. Así lo ha confirmado la Consejería a este diario después de que el Consejo autonómico de Enfermería informara del compromiso adquirido por la Junta de contratar a estas enfermeras para "supervisar" la toma de muestras, que realizan técnicos de emergencias.

Castilla y León adjudica los test de antígenos a tres empresas, dos de excargos del PP

Saber más

El Consejo de Enfermería asegura que la Junta ha "admitido su error" después de que miembros de su Junta Directiva se reunieran este viernes con el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para exponerle el desacuerdo con la organización de la detección de infección por COVID-19 mediante test de antígenos por las unidades móviles a personas con síntomas y pacientes con positivo en farmacia para su confirmación.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Consejo asegura que Vázquez ha "reconocido" el "error de base" en la contratación urgente de estas empresas, "que no partió de la Consejería de Sanidad, sino de la de Fomento". Cuando los colegios de Enfermería denunciaron que eran los técnicos sanitarios y no los enfermeros quienes realizaban estos test, Vázquez defendió que se trataba de "personal sanitario relacionado con el mundo de la Sanidad" y aseguró que "no hay enfermeras". El Consejo de Enfermería ha presentado una lista de 1.200 enfermeras dispuestas a hacer antígenos.

El Consejo de Enfermería apunta que ante la "imposibilidad" de contratar enfermeras "según el contrato con las empresas externas para los cribados masivos", la solución "intermedia, más rápida y operativa" será que la Consejería contrate a una enfermera por cada técnico que tome muestras "para que supervisen y controlen dicha toma de muestras". La Consejería se ha comprometido a "hacer contratos atractivos para fidelizar a las enfermeras".

El Consejo destaca la importancia de realizar "de manera correcta" las pruebas, porque se podría "llegar a dudar de la fiabilidad del resultado de dichos cribados masivos" si no se sabe si se han realizado "con la praxis sanitaria necesaria para que sean del todo fiables".