Castilla y León permite las terrazas hasta la 1 de la madrugada y pide al TSJ limitar a 6 personas las reuniones nocturnas

La Junta de Castilla y León rebaja el nivel de alerta de la Comunidad, que pasa de 4 a 3, a la vista de la evolución epidemiológica y del proceso de vacunación. Además, se modifica el acuerdo del semáforo y se permitirá que las terrazas de los bares permanezcan abiertas hasta la una de la madrugada, la medida entrará en vigor cuando se publique en el Bocyl, previsiblemente este viernes. Paralelamente, se va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una limitación de las reuniones, que sólo podrán ser de hasta 6 personas, entre la 1,00 y las 6,00 de la madrugada. El objetivo es evitar que las reuniones se trasladen de los bares a las viviendas, pero esta vez no entrará en vigor si previamente no se autoriza judicialmente. Así lo ha comunicado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves. Igea, que se resistía a acudir a los tribunales para imponer medidas que afectasen a derechos fundamentales porque no prosperarían, ha acabado por proponer la de limitar el número de personas que se reúnen en el ámbito privado "porque otros TSJ lo han aprobado en otras comunidades".

Además, se elimina la norma del cierre del interior de los bares en municipios con más 150 casos por cada 100.000 habitantes. Desde las 00,00 de este jueves, por tanto, decae la medida en los 14 municipios que tenían cerrado el interior la hostelería. Sin embargo, no se va a recuperar el consumo en barra, de momento. La relajación de medidas llegará también a los establecimientos de turismo rural, donde se permitirán reservas de hasta 10 personas de dos unidades familiares diferentes.

"La cosa puede empeorar, es posible", ha reconocido Igea. "En los datos de hoy la tendencia es descendente, no es importante la incidencia, que ayer tuvo un ligero repunte, importa lo que ocurre con la hospitalización, y hoy tenemos 279 hospitalizaciones y 111 en UCI. Sabemos por los indicadores de incidencia en mayores de 65, que la caída va a ser espectacular", ha asegurado el vicepresidente. Igea advirtió que con el fin del estado de alarma se producirían "trasvases de incidencia", algo que por el momento no ha ocurrido. "Me encanta cuando me equivoco y todo va mejor, espero equivocarme más a menudo", ha ironizado.