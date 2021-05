Castilla y León baja a nivel 3 y cambian algunos aforos: qué se puede hacer ahora

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves bajar a toda Castilla y León a nivel 3 a partir del viernes, que continúa como "riesgo alto", puesto que todavía hay una transmisión comunitaria "no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario".

La incidencia del coronavirus está por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la ocupación COVID de UCIs por debajo del 25%, la ocupación COVID en los hospitales es del 3% y la positividad sigue por debajo del 10%.

Castilla y León entera baja a nivel 3, algo que no había pasado desde que se instaló el semáforo en noviembre de 2020. Hasta ahora, solo habían avanzado algunas provincias, así que es normal tener dudas. Por lo tanto, ¿qué cambia para la mayoría de los ciudadanos?

Bares y restaurantes

Es una de las novedades que ha traído este jueves. Las terrazas podrán seguir abiertas hasta la una de la madrugada, pero no se podrá admitir clientes nuevos a partir de las doce de la noche. El interior de la hostelería podrá abrir hasta medianoche, aunque no se podrán admitir nuevos clientes a partir de las once de la noche.

Sin embargo, se mantiene la prohibición de consumir en barra o de pie y el límite de seis personas por mesa o agrupación de mesas. En el interior no se puede superar el 75% del aforo en las salas de hasta 40 comensales. En las salas de 41 a 60 comensales, el aforo será de 30 personas y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50%. Con el nivel de alerta 4, el aforo era de un tercio, independientemente del tamaño de las salas. En las terrazas, se mantiene el aforo al 75%, la prohibición del consumo de pie y la limitación a seis personas por mesa.

Las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local permanecerán cerrados en el nivel de alerta 3, y el aforo en los casinos y salas de apuestas se mantiene en un tercio.

Cines, teatros, auditorios, conciertos...

En el nivel de alerta 4, el aforo para estos espectáculos culturales era de un 1/3. Al cambiar al nivel de alerta 3, el aforo máximo es del 50% siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

En lo que respecta a espectáculos recreativos o deportivos, el nivel de alerta 3 amplía el aforo a 1/3 hasta cien personas en espacios cerrados y 200 en espacios al aire libre. En el nivel de alerta 4, el límite era de 25 personas en el interior y 50 al aire libre (sin superar el tercio de aforo).

Mismos aforos en algunos sitios

Se mantienen los aforos del nivel 4 en muchas ocasiones, como en los centros comerciales, velatorios, bodas, academias, albergues... En los centros comerciales se mantiene el aforo de un tercio.

En velatorios y entierros sigue el aforo máximo de 1/3 en espacios cerrados (20 personas en espacios abiertos) y una comitiva de diez personas. En las bodas se mantiene el límite de un tercio, pero no importa si se superan las 50 personas -fijado en el nivel de alerta 4, en el que se recomendaba aplazar la celebración "siempre que fuera posible".

En las academias y autoescuelas se mantiene el aforo de un tercio y se sigue recomendando la enseñanza telemática. En los albergues, se mantiene el aforo máximo de 1/3, pero pueden abrir las zonas comunes, hasta ahora cerradas.

Gimnasios y piscinas

Si hasta ahora el aforo máximo en los gimnasios era de un tercio, con un máximo de seis personas de forma simultánea, ahora el aforo máximo es del 50% en espacios al aire libre, pero se mantiene en un tercio en espacios cerrados. Las actividades dirigidas se mantienen en un máximo de seis personas en una instalación cerrada y 10 al aire libre. Las duchas y los vestuarios deberán seguir cerrados. Además, tampoco se permitirá el deporte con contacto físico continuado, las actividades de lucha y combate.

En las piscinas, spas y balnearios, se amplía también el aforo máximo al 50% en los espacios al aire libre. Sí se mantiene el límite de un tercio en piscinas cubiertas.

Grupos de seis personas por la noche

La Junta de Castilla y León quiere también limitar las reuniones entre la una y las seis de la madrugada en las calles y en las casas para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo es evitar que las reuniones se trasladen de los bares a las viviendas, pero esta vez no entrará en vigor si previamente no se autoriza judicialmente.

Este límite de seis personas no afecta a los convivientes, a las personas que vivan solas -que podrán formar una unidad de convivencia ampliada-, a los menores de edad con sus progenitores aunque no sean convivientes, a las parejas no convivientes ni a las reuniones para el cuidado, atención, asistencia o acompañamiento de personas menores de edad, personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables. Esta restricción, de aprobarse, tampoco afectará a las actividades laborales e institucionales, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa.

Este acuerdo, si fuese autorizado por el Juzgado, tendrá vigencia desde mañana en los próximos siete días naturales. Entonces, la Junta de Castilla y León revisará la situación epidemiológica y hospitalaria para mantener, modificar o levantar esta limitación.

Hoteles, turismo rural y actividades

En los restaurantes de hoteles, el aforo máximo será de un tercio y se permiten las actividades de ocio en grupos de hasta seis personas, algo que hasta ahora estaba prohibido. Eso sí, las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de material.

Castilla y León ha atendido las peticiones del sector del turismo rural y amplía el número de clientes de 8 a 10 personas, aunque como máximo deberán ser de dos grupos de convivencia estable.

Los grupos de guías turísticos se mantienen en un máximo de diez personas, como en el nivel 4.

Bibliotecas, archivos y museos

El aforo máximo en las bibliotecas pada de 1/3 al 50% en sus salas y espacios públicos. Las actividades grupales podrán ser de hasta 10 personas (hasta ahora 6), incluido el monitor. En los archivos también se aumentan los aforos hasta el 50%.

En la misma línea, los museos podrán permitir un aforo de hasta el 50% de su capacidad pre-COVID, que se aplicará también a las actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos o programas públicos. Las visitas de grupos serán de un máximo de 10 personas (y no seis), incluido el monitor o guía. También se amplía el aforo al 50% en los monumentos y equipamientos culturales, con visitas de hasta diez personas.

Ocio infantil, juvenil y centros de día para personas mayores

Se mantiene el aforo máximo de 1/3 en los establecimientos que se destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento.

En el caso del ocio juvenil, cuando las actividades se desarrollen al aire libre, se permitirá un aforo máximo del 50%, con hasta 75 participantes. Si es en espacios cerrados, el aforo deberá ser del 50%, hasta 50 participantes. En el nivel de alerta 4, los aforos eran 25% en (máximo 30 participantes en exteriores y 25 en interiores).

Las actividades para las personas mayores no se recuperan con el nivel de alerta 3 pese al avance en las vacunaciones. En los centros de día de personas mayores se mantiene la suspensión de actividades "salvo necesidad justificada".

Congresos de negocios

En nivel de alerta 4, los congresos de negocios debían ser telemáticos. Tras la modificación de este jueves, la Junta abre la mano en los niveles de riesgo más bajos. En el nivel de alerta 3, el aforo máximo es de un tercio hasta 150 asistentes (antes se había planteado un máximo de 30 personas). Además, se recomienda evitar aglomeraciones en las zonas de descanso.