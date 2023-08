'La contadora de películas', de la cineasta danesa Lone Scherfig, inaugurará la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid

La contadora de películas, adaptación de la novela homónima del Premio Nacional de Literatura chileno Hernán Rivera Letelier que dirige la cineasta danesa Lone Scherfig (An Education, Italiano para principiantes), abrirá la 68 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid el próximo 21 de octubre.

El film, coproducción hispano-chilena-francesa que se programará fuera de concurso, cuenta con un reparto internacional encabezado por Bérénice Bejo (nominada al Oscar por The Artist), Antonio de la Torre (La trinchera infinita, El reino, Tarde para la ira) y Daniel Brühl (Goodbye Lenin!, Malditos bastardos, Rush, Capitán América: Civil War). Las jóvenes actrices chilenas Sara Becker y Alondra Valenzuela completan el elenco principal de La contadora de películas, film que mezcla humor y drama y es, sobre todo, una declaración de amor al cine.

El film narra la cautivadora historia de María Margarita, una joven que vive en un pueblo minero en el corazón del desierto de Atacama (Chile) en la década de 1960 y que desde bien pequeña tiene un don muy especial para contar películas. Su talento y pasión pronto se extienden más allá de su círculo familiar para llegar a toda la comunidad. La historia se desarrolla de la mano de hechos culturales y políticos relevantes, como la llegada y éxito de la exhibición cinematográfica, seguida de su declive con la aparición de la televisión. Además, refleja los cambios políticos acontecidos en las épocas de Frei, Allende y la llegada de Pinochet y revive la decadencia de los históricos pueblos mineros del salitre en el norte de Chile.

Lone Scherfig consiguió reconocimiento internacional en el año 2000 con Italiano para principiantes, film estrenado en la 46 edición de SEMINCI y que conquistó la Espiga de Oro, el premio al Mejor Actor (Peter Gantzler) y el premio de la Juventud, tras haber conquistado el Oso de Plata de la Berlinale. Scherfig regresó a la Seminci dos años después con su siguiente película, Wilbur se quiere suicidar (2002), que obtuvo nuevamente el premio al Mejor Actor, en esa ocasión para Jaime Sives.

En 2009 dirigió An Education, basada en el guion de Nick Hornby y protagonizada por Cary Mulligan. La película tuvo nueve nominaciones a los BAFTA y tres al Oscar, incluida Mejor Película. Desde entonces, Scherfig ha dirigido el drama romántico One Day (2011) con Anne Hathaway y Jim Sturgess, The Riot Club (2014) y Su mejor historia (2017), entre otros.

El cineasta brasileño Walter Salles (Estación Central de Brasil) es el impulsor del proyecto en el que viene trabajando desde hace más de una década, una historia que emparenta con su oscarizada Diarios de motocicleta al estar ambientada en las mismas minas del desierto de Atacama donde Ernesto Guevara se convirtió en “el Che”. Salles firma el guion junto a los españoles Rafa Russo (El año de la furia) e Isabel Coixet (La librería, La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí, Nieva en Benidorm), galardonada con la Espiga de Honor en la 65 edición de Seminci.

La película está producida por A Contracorriente Films, Selenium Films, Altiro Films y Contadora Films AIE. Cuenta con la colaboración del ICAA, ICEC, Crea-SGR y la participación de RTVE, TVC, Euskaltel-Telecable. A Contracorriente Films distribuirá la película y las ventas internacionales corren a cargo de Embankment Films y Latido Films.

Concurso de contadores y contadoras de películas

La productora de la película, A Contracorriente Films, en colaboración con la plataforma acontra+, ha puesto en marcha el Primer Concurso de Contadores y Contadoras de Películas, dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años. Emulando a la protagonista, se invita a los participantes a contar en un video corto, en castellano, catalán, euskera o gallego, una película o fragmento de la misma y a participar en un concurso en el que se premiará la habilidad de los participantes para provocar en la audiencia con su relato, el deseo de ver la película contada.

Un jurado formado por expertos (elegidos entre miembros de la Academia de Cine, periodistas, escritores y profesionales de la comunidad educativa) valorará los videos y elegirá los relatos ganadores, en sus diferentes lenguas. Además de los ganadores determinados por el jurado, se otorgará un Premio del Público al video que reciba más votos mediante el sistema habilitado a tal efecto.