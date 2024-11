Las ferias INTUR y AR-PA abren sus puertas con la ausencia de la provincia de León por desavenencias con la Junta

La Feria AR-PA Turismo Cultural y la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, se celebrarán por primera vez de forma simultánea desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de noviembre en la Feria de Valladolid, en una unión que, según explicó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en la presentación nace con el propósito de “cooperación en beneficio de un interés compartido” y mantener la identidad diferenciada de ambos eventos con una imagen común bajo el lema 'Juntos impulsando el turismo cultural'.

Por un lado, AR-PA Turismo Cultural surge de la evolución de la Bienal de Patrimonio, “referente internacional en la gestión del patrimonio”, con la incorporación de otros recursos culturales, hacia un concepto más amplio de la cultura, con una propuesta que aúna el patrimonio, la oferta cultural y los recursos del sector turístico bajo la idea de turismo cultural.

Esta feria contará, por una parte, con la oferta expositiva de las instituciones y centros culturales como museos, archivos y bibliotecas públicos y privados y, por otra parte, con la oferta de entidades de gestión del patrimonio, “que pueden traducir en actividad económica, empleo y desarrollo del territorio el patrimonio cultural, con especial atención a la promoción del turismo cultural”, explicó el consejero.

Por otro lado, la Junta contará con una “presencia destacada” en INTUR, fruto de su compromiso con el turismo de interior como instrumento para la cohesión territorial y la fijación de población. La apuesta de la Consejería para promocionar el turismo de interior se centrará en la enogastronomía, con espacios gastronómicos, espacios de las rutas del vino, con numerosas actividades, presentaciones, muestras y catas, entre otras iniciativas.

La gran ausencia este año en INTUR y en AR-PA es la provincia de León, que por primera vez no estará presente en la mayor feria turística de Castilla y León. El Consorcio de Turismo Provincial de León calificó de “chantaje” que se tuviera que ir a la feria INTUR y AR-PA de forma simultánea y declinó su participación. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, atribuyó esto a una mala comunicación sobre la 'fusión' de las ferias pero ya no ha dado tiempo material a que se participe y no habrá stand provincial de León. En AR-PA si estarán el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada con su oferta turística relacionada con patrimonio y cultura, es decir, los museos municipales, el Castillo de los Templarios o el Camino de Santiago.

INTUR

La Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) arranca este jueves con la jornada para profesionales, Intur Negocios, un encuentro de trabajo con diferentes escenarios en los que se desarrollarán actividades de distinto formato, “orientadas todas ellas a la generación de encuentros entre los agentes implicados en el desarrollo del turismo de interior”.

El mercado de contratación es el “pilar” en el que se sustenta Intur Negocios. En él participan más de 60 touroperadores y agencias de viajes procedentes de ocho países, destinos y empresas de alojamiento, transporte, soluciones tecnológicas, bodegas, espacios para eventos, entre otros, informa la Feria a través de un comunicado.

Alemania, Bélgica, China, Canadá, la ciudad soberna de Hong Kong, Italia, Estados Unidos, Polonia y Portugal son los países en los que operan los compradores internacionales. Y junto a ellos estarán en Intur Negocios otros 45 profesionales de mercado nacional, interesados en productos y destinos como naturaleza, viajes en familia, enogastronomía, turismo accesible, viajes para grupos, segmentados por edad e intereses, turismo de negocios, entre otros.

Este año se introducen novedades en el funcionamiento del mercado de contratación y durante las dos primeras horas los encuentros entre oferta y demanda funcionarán según una agenda de entrevistas fijada previamente. A partir de ese momento, el abanico se abrirá para que todos los visitantes puedan tener acceso, sea cual sea su perfil, a los compradores participantes, detalla el comunicado.

De este modo, según explicó ayer el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, “se optimiza el tiempo de trabajo de los participantes, se garantiza el encuentro entre quienes tienen interés en reunirse y las pequeñas empresas siguen teniendo en Intur Negocios una herramienta para acceder a compradores interesantes para ellos; no olvidemos el papel fundamental que desempeñan las pymes en el turismo de interior”.

La “gran exposición” de destinos de interior, Intur Viajeros, abrirá sus puertas este viernes con un abanico de opciones que permitirá al visitante viajar por la Península Ibérica, Francia y Cuba. Más de 1.200 destinos presentados por once comunidades autónomas, 19 provincias, ciudades, pueblos y comarcas que representan a infinidad de municipios de Extremadura, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Castilla y León.

Este año se trata de una edición especial, dada la celebración junto con AR-PA Turismo Cultural, una coincidencia “en pro del turismo de interior que pone el foco en los recursos culturales, una de las señas de identidad de este segmento en España en general y Castilla y León en particular”.

Portugal tiene, de nuevo, una gran representación en Intur Viajeros, a través de regiones y municipios y también de empresas privadas. La oferta que encontrarán los visitantes incluye desde turismo termal en el norte del país hasta los pueblos del interior del Alentejo. El parque francés de Futuroscope y la Oficina de Turismo de Cuba en España participan también en Intur Viajeros, así como la Red de Ciudades Ave y la plataforma de turismo accesible Tur4all.

Este año la entrada para INTUR Viajeros, con un coste de 5 euros, supondrá además una acción solidaria ya que la Feria de Valladolid ha anunciado que INTUR: Feria de Valladolid donará a Cruz Roja la mitad de la recaudación conseguida en taquilla a beneficio de los damnificados por la DANA

AR-PA

El Pabellón 4 de la Feria de Valladolid será el lugar de desarrollo de AR-PA, que contará con las Islas de AR-PA, tres espacios diferenciados cuyo propósito es desarrollar las actividades didácticas, culturales y artísticas de la tradicional sección de AR-PA en Familia. La Isla del Patrimonio, la Isla de la Cultura y la Isla de la Lengua ocupan una posición central en la propuesta de la Junta.

Con ellas quieren mostrar la riqueza y las nuevas posibilidades que se abren a la gestión e innovación del patrimonio cultural, junto “a la variedad y atractivo de la oferta cultural” como recurso turístico y las posibilidades de la lengua española como recurso para la venida de estudiantes extranjeros.

Cada Isla incluye un espacio central para desarrollar las actividades y 'stands' donde estarán presentes las tres fundaciones de Bienes Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León, como son Atapuerca, Las Médulas y Siega Verde, y las escuelas de restauración de Castilla y León, dependientes de la Consejería de Educación.

Las Islas del Patrimonio y de la Cultura contarán con recursos como la Filmoteca de Castilla y León y los museos provinciales y autonómicos, con una institución ejemplar, como es Cluny Ibérica, histórico expositor y protagonista de AR-PA, o un centro de referencia en el panorama cultural portugués, como es el Museo Nacional Soares dos Reis de Oporto.

Por otro lado, ocho grandes vitrinas exentas contendrán otras tantas piezas destacadas de los museos dependientes de la Junta, distribuidas por toda la feria, marcando el itinerario de los Paseos por los Museos.

Por último, la Isla de la Lengua, con este mismo enfoque de espacio para las actividades didácticas y compartidas en familia, acogerá tanto a las bibliotecas de Castilla y León, como al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y al Gremio de Editores.

Dentro también del Pabellón 4 se incluyen tres salas -Salas Atapuerca, Siega Verde y Las Médulas-, donde se realizará el programa de AR-PA Foro, que acogerá toda la programación de presentaciones y jornadas técnicas. La parte expositiva en este Pabellón 4 se cierra con la sección AR-PA Iniciativas. Se trata de un espacio para 40 entidades sin ánimo de lucro de Castilla y León relacionadas con la cultura, el patrimonio cultural y el turismo, a las que se les ofrece la posibilidad de exponer sus proyectos.

La nueva propuesta incluye la celebración de un nuevo Congreso Internacional de AR-PA, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre, bajo la dirección científica de Darío Álvarez y Miguel Ángel Iglesia, de la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid, en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, con un programa de ponencias y debates, bajo el título 'Futuro del pasado. Nuevos retos para el patrimonio y el turismo cultural'.

La programación cultural contará con más de 50 talleres y actividades para público infantil y familiar en el stand de la Junta en la Feria AR-PA Turismo Cultural. Las familias interesadas en participar de la programación cultural podrán acceder a la feria con la descarga de la entrada gratuita y online de acceso a la feria AR-PA Turismo Cultural, a través de la página web: www.arpaturismocultural.es