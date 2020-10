Igea niega haber recibido presiones del PP para no aprobar las medidas del Ministerio: "Este Gobierno siempre ha hecho lo que ha dicho Casado. Verónica Casado"

No hubo presiones del Partido Popular para que el Gobierno de Castilla y León votase en contra de las medidas del Ministerio de Sanidad durante el Consejo Interterritorial que se celebró el miércoles. Eso ha asegurado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. "Este Gobierno siempre ha hecho lo que ha dicho Casado. Verónica Casado", ha ironizado. Así, Castilla y León se convirtió en la única Comunidad gobernada por el PP (y Ciudadanos) que no hizo piña con la Comunidad de Madrid, que cambió de criterio de un día para otro.

"Este Gobierno no es del PP y Ciudadanos, no es ni siquiera de coalición", ha afirmado Igea. "Este Gobierno es el de Castilla y León, el de todos, el de los 2,4 millones de personas que habitan esta Comunidad", ha añadido. El vicepresidente ha recordado que el pasado fin de semana hizo una propuesta para que el Consejo Interterritorial tomase la decisión de establecer umbrales para que las autonomías tomasen medidas homogéneas. De esta propuesta eran conocedores presidente, vicepresidente y consejera. "Esto hay a quien puede sorprenderle, pero es la realidad", ha explicado.

Igea ha lamentado que por esa decisión pasasen "de villanos a héroes" en 24 horas. "Nos convertimos en villanos por salir en rescate de no se quién, y en un giro inesperado de los acontecimientos, después nos convirtieron en héroes, y no somos ni una cosa ni otra. Todo lo que ocurre en el país nos afecta y hay que sacar la gestión de la pandemia de la bronca política", ha reclamado.

Pero, más allá de la coherencia que mantuvo Castilla y León, que votó por lo que había pedido desde el inicio de la desescalada, está la situación anómala que se vivió en el Interterritorial. "Me sorprendió que en la primera ronda de intervenciones todos los consejeros apostaron por los criterios comunes. Pero después la queja fue que no se pudiesen analizar o flexibilizar en un plazo breve de tiempo de 24 o 48 horas, esto no fue aceptado por el Ministerio y llevó a la situación ya conocida", ha comentado Casado.

"Estamos en una pandemia, la situación es de altísima gravedad. El Interterritorial se va a tener que retomar, estamos jugando con la salud y con la muerte y hay que trabajar por aunar más propuestas. Me gustaría que hubiese un nuevo Consejo el viernes, como he solicitado", ha avanzado la consejera.

El voto a favor de Castilla y León, se produjo, tal y como ha explicado Casado, porque los indicadores del Ministerio eran bastante coincidentes con los que aplica la Junta actualmente. "Si estos criterios se aplicasen a los municipios de más de 20.000 habitantes el resultado sería lo que estamos haciendo en Castilla y León", ha dicho. Pero también apuesta Casado porque el documento debe ser "mejorable" teniendo en cuenta, por ejemplo, densidades de población. Los ajustes propuestos por Castilla y León no se han introducido en el documento, por ahora.

Pero, si Casado tenía clara la postura que mantendría en el Consejo, el desarrollo de los acontecimientos (el plante de la Comunidad de Madrid y el de otras cuatro autonomías gobernadas por el PP) hizo que la consejera intentase contactar tanto con el vicepresidente Igea como con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, para ponerles al tanto de lo que estaba pasando. No hubo manera. Mientras el Interterritorial entraba en crisis, ambos se encontraban reunidos con los directores de los medios de comunicación de Castilla y León para abordar una estrategia de comunicación que cale en la población y cumpla con las medidas anti COVID. Para cuando ambas reuniones terminaron, la brecha entre autonomías del PP y el Gobierno de España estaba abierta. Castilla y León se negó a sumarse al "desgobierno".