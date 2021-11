La Justicia condena a 9 años y 10 meses de cárcel a un hombre que metió los dedos en la vagina de su expareja para comprobar si había tenido relaciones

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a 9 años y 10 meses de cárcel por un delito de agresión sexual a un hombre que metió los dedos en la vagina de su expareja embarazada para comprobar si había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Según el auto, el acusado acudió a la vivienda de la que había sido su novia embarazada, diciéndole que respetara a "su criatura", y que le parecía "una sinvergonzonería que estuviera manteniendo relaciones sexuales estando embarazada de su hijo".

En ese momento, el hombre procedió a introducirle dos dedos en la vagina, diciéndole "que era para saber así si se había acostado con alguien", de tal manera que cuando sacó los dedos los olió y le dijo a ella, con actitud de recriminación, que sí se había acostado con alguien, a lo que ella le contestó entre sollozos que no era cierto, intentando zafarse de él.

El acusado volvió a introducir sus dedos en la vagina de ella y cuando los sacó hizo que D S los oliera, diciéndole: “tú te has acostado con alguien”. “Si me entero de que te has acostado con alguien, te doy para abajo”, frase con la que el acusado quería expresar que la mataría. Por el delito de amenazas con el la agravante de reincidencia, ha sido condenado a diez meses de prisión. El varón ya tenía antecedentes por amenazas en el ámbito de la violencia de género.