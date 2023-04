CCOO denuncia que las políticas de empleo de Vox en la Junta de Castilla y León dejan sin asistencia a 80.000 personas

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y las políticas de Vox en este área han dejado a 80.000 personas sin asesoramiento en programas de orientación, formación y asesoramiento, así como 10.000 empresas, mientras que se han perdido 4.000 empleos. Así lo ha denunciado este jueves CCOO, quien, además, ha asegurado que la falta de ejecución o eliminación de los programas y líneas de actuación reflejado en el Plan anual de Empleo de 2021, el último que se ha elaborado, ha dejado sin poner en marcha “un mínimo de 42 millones de euros”.

Una cifra que podría ascender si se tiene en cuenta que el presupuesto para estos programas cada año se ajustan en función de necesidades, de ejecución, de oportunidad y de recursos públicos, como han señalado. “Es obvio que en estos dos años los recursos han aumentado por parte del Estado de forma muy sustancial, a la vez de que la Junta los mengua o no los publica ni ejecuta evidentemente”, han concretado

Según sus cuentas, estos fondos fueron para el año 2022 de 272,5 millones. Desglosando las cantidad, según CCOO, las transferencias del Estado fueron de 153 millones de euros de inicio, más 20 millones de euros posteriores de fondos europeos, total 173 millones de euros. Por parte de la Junta, las cuentas del sindicatos fijan 99,5 millones de euros aunque critican que no saben “lo ejecutado ni en el año anterior ni tampoco ahora en el 2022, más allá de lo no publicado en el Bocyl”. “No hay información, ni memorias, por no haber no hay ni aprobado un Plan de Actuación para el año 2022 en el Ecyl. Es decir, nada de nada”, han reseñado.

Es por eso que han puesto el foco en que Vox “se ha cargado” el Plan de Empleo 21-24, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 21-24, el Acuerdo sobre el Serla y el Plan anual de Empleo, además de “dejar muy tocados, con incumplimientos muy graves”, el Plan de Formación Profesional 21-24 y el Plan de Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 21-24, entre otros. Asimismo, el propio acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial 21-27 está también sufriendo estos incumplimientos.

El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO realizó esta declaraciones durante una comparecencia en la que detalló las líneas y programas laborales eliminadas por el departamento de Veganzones. En total, según un informe del sindicato, han sido 26 los programas suprimidos, que en el año 2021 sumaron un presupuesto de 42 millones de euros. Además, han sido unas 80.000 personas las que han dejado de beneficiarse de programas de orientación, formación y asesoramiento, así como 10.000 empresas, mientras que se han perdido 4.000 empleos.

Quitar las competencias de Diálogo Social a Vox

CCOO también ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quitar las competencias en Diálogo Social a la la Consejería en manos de Vox. El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, ha instado al líder del Ejecutivo a tomar esta medida para preservar los 12 acuerdos que las consejerías del PP tienen firmados. “Al menos podría retirarle las competencias en materia del Diálogo Social y otorgárselas a otro consejero, si realmente quiere salvar lo que para el propio PP ha sido una seña de identidad de la Comunidad”, ha apuntado el líder sindical.

Fernández ha valorado que en este año de gobierno PP-Vox, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, se ha dedicado a “destruir” todos los órganos de participación, las políticas de empleo y las entidades gestoras de su cartera. Con la pérdida de las políticas de empleo, el sindicalista ha llamado la atención a que la estrategia de la “ultraderecha” busca “debilitar al sistema democrático” y ha adelantado que, con las elecciones de este 28 de mayo, el “piso piloto” que es Castilla y León podría reproducirse en otras comunidades, ayuntamientos o diputaciones con medidas “antidemocráticas que pretenden trasladar a otras administraciones”.

Sobre el estado de la relaciones entre agentes sociales y Ejecutivo autonómico, el sindicalista también ha criticado que el Consejo de Diálogo Social lleva sin convocarse desde hace “10 meses”, además de que ha acusado a Veganzones de cerrar todos los centros de formación del Ecyl, tratar de acabar con el Serla y “descabezar” el Servicio Público de Empleo, algo que se sostiene tras las dimisiones y ceses de altos cargos que se han ido produciendo desde que Vox llegó a la Consejería de Empleo.

(Noticia en ampliación)