El Colegio de Médicos de Castilla y León rechaza contratar a profesionales sin la especialidad de Familia: “No pueden trabajar”

El Colegio de Médicos de Castilla y León y el sindicato Cesm se ha mostrado “totalmente en desacuerdo de que se contraten a médicos” que no tengan las especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Así la ha expresado este miércoles el presidente de ambas entidades, José Luis Díaz Villarig, quien ha añadido que “por encima de todo está la asistencia al ciudadano y su salud” y que por eso entienden que en situaciones “excepcionales” se pueda recurrir a este tipo de opción para cubrir la necesidad de profesionales en la Atención Primaria.

Eso sí, Díaz Villarig ha avisado a la Consejería de Sanidad que “no van a jugar con los derechos de los médicos bajo ningún concepto”. “Las normativas son para cumplirlas, siempre que sea posible, como todo en la vida, claro”, ha apuntado el presidente de ambas organizaciones.

El presidente de los Médicos en la Comunidad ha sido tajante sobre la normativa sobre las especializaciones y ha señalado que el reglamento es claro sobre quién no la tiene. “No pueden trabajar” así que si “han hecho mal una norma, que la cambien”, ha indicado sobre los más de 200 médicos contratados por la Consejería de Sanidad para Atención Primaria.

En el diagnóstico de la situación del sistema de salud, Díaz Villarig, ha precisado que los problemas que adolece toda Castilla y León son extensible al resto de autonomías y al nacional. El presidente del Cesm también ha hecho especial hincapié en una de las reclamaciones que llevan años haciendo: hacer que “los pacientes vayan al médico” y no “el médico a los pacientes” evitando que los sanitarios tengan que estar “danzando por los caminos con sus coches” para ir “de pueblo en pueblo” teniendo que llevar “unas 200 tarjetas sanitarias”.

Comparando la situación de Castilla y León con el resto de autonomías, Díaz Villarig ha afirmado que “la inmensa mayoría” de las comunidades contratan médicos sin especialidades. La cuantía de otras regiones, según sus cifras, superan a los 235 facultativos sin la especialidad de Familia de Castilla y León, habiendo comunidades donde “el 50% de los médicos que se están colegiando no cumplen los requisitos de familia y de tener el título para poder ejercer en todos los ámbitos”, como ha apostillado.

“La sanidad no es para pegarse”

El presidente del sindicato y de los médicos ha extendido su petición de pacto también al conjunto nacional con todos los partidos implicados . “Lo primero que les vamos a decir, es pónganse ustedes de acuerdo y no se peguen, porque con la sanidad no es para pegarse, porque los perjudicados” son los pacientes y también los profesionales“, ha espetado Díaz Villarig .

“Si yo necesito médicos para atender y no los hay, o no los hay con el modelo actual, pues, indudablemente, tendremos que pensar conjuntamente en cambiar el modelo. Se tienen que poner de acuerdo ya, dar una solución, pero no lo pueden hacer solos, tienen que contar con las organizaciones de representación médica”, ha enfatizado.

De momento, el primer paso para buscar una solución pasa por una primera reunión con la Consejería de Sanidad y su titular, Alejandro Vázquez. Asimismo, Díaz Villarig ha anunciado su intención de mantener reuniones con las formaciones que apoyar a la Junta y la oposción.

“Nosotros podemos dar opiniones y podemos dar consejos, pero los que tienen que actuar y los que tienen que ejecutarlo, en definitiva, son los que gobiernan y la oposición. No aceptamos nada sin discusión. Proponemos soluciones y cambios a largo plazo. La solución no está solo en el consejero de salud, sino en un pacto por la sanidad a nivel nacional”, ha resumido el presidente del CESM y del Colegio de Médicos de Castilla y León.

La plataformas por la Sanidad Pública señalan que las contrataciones “atentan contra la equidad” en el medio rural

Las plataformas en defensa de la Sanidad Pública han exigido a la Junta que se deje de “atajos” y aborde un Pacto por la Sanidad consensuado. Consideran que la contratación de personal sin la residencia de Familia no es legal y además “atenta contra la equidad” porque estos médicos ejercen sobre todo en el medio rural, donde hay áreas de muy difícil cobertura.

“Contar con médicos sin especialidad significa que no se cuenta con la garantía de disponer de las competencias y conocimientos requeridos para la prestación sanitaria. Los profesionales de los equipos con médicos sin especialidad sufren también un estrés y sobrecarga adicional, ya que se ven en la necesidad de supervisar la actuación de estos. Se está desprestigiando la especialidad de Medicina de Familia y se abre una puerta a no realizar el MIR para trabajar en Atención Primaria”, lamentan las plataformas a través de un comunicado.

Las asociaciones en favor de la Sanidad Pública consideran “Injusto y desincentivador” para los médicos que sí se están formando en la especialidad de Familia y Comunitaria, sobre todo después de que este año no se cubrieran 55 de las 190 plazas de Medicina de Familia ofertadas.