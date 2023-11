Castilla y León contrata médicos sin especialidad para compensar una Atención Primaria “ineficiente”

Las críticas asedian a la Sanidad de Castilla y León por contratar más de 200 médicos sin la especialidad de Familia

La Consejería justifica la contratación de 235 facultativos sin el MIR por la falta de facultativos y la saturación de la Atención Primaria entre las críticas por la “dudosa legalidad” por parte del PSOE y profesionales

Los médicos alertan de la ilegalidad de contratar a profesionales sin la especialidad de familia mientras que la Junta asegura que “No hay disponibilidad en el mercado”

“¿Te gustaría que te operase un cirujano que no hubiera cursado el MIR? ¿O un traumatólogo? Pues lo mismo es un médico de Atención Primaria”. Así resume el vocal de la Agrupación de Profesionales de Área (Ameacyl), Rafael Molinero, el problema que tiene la Sanidad Castilla y León, que está contratando a cientos de facultativos sin la especialidad. En la misma línea se postula la presidenta Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc), Isabel Gutiérrez. La Junta tiene contratados a 235 médicos sin la especialidad de Familia y Medicina Comunitaria y espera sumar a otros 100 para cubrir las necesidades en el servicio de consultorios. “Al final las soluciones las paga el paciente”, lamentan ambos.

La Sociedad de Familia está estudiando si denuncia a Sanidad por esta práctica. La contratación “no se ajusta a la legalidad”, además de que lo que defiende la Junta carece “de rango normativo y su utilización no era obligatoria”. “Estamos a la espera de los resultados del análisis de nuestra asesoría a nivel nacional”, afirma Gutiérrez.

La sociedades científicas de médicos de familia, pediatras y enfermeras de Atención Primaria (SocalemFYC, SEMERGEN, SEMG, AMEACYL urgencias, APAPCYL, SEPEAP y ASECYL emergencias extrahospitalarias) señalaban hace unos días en un comunicado que esta situación es “irregular” además de ser “un desprestigio para la Especialidad de Medicina Familiar”.

La contratación de médicos sin especialidad se suele realizar para lugares de difícil cobertura y como puestos de Área, una figura que además carece de regulación, ya que recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial (Bocyl) la anulación de la Orden SAN/1403/2021, de fecha 8 de noviembre, sobre jornada laboral médico y enfermero del Área de Atención Primaria.

La Consejería de Sanidad defiende que esta práctica es perfectamente legal. El consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes que si fuera “ilegal” esta medida no la habrían tomado. También ha defendido que hay otras autonomías que también realizan esta práctica.

Vázquez: “No hay disponibilidad en el mercado”

Vázquez ha reconocido han tenido que recurrir de manera excepcional a este tipo de contratos. “No es la situación ideal”, ha apuntado, ya que prefieren “contratar todos aquellos médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria” que se necesitan pero “no hay disponibilidad en el mercado”.

“Nuestra obligación es dar asistencia sanitaria, por lo tanto, es lo que estamos haciendo”, comentaba. Este tipo de contratos tienen una duración temporal para cada casi concreto para dar exclusivamente asistencia sanitaria sin competencias en docencia. Vázquez ha reiterado que se trata de una medida puntual dada la situación de “grave compromiso” del funcionamiento del servicio público de salud en muchas zonas de la Comunidad.

Vázquez ha recalcado que la falta de médicos en Atención Primaria no solo pasa en Castilla y León esa algo que es “un problema de todos los servicios de salud de este país”. El consejero confirmaba que se reunirá con la sociedad de médicos de familia y comunitarios de la Comunidad para abordar esta polémica.

El PSOE exige subir los sueldos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pedía a Sanidad que busque medidas para garantizar que todos los castellanos y leoneses tengan atención sanitaria en las mismas condiciones. Para el socialista la culpa de la situación son los años que lleva la Junta para mejorar los problemas de formación de los profesionales sanitarios y pagarles más para que cubran las plazas más complicada. Asimismo, lamentaba que la única solución posible es contratar a médicos sin especialidad para cubrir la falta de profesionales.

“Esto aparte de tener muchísimas dudas legales, está quebrando la igualdad, porque va a haber ciudadanos de primera y de segunda. Ciudadanos en Castilla y León atendidos por médicos con especialidad y otros que no. Esto no puede ser. Es fruto de la incapacidad, de la torpeza, de un Gobierno autonómico que no ha sido capaz de prever esta falta de profesionales y ponerle soluciones”, ha censurado Tudanca en declaraciones recogidas por EFE.

La contratación “no se ajusta a la legalidad”

La presidenta de la Sociedad de Médicos de Familia cree que es crucial que “se incorpore a especialistas que necesitan formación y experiencia para tener la capacidad de poder diagnosticar y filtrar antes de ir al especialista” para el buen funcionamiento de la Atención Primaria. Los médicos que acaban la carrera carecen de esta experiencia porque no han hecho una historia clínica, no han visto pacientes ni les ha explorado. “No tienen la experiencia que da la formación del MIR”, asegura.

“La Atención Primaria es fundamental, y contar con médicos de familia especializados garantiza una atención adecuada y correcta a los pacientes a lo largo de sus vidas. La falta de formación en esta especialidad puede redundar en una peor asistencia sanitaria y poner en peligro nuestro sistema”, señala Gutiérrez.

Para revertir la necesidad de médicos en Atención Primaria, la presidenta de la sociedad profesional médica insta a tratar a los profesionales con las mejores condiciones posibles haciendo más atractiva la atención primaria y hacer atractivas todas las especialidades médicas para atraer a los mejores profesionales.

Para llegar a este punto en el que se contrata a médicos sin especialidad para atender en los ambulatorios han surgido grietas en el sistema nacional de salud, no solo el de Castilla y León, como también ha reconocido el consejero de esta comunidad. Parte de la problemática, según Molinero, radica en la EBAU. Para este médico las pruebas de selectividad son más difíciles en Castilla y León y más fáciles en otras por lo que, al venir con más nota, los estudiantes de otras autonomías cogen esas plazas. Cuando se gradúan vuelven a sus lugares de origen a trabajar.

La contratación fomenta la salida de médicos

Además, el problema se agrava por el tipo de contratación que realiza la Consejería de Sanidad, que se centra en contratos diarios para cubrir sustituciones y contratos sin programación a corto plazo. Molinero destaca que esta situación provoca una alta rotación de profesionales, ya que buscan contratos más estables en otras comunidades autónomas. “El sistema de contratación es tan defectuoso que la gente prefiere contratos más largos en otras regiones, como Cantabria, País Vasco o Madrid”, destaca.

Desde Ameacyl critican la falta de eficiencia en el modelo de atención primaria y urgencias. La propuesta para mejorar las vinculaciones laborales pasa por la creación de equipos independientes que atiendan la consulta por la mañana y la atención continua en la tarde y noche. Sin embargo, lamentó que la administración no haya adoptado esta propuesta hasta el momento.

Un reestructuración para ahorrar de 65 millones al año y atraer profesionales

Molinero, en base a un estudio realizado por Ameacyl, señala que la creación de un cuerpo específico de profesionales especialistas para la atención de urgencias de los Centros de Salud, además de mejorar la calidad asistencial contribuiría a la reducción de las listas de espera en Atención Primaria y a reducir el coste final del servicio entre 56 y 65 millones de euros al año. Esta cifra, a su entender, podría derivarse en “hacer una oferta de empleo mucho más agresiva para atraer los profesionales a Castilla León” . “Hemos propuesto organizar los equipos de atención primaria de forma independiente, pero la consejería no ha cambiado su perspectiva”, relata.

En cuanto a la situación en el medio rural, Rafael Molinero subraya que hay una dificultad añadida por la dispersión geográfica y la falta de incentivos económicos para los profesionales que trabajan en estas zonas. El médico también critica la problemática de los descansos post guardia, que afecta la continuidad asistencial en la consulta ordinaria, lo que obliga al cierre de consultorios de forma ocasional. “El sistema actual es ineficiente y caro; podríamos optimizar recursos para evitar el cierre de consultorios y puntos de atención continua”, subraya el sanitario.

Todo ello ha derivado en un sistema saturado en el que se necesitan de urgencia cientos de médicos que pasen consulta en Atención Primaria. “Hemos denunciado que el sistema actual ha llevado a contratar 'MIR' sin especialidad para Atención Primaria, lo cual es un problema grave”, asegura Molinero. “Al final el problema es una bola de nieve que ahoga a políticos y profesionales; al final las soluciones las paga el paciente”, concluye.