Podemos garantiza su apoyo al PSOE para acabar con la "pestilencia de la corrupción en Castilla y León" respaldada por "la alfombra naranja"

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha garantizado el apoyo de los dos diputados de su formación a la moción de censura del PSOE al Gobierno de Castilla y León, formado por la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos.

En su intervención, Pablo Fernández, a elogiado al líder socialista, Luis Tudanca, al que tiene "respeto político y personal" por por su "dignidad, respeto y honradez". "Usted no gana un Gobierno pero gana algo mucho mas importante, tiene credibilidad", ha asegurado. Fernández ha recordado que "tras 32 años de gobiernos del PP", Ciudadanos "prometió regeneración y cambio, abrir ventanas y levantar alfombras", pero sin embargo, Castilla y León "sigue padeciendo el hedor de la corrupción" y "el peor gobierno posible en el peor momento posible".

"Tiene todo nuestro apoyo para ser presidente, entre otras muchas razones, porque así lo quisieron los castellanos y leoneses en las últimas elecciones", ha confirmado Fernández a Tudanca. El líder de Podemos ha reafirmado la necesidad de "acabar con la pestilencia de la corrupción apoyada por la alfombra naranja".

"No queda nadie, ni la persona más candorosa, que no sepa quién es Ciudadanos, un Podemos de derechas que querían los de arriba, que todo cambiase para que todo siguiese igual", ha dicho. También se ha referido a un "dantesco espectáculo de maletines" que se ha visto en Murcia. "En mi opinión, esto también ha pasado en la última semana en Castilla y León, que desprende el mismo fétido olor que Murcia y Madrid, con un maloliente rosario de casos de corrupción", ha dicho.

Pablo Fernández ha reconocido que "es posible" que la moción de censura de los socialistas se precipitase "por el seísmo de Murcia y que también es posible que no fructifique "por la celeridad con la que se presentó". Ante las risas del vicepresidente Igea, Fernández le ha dedicado unos versos de Mario Benedetti. "De qué se ríe usted, de qué se ríe usted, después de todo. Usted es el palo mayor de un barco que se va a pique", le ha dicho. También le ha recordado el incidente de la terraza de la semana pasada, cuando se reunión con cargos del partido en una terraza sin guardar las medidas de seguridad.

"No me cabe duda de que los maletines de Teo Aceituno -en referencia al secretario nacional del PP, Teodoro García Egea-han corrido esta semana por Castilla y León. No se ofenda, es una impresión personal", ha espetado al PP. También se ha enfrentado directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que desde su escaño le ha reprochado su falta de neuronas. "Señor Mañueco, es que me las deja usted botando, habla de neuronas, yo creo que voy mejor que usted, que tiene una y le funciona regular", ha respondido.

Por su parte, Luis Tudanca ha agradecido el apoyo de Podemos y ha alabado a Pablo Fernández por su "coherencia" y porque "no ha cambiado". "Los que han cambiado han sido ellos", ha dicho en referencia al Gobierno de Mañueco e Igea. "De usted decían que era la izquierda moderada. Eso lo decía el vicepresidente, cuando aquí lo que había era un vicepresidente y no otra cosa", ha recordado. Tudanca también ha avanzado que a partir de ahora los dos procuradores de Podemos escucharán barbaridades del PP. "Dirán que son socialistas comunistas y bolivarianos, de usted que antes recibía elogios del PP, pero usted no ha cambiado, ellos sí. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, y todos parecemos moderados al lado de los radicales que gobiernan Castilla y León". "La procesión va por dentro, para tanta estabilidad... demonios los nervios que tienen ustedes desde hace días", ha señalado Tudanca a PP y a Ciudadanos. "Esta moción de censura está cargada de futuro para Castilla y León", ha finalizado Luis Tudanca